Flats East Bank dévoile une nouvelle scène de spectacle

CLEVELAND — The Flats East Bank et Downtown Cleveland, Inc. ont annoncé lundi la construction d’une nouvelle scène de spectacle sur la promenade de Flats East Bank, à côté de la rivière Cuyahoga et de The Flats at East Bank Apartments.

Que souhaitez-vous savoir Les Flats East Bank et Downtown Cleveland, Inc. ont annoncé lundi la construction d’une nouvelle scène de spectacle sur la promenade de Flats East Bank, à côté de la rivière Cuyahoga et des Flats at East Bank Apartments.

La scène, conçue par Hengst, Streff et Bajko Architects, a été conçue par feu Scott Wolstein, promoteur du complexe Flats East Bank, selon un communiqué de presse.

La scène du spectacle sera officiellement inaugurée au printemps 2024, au début de la saison des événements de Flats East Bank.

La scène, conçue par Hengst, Streff et Bajko Architects, a été conçue par feu Scott Wolstein, promoteur du complexe Flats East Bank, selon un communiqué de presse. Plate-forme plug-and-play avec éclairage et alimentation théâtrale intégrés, la scène offrira au Flats East Bank la possibilité d’amener un portefeuille élargi d’artistes et d’événements sur le site en 2024.

Ce nouvel ajout a été rendu possible grâce à une subvention en capital de 500 000 $ de l’Ohio Facilities Construction Commission de l’État de l’Ohio et au soutien financier de Destination Cleveland et de Flats East Bank, selon le communiqué. Downtown Cleveland, Inc. a agi en tant qu’agent financier du projet et a supervisé la construction de la nouvelle scène.

Iris S. Wolstein, directrice du groupe Wolstein, a déclaré dans le communiqué : « Mon défunt mari Bart serait si fier de l’évolution continue de sa vision pour les Flats East Bank. Nous remercions Downtown Cleveland, Inc. pour son aide dans la création de cette magnifique scène ainsi que des panneaux vidéo de pointe plus tôt cette année. Ces ajouts amélioreront les appartements pour de nombreuses années à venir. Ce projet a vraiment été un travail d’amour pour Bart, moi-même et notre défunt fils, Scott.

«Nous sommes reconnaissants envers la Commission de construction des installations de l’Ohio pour son soutien tout au long du projet, ainsi que pour le soutien des membres de l’Assemblée législative de l’Ohio, en particulier le sénateur Nickie Antonio, le représentant Terrence Upchurch et le président du comité sénatorial des finances, Matt Dolan, pour leur aide. en obtenant une allocation de la facture d’investissement de l’État pour ce projet », a déclaré Michael Deemer, président et chef de la direction de Downtown Cleveland, Inc., dans le communiqué. « De plus, je tiens à remercier Destination Cleveland et Flats East Bank pour leur soutien. Le projet n’aurait pas été possible sans la collaboration de tous. Cette étape nous offre l’opportunité d’attirer davantage de visiteurs pour profiter du centre-ville de Cleveland et fréquenter ses entreprises.

La scène du spectacle sera officiellement inaugurée au printemps 2024, au début de la saison des événements de Flats East Bank.