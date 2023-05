Flatiron Books annonce un nouveau livre BTS

Le jeu des devinettes a commencé il y a quelques jours, lorsqu’un livre anonyme et sans titre prévu pour le 9 juillet —— « 4C Untitled Flatiron Nonfiction Summer 2023 » — a convaincu les fans de Taylor Swift qu’elle avait écrit un mémoire qu’ils en ont fait un best-seller.

Jeudi, les rumeurs de Swift avaient été réfutées et le mystère résolu : Flatiron Books a annoncé la sortie prochaine d’un livre par une autre centrale musicale, BTS.

« Beyond the Story: 10-Year Record of BTS » est de 544 pages, selon l’éditeur, écrit par le journaliste Myeongseok Kang et structuré comme une histoire orale sur le boys band de K-Pop. Il a été traduit en anglais par Anton Hur, en collaboration avec Clare Richards et Slin Jung.

Des détails sur le livre avaient encouragé les fans de Swift et BTS. L’auteur et le sujet devaient être dévoilés le 13 juin, un numéro préféré de Swift, mais aussi le 10e anniversaire du premier single de BTS, « No More Dream ». Le nombre de pages – 5-4-4 – totalise également 13. La date de publication, le 9 juillet, est proche de la date de sortie de l’album de Swift « Speak Now (Taylor’s Version) », mais c’est aussi le jour de l’ARMÉE, le 10 anniversaire de la fondation de la base de fans ARMY de BTS.

Les spéculations sur le sujet du livre en ont fait un best-seller sur Amazon.com et le site Web de Barnes and Noble.

Les libraires avaient été informés d’une sortie majeure de Flatiron, qui présentait l’ouvrage comme un « titre amusant et festif » qui intéresserait un public « légèrement plus jeune ». Le livre, qu’un responsable des ventes de Flatiron a envoyé par e-mail aux vendeurs, aurait un « attrait mondial » et une « publicité massive ».