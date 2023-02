Fléchettes de Premier League: Peter Wright prêt pour son retour à Glasgow avec Mark Webster s’attendant à ce que l’Écossais enregistre quelques points | Fléchettes Nouvelles

Peter Wright visera à lancer sa campagne de Premier League Darts à domicile à Glasgow jeudi

Peter Wright tentera de lancer sa campagne de fléchettes en Premier League contre Dimitri Van den Bergh lors de son retour à l’OVO Hydro de Glasgow jeudi.

Le finaliste de la Premier League 2017 a perdu contre l’éventuel vainqueur Chris Dobey lors de la première nuit à Belfast, avant d’affronter le finaliste de la deuxième nuit, Nathan Aspinall, à Cardiff jeudi dernier.

Malgré son début de campagne sans victoire, Wright, qui a décroché son premier titre télévisé depuis plus d’un an aux Nordic Darts Masters le mois dernier, espère retrouver le chemin de la victoire à domicile.

Wright affronte Van den Bergh lors de sa rencontre en quart de finale avant une confrontation potentielle contre Nathan Aspinall ou Michael Van Gerwen.

“Wright a été un peu malchanceux mais c’est un bon lecteur du jeu et c’est le début, donc je pense qu’il sera assez détendu à propos de toute la situation et on s’attendra à ce qu’il marque quelques points à Glasgow”, a déclaré Sky Sports’ l’analyste Webster.

“Il obtiendra le soutien de la foule, mais nous savons que Gary Anderson est leur garçon, donc ce ne sera pas le même niveau de soutien, mais ils le soutiendront.

“Pour Peter, c’est la troisième semaine, alors ne paniquez pas. Il a commencé brillamment l’année dernière, mais cela s’est ensuite effondré, il connaît donc le revers de la médaille. Un bon départ ne garantit rien et un mauvais départ ne garantit rien non plus, donc il sera assez détendu.

“C’est le début de la Premier League et je ne pense pas que les joueurs paniquent encore – dans quelques semaines peut-être. Il aura hâte d’y aller et le fait que ce soit à Glasgow est un bonus pour lui.”

“Nous pouvons juger tout ce que nous voulons, mais il a deux titres mondiaux et le numéro un mondial, donc il y a évidemment une certaine méthode dans la folie. Il continuera à le faire.” Mark Webster sur Peter Wright changeant ses fléchettes

“Une méthode à la folie”

“Snakebite” affronte Dimitri Van den Bergh en quart de finale

Webster dit que “Snakebite” “aura envie de ses chances” contre Van den Bergh, tandis que le rythme du Belge devrait être à son goût.

“J’ai parlé à Peter et il pense que sa configuration est bonne, il sera donc impatient de partir. Il coupera et changera ses fléchettes. Les fléchettes à gros canons avec les pointes bancales sont ses meilleures, mais il joue généralement bien. avec le jeu de canons minces », a révélé Webster.

“Il les utilisera à nouveau jeudi mais il coupera et changera toujours. C’est un peu inutile même de penser qu’il s’en tiendra à cet ensemble.

“Nous pouvons juger tout ce que nous voulons, mais il a deux titres mondiaux et le numéro un mondial, donc il y a évidemment une certaine méthode dans la folie. Il continuera à le faire.”

Nuit 3 à Glasgow : jeudi 16 février Quarts de finale Nathan Aspinall contre Michael van Gerwen Peter Wright contre Dimitri Van den Bergh Gerwyn Price contre Michael Smith Jonny Clayton contre Chris Dobey Demi finales Aspinall/Van Gerwen contre Wright/Van den Bergh Prix/Smith contre Clayton/Dobey

Inquiétude pour Clayton?

Jonny Clayton a montré une bonne forme au championnat des joueurs ce week-end

Webster a également parlé de son inquiétude pour Jonny Clayton à Cardiff la semaine dernière, mais “The Ferret” a montré une certaine forme en atteignant les demi-finales du championnat des joueurs samedi à Barnsley.

“Le rythme, le score, la finition étaient de retour quand je l’ai vu jouer le week-end à Barnsley”, a déclaré Webster. “Il était sur le point, donc je pense que c’était bien pour Jonny.

“Il a besoin de quelques points bientôt et vous ne voulez pas arriver à la troisième semaine sur quatre sans aucun point. S’il peut remporter une victoire sur Dobey, c’est faisable, mais Dobey a pris tout le format dans sa foulée.

“Jonny va devoir travailler dur pour marquer des points.”

Le Pro Tour et l’Euro Tour peuvent-ils être un avantage ou un handicap ?

Chris Dobey a la distraction supplémentaire de devoir jouer sur le circuit européen ainsi que sur le circuit professionnel

“Je ne pense pas que Clayton, Dobey, Aspinall et Van den Bergh puissent se permettre d’avoir du temps libre. Price non plus ne peut être juste parce que c’est rapide. Vous finissez à Glasgow, puis vous vous couchez, puis vous êtes sur la route vers Barnsley, puis Dobey doit jouer sur le circuit européen, ce qui est une distraction supplémentaire pour lui », a déclaré Webster.

“Cela peut également être à votre avantage, car se qualifier pour une demi-finale à Barnsley a probablement aidé sa cause. Vous devez bien le gérer, mais si vous voulez réussir, vous allez être occupé alors il faut juste apprendre à le gérer.”

Calendrier de la Premier League 2023 Nuit 3 OVO Hydro, Glasgow 16 février Nuit 4 3Aréna, Dublin 23 février Nuit 5 West Point Exeter le 2 Mars Nuit 6 Le centre de Brighton 9 mars Nuit 7 Motorpoint Arena, Nottingham 16 mars Nuit 8 Utilita Arena, Newcastle 23 mars Nuit 9 Mercedes-Benz Arena, Berlin 30 mars Nuit 10 Utilita Arena, Birmingham 6 avril Nuit 11 M&S Bank Arena, Liverpool 13 avril Nuit 12 Rotterdam Ahoy 20 avril Nuit 13 Première arène directe, Leeds 27 avril Nuit 14 AO Arena, Manchester 4 mai Nuit 15 Utilita Arena, Sheffield 11 mai Nuit 16 P&J Live, Aberdeen 18 mai Play-offs L’O2, Londres 25 mai

