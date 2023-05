Fléchettes de Premier League: les prédictions de Wayne Mardle pour les éliminatoires avec Gerwyn Price, Michael Smith, Michael van Gerwen et Jonny Clayton en action | Fléchettes Nouvelles

Wayne Mardle est de retour ! Il nous donne ses prédictions avant les barrages de fléchettes de la Premier League de cette année à l’O2 de Londres

Il est de retour! Wayne Mardle sert ses pronostics pour les barrages de fléchettes en Premier League avec Gerwyn Price, Michael Smith, Michael van Gerwen et Jonny Clayton en action à l’O2 de Londres.

Nous sommes dans la capitale pour ce qui devrait être une soirée décisive de drame tungstène avec les quatre meilleurs joueurs de la compétition de cette saison qui se battent tous pour la gloire.

Price affrontera son compatriote et champion 2021 Clayton dans une demi-finale entièrement galloise, avant que le n ° 1 mondial Smith et Van Gerwen ne verrouillent les cornes dans une répétition de la décision du championnat du monde de janvier.

Les gagnants respectifs des demi-finales passeront ensuite à la pièce maîtresse de la soirée, alors que la bataille pour remporter le premier prix de 275 000 £ atteint un point culminant passionnant.

Finals Night à Londres : jeudi 25 mai Demi-finales (Meilleur des 19 manches) Gerwyn Price contre Jonny Clayton Michael Smith contre Michael van Gerwen Finale (Meilleur des 21 manches) Price/Clayton contre Smith/Van Gerwen

Mardle répond aux questions clés, puis regarde profondément dans sa boule de cristal pour choisir le gagnant de cette année…

Avons-nous les quatre meilleurs joueurs ?

Clayton, Price, Smith et Van Gerwen viseront la gloire aux Play-Offs

« Nous l’avons fait parce que Nathan Aspinall marquait parfois mieux que quiconque, mais malheureusement, il avait les pires statistiques de double frappe en phase de championnat et Jonny Clayton avait les meilleures. Les trois autres gagnaient des semaines consécutives et ils ont a également gagné plus de semaines que les autres, donc ça a bien fonctionné. »

Van Gerwen est-il en pleine forme ?

« S’il se sent suffisamment en forme pour concourir, il jouera et il pensera peut-être qu’il n’a pas besoin d’être à 100% pour gagner de toute façon parce qu’il est si bon et qu’il pourrait avoir raison, n’est-ce pas ? » Wayne Mardle dit que MVG n’a peut-être pas besoin d’être à 100%

« J’espère que Van Gerwen est en pleine forme car il ne l’était pas jeudi dernier, ce qui a été un mini-catastrophe. Il s’est retiré contre Dimitri Van den Bergh mais a ensuite joué au championnat des joueurs ce week-end, ce qui m’a surpris. Il était indifférent, alors prenez-en ce que vous voulez. J’espère juste qu’il est à 100 %.

« Je ne sais pas s’il sera à 100% mais j’ai juste été surpris qu’il ait joué ce week-end parce que j’ai essayé de lui parler à la minute où il est sorti après s’être blessé lors de sa victoire contre Chris Dobey et j’ai dit ‘ Quoi de neuf, tu vas bien ? Il a juste dit ‘la douleur, la douleur’ ​​et c’était tout, je n’en ai plus rien retiré.

« S’il se sent suffisamment en forme pour concourir, il jouera et il pensera peut-être qu’il n’a pas besoin d’être à 100% pour gagner de toute façon parce qu’il est si bon et qu’il pourrait avoir raison, n’est-ce pas ? »

Smith et MVG peuvent-ils servir un autre classique ?

« S’ils réussissent ce soir-là, je pense qu’il y aura un neuf dards. Nous n’en avons pas encore vu en Premier League, mais je pense qu’ils vont en avoir un.

« Je pense que ce sera probablement Smith contre Van Gerwen. Je mets le clou au mât parce qu’au pire, je pense que Price et Clayton peuvent produire le humdinger absolu de la dernière étape, mais Smith peut se sentir à l’aise de jouer à MVG.

« Pourquoi cela ne pourrait-il pas être l’une des plus belles soirées des Play-Offs de Premier League ? Nous avons vu des perles dans le passé. »

Pourquoi Price vs Clayton pourrait-il être le match de la soirée et qu’en est-il du changement d’attitude de Price ?

« Ils semblent tous les deux jouer correctement l’un contre l’autre et après que Clayton ait remporté un événement du Pro Tour ce week-end, il se sent évidemment très bien dans sa peau.

