Flea des Red Hot Chili Peppers accueille un troisième bébé avec sa femme – Hollywood Life

Puce est papa pour la troisième fois ! Le sexagénaire Piments rouges piquants le bassiste a révélé lui et sa femme, Mélodie Ehsani42 ans, a récemment accueilli son premier et son troisième enfant le 12 décembre, lors d’une interview avec E ! Nouvelles à la première de son nouveau film Babylone plus tôt cette semaine. Le parent extatique a déclaré qu’il était “très heureux” de la nouvelle arrivée, mais a également admis être un peu privé de sommeil.

“Je n’ai pas beaucoup dormi, mais j’ai beaucoup flotté sur un nuage d’amour”, a-t-il déclaré au point de vente sur le tapis rouge. En plus du nouveau-né, dont le nom n’a pas encore été révélé, Flea est le père d’une fille Claire34 ans, qu’il partage avec son ex Loesha Zavieret Bebop ensoleillé17 ans, avec qui il partage Frankie Rayder.

Flea et Melody ont annoncé pour la première fois les nouvelles de leur grossesse dans un post sur Instagram, qui présentait des photos de son baby bump. “J’ai pris quelques kilos”, a écrit la future mère avec effronterie dans la légende à l’époque. Elle a également montré sa bosse aux MTV Video Music Awards en septembre quand elle et Flea ont posé sur le tapis rouge, comme on peut le voir ci-dessus.

“Grande soirée aux VMA avec mon ♥️, encore en convalescence après avoir été absent aussi longtemps, qui savait que faire grandir un humain serait TELLEMENT. Épuisant. 🥵. La diapositive 3 est une séquence réelle du mouvement qui se produit actuellement dans mon utérus », a écrit Melody à côté de photos d’elle et de Flea lors de l’événement.

La nouvelle du bébé de Flea et Melody survient après qu’ils se sont mariés en 2019. Quelques jours seulement avant l’annonce de leur grossesse, le talentueux musicien a déclaré Personnes qu’il avait hâte d’avoir à nouveau un bébé dans la famille. “J’adore être papa et je ne peux même pas croire que je suis sur le point d’avoir un autre bébé”, a-t-il déclaré. “Je suis juste excité à l’idée de m’allonger la nuit avec un petit bébé sur ma poitrine et de sentir son petit souffle et de sentir ses petits pieds doux.”

