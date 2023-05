Fléchettes de Premier League: Michael Smith bat MVG, Jonny Clayton et Gerwyn Price pour gagner à Sheffield | Fléchettes Nouvelles

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Retour sur le meilleur de l’action de la nuit 15 de la Premier League à Sheffield alors que Michael Smith a remporté une troisième victoire consécutive en soirée

Michael Smith a réalisé un triplé de victoires nocturnes en Premier League Darts en battant Michael van Gerwen, Jonny Clayton et Gerwyn Price en route vers un succès plus étonnant à Sheffield.

Price aurait pu garantir la première place avec la victoire dans la pièce maîtresse de Night 15, mais la star de St Helens a réduit l’avance du Gallois au sommet à seulement trois points après avoir réclamé le butin dans la Steel City.

Premier League – Night 15 à Sheffield Résultats Quarts de finale Prix ​​Gerwyn 6-2 Nathan Aspinal Chris Dobéy 6-4 Pierre Wright Michel van Gerwen 4-6 Michel Smith Jonny Clayton 6-4 Dimitri Van den Bergh Demi finales Prix ​​Gerwyn 6-2 Chris Dobéy Michel Smith 6-4 Jonny Clayton Final Prix ​​Gerwyn 3-6 Michel Smith

Smith a commencé sa campagne avec une victoire 6-4 sur le champion en titre Van Gerwen, convertissant un superbe 130 checkout sur le taureau pour vaincre le Néerlandais pour une deuxième semaine consécutive.

Le n ° 1 mondial a poursuivi sa charge pour vaincre Clayton dans une répétition du décideur de la semaine dernière, avec une moyenne de près de 108 et scellant l’affaire avec un superbe 11 fléchettes.

Smith a ensuite couronné une formidable nuit d’action en réclamant le bonus du vainqueur de 10 000 £, prolongeant ainsi sa victoire en Premier League à neuf matches.

« Trois de suite, il m’a fallu 15 semaines pour gagner une nuit l’an dernier et maintenant j’en ai gagné quatre », a déclaré Smith, qui a devancé Van Gerwen à la deuxième place. « J’ai encore une chance de finir premier.

« Moi et Gez en avons parlé dans les coulisses avant le match, si c’est moi et lui en finale la semaine prochaine, il finira premier. J’espère que je pourrai être premier.

« Je sais que vous ne gagnez rien à finir en tête, mais c’est le prestige. Je me suis qualifié la semaine dernière et j’aurais pu me coucher et laisser n’importe qui me battre. Mais je dois encore aller à l’O2 en jouant bien et en gagnant. »

Price – qui a remporté la victoire à Sheffield il y a 12 mois – a conservé la première place après avoir pris d’assaut sa huitième finale nocturne de 2023 avec des victoires 6-2 sur Nathan Aspinall et Chris Dobey.

Dans les autres quarts de finale de la soirée, Clayton a pris deux points d’avance sur Aspinall avant leur confrontation décisive de la nuit 16, grâce à une victoire 6-4 contre Dimitri Van den Bergh.

Le champion 2021 a évoqué une spectaculaire caisse de 170 à mi-parcours de la rencontre et a enregistré sa sixième tonne de moyenne de plus de la campagne pour voir le Belge.

Pendant ce temps, Dobey a cimenté la sixième place du tableau avec un impressionnant succès 6-4 contre Peter Wright, s’écrasant en six 180 et dévidant quatre jambes droites de 4-2 pour avancer.

Où allons-nous ensuite?

Nuit 16 à Aberdeen : jeudi 18 mai Quarts de finale Gerwyn Price contre Peter Wright Jonny Clayton contre Nathan Aspinall Michael Smith contre Dimitri Van den Bergh Michael van Gerwen contre Chris Dobey

Le roadshow de la Premier League se rendra à P&J Live, Aberdeen le jeudi 18 mai pour la nuit 16 de la phase de ligue.

Le leader de la ligue, Price, rencontre Wright lors de son quart de finale, sachant qu’une course jusqu’à la finale de jeudi prochain le verra en tête du classement pour la première fois de sa carrière en Premier League.

Clayton et Aspinall se rencontrent dans une énorme rencontre avec la quatrième place sur la ligne.

Clayton confirmerait sa qualification pour les Play-Offs avec une victoire, tandis qu’Aspinall doit se qualifier pour la finale de Night 16 pour réviser son rival gallois, qui se qualifiera via des nuits gagnées si la paire termine au niveau des points.

Smith commencera sa candidature pour une quatrième victoire consécutive sans précédent contre Van den Bergh, tandis que Van Gerwen et Dobey se heurtent également pour une place en demi-finale.

Calendrier de la Premier League 2023 Nuit 16 P&J Live, Aberdeen 18 mai Play-offs L’O2, Londres 25 mai

Nous sommes de retour pour plus d’action de Premier League Darts du P&J Live, Aberdeen le jeudi 18 mai – en direct sur Sky Sports Action à partir de 19h.