« Price a montré une meilleure qualité que quiconque en Premier League cette année jusqu’à présent et il l’a montré plus souvent, c’est pourquoi il a terminé en tête du classement et a participé à neuf finales… neuf finales en 16 semaines. C’est incroyable !

« Il a été un peu intelligent après ce qui s’est passé avec les protecteurs auditifs aux Mondiaux avant de mal jouer au Masters et il n’a pas particulièrement bien commencé en Premier League jusqu’à ce qu’il joue à Cardiff. Cela a peut-être changé sa carrière parce qu’avant cela nuit et même cette nuit-là, il avait l’air un peu baissé.

« Il a essayé de se faire plaisir auprès du public. Il porte les couleurs du pays et il joue avec le sourire aux lèvres, mais il apporte toujours sa nature agressive sur scène, ce qu’il doit être.

« Vous pouvez voir parfois qu’il s’énerve, mais il ne riposte pas d’une manière qui incite le public. Quoi qu’il fasse en ce moment et qu’il puisse continuer pendant une période prolongée, les joueurs pourraient ne pas obtenir beaucoup de changement de sa part.

« C’est pourquoi je pense que nous pourrions avoir deux grands matchs parce que vous avez cette liberté au début de tomber 4-0, mais dans une course à 10 ou 11 en finale, ce n’est pas fait et dépoussiéré et je pense que nous allons voir beaucoup de bonnes fléchettes. »

Pouvons-nous nous attendre à un neuf dard?

« Je ne serais pas surpris s’il y en avait un, mais je ne serais pas non plus surpris s’il y en avait deux. » Mardle s’attend à une rafale de neuf fléchettes à l’O2

« Nous ne savons pas comment quelqu’un va jouer, mais nous ne pouvons que supposer que les quatre vont bien jouer parce que c’est ce qu’ils font. Cela se résume aux doubles touchés et aux doubles manqués.

« Je suis ravi parce que vous avez trois champions du monde et un ancien champion de Premier League à Clayton. Ces gars sont les meilleurs au monde ! Ils sont tous regardables, alors attendez-vous à ce que quelque chose se passe.

« Écoutez, je prédis un neuf fléchettes chaque jour. Je veux qu’ils entrent et comme je le dis, je pense que Smith et Van Gerwen sont un match qui lui convient.

« Je ne serais pas surpris s’il y en avait un, mais je ne serais pas non plus surpris s’il y en avait deux.

« Je ne peux tout simplement pas voir la nuit être l’une de ces nuits qui ne vivent pas longtemps dans la mémoire. Ils croiront tous qu’ils peuvent gagner. »

Qui gagne?

Michael Smith est un «animal différent» après avoir remporté le championnat du monde en janvier

« Je vais y aller avec Michael Smith. J’ai toujours ce doute au-dessus de ma tête concernant Van Gerwen et Smith ne le craint plus. Je ne pense pas qu’il panique à propos de choses comme avant, mais la façon dont il a pris soin de lui dans le championnat du monde qui est maintenant terminé et dépoussiéré, il a cette connaissance d’être ‘Je suis le meilleur joueur de la planète, je suis le champion du monde, pourquoi ne puis-je pas ajouter la Premier League ?’

« Smith est un animal différent de nos jours. Il est si bon sous pression, le sang-froid qu’il montre, et s’il lance une mauvaise fléchette, il s’en fiche. Il continue. Il y a beaucoup à aimer chez Smith en ce moment. «

Toujours fan du format ?

« C’est la deuxième année et je ne suis pas sûr. N’oubliez pas que je suis en mesure de le regarder de l’intérieur des cordes, donc pendant les matchs, je regarde chaque fléchette. Lorsque vous êtes à l’intérieur des cordes, vous Je l’ai vraiment apprécié et j’aime le fait que la semaine dernière, Dimitri Van den Bergh était toujours aussi enthousiaste à l’idée de gagner, alors qu’en phase de championnat, il n’y a rien à gagner. gagner la nuit, le prix en argent et il a en fait gagné une place, donc si vous regardez les choses comme ça, c’est bon pour les joueurs.

« En tant que spectateur, cela peut devenir monotone. Smith et Van Gerwen se sont déjà affrontés quatre fois en Premier League, donc le spectateur pourrait penser » j’en ai marre « . Mais ce sont les meilleurs joueurs qui y participent la semaine dans, semaine dehors.

« Clayton et Price s’affronteront pour la sixième fois jeudi en 17 semaines, donc je comprends le pour et le contre, mais la Premier League a eu six ou sept formats différents au cours de sa période depuis 2005. Il n’y a pas de format parfait et s’il y a c’est-à-dire que quelqu’un y penserait ou ils l’inventeront. »

