Flat Arsenal offre à Man City l’ouverture de la course au titre Prem

LONDRES – Arsenal a perdu plus de points dans la course au titre de Premier League samedi alors qu’Ivan Toney a égalisé à la 74e minute pour offrir à Brentford un match nul 1-1 à l’Emirates Stadium.

Le remplaçant Leandro Trossard, une signature de 27 millions de livres sterling en janvier de Brighton, a marqué son premier but des Gunners à la 66e minute après un excellent travail de Martin Odegaard et Bukayo Saka, mais l’équipe locale n’a pas pu s’accrocher pour une victoire vitale.

Après avoir perdu 1-0 à Everton le week-end dernier, Arsenal cherchait une réaction positive mais a produit une autre performance décevante alors que les visiteurs ont obtenu un match nul mérité. Ils ont pris six points d’avance sur Manchester City en tête, mais l’équipe de Pep Guardiola peut réduire le déficit de moitié avec une victoire sur Aston Villa dimanche – préparant l’affrontement de mercredi lorsque Arsenal et Man City s’affronteront dans le nord de Londres.

Réaction rapide

1. Plat Arsenal ouvre à nouveau la porte à Man City

Arsenal s’en est sorti le week-end dernier et doit prier pour qu’il le fasse à nouveau maintenant. Manchester City n’a pas réussi à capitaliser sur la défaite 1-0 d’Arsenal à Everton la semaine dernière alors qu’ils perdaient à Tottenham, mais City a une autre chance de réduire l’écart en haut du tableau après que les Gunners aient perdu plus de points samedi.

Dans une interview plus tôt cette semaine, le capitaine des Gunners, Martin Odegaard, a suggéré que les séances d’entraînement du club avaient été parmi les meilleures de la saison alors qu’ils cherchaient une réaction à la défaite à Goodison Park. Mais Arsenal était curieusement plat ici contre Brentford et n’a élevé son jeu que par instants au cours de la seconde mi-temps.

City accueillera Villa dimanche en sachant que la victoire les mènera à moins de trois points d’Arsenal, bien qu’ils aient joué un match de plus. Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, sera réconforté par le coussin dont son équipe bénéficie encore, mais les questions sur leur durabilité à tenir la distance ne feront que grandir s’ils continuent à laisser leur avance s’éroder comme ça.

Y compris la défaite de la FA Cup à City, Arsenal n’a plus réussi à remporter ses trois derniers matches. Cela ne constitue guère une crise, mais la pression monte de manière palpable.

2. Brentford Toney profite d’un autre “coup de pied” contre Arsenal

L’attaquant de Brentford Ivan Toney et Arsenal ont une histoire.

Lorsque Brentford a battu les Gunners au début de la saison dernière, Toney a intimidé les défenseurs centraux d’Arsenal et a tweeté à propos d’un “bon coup de pied avec les garçons” – un message sur les réseaux sociaux qu’Arteta a ensuite utilisé dans son discours d’avant-match avec l’équipe avant l’inverse. match comme motivation pour ses joueurs. Alexandre Lacazette a imité le message Twitter original de Toney lorsque Arsenal a battu Brentford 2-1 lors de ce deuxième match.

Arsenal est désormais sans victoire lors de ses trois derniers matches et a de nouveau perdu des points samedi, cette fois contre Brentford. John Walton/PA Images via Getty Images

La saison dernière, Gabriel Margalhaes s’est de nouveau moqué de Toney lorsque Arsenal a gagné au Brentford Community Stadium la saison dernière, une réaction que l’attaquant des Bees a qualifiée de “grincheuse”.

Gabriel et Toney ont été réunis à nouveau ici et la paire s’est battue tout l’après-midi, Toney s’est battu admirablement et efficacement pour aider Brentford à porter une menace de contre-attaque alors qu’Arsenal dominait la possession. Il a raté deux excellentes occasions, une dans chaque mi-temps, avant de se convertir à bout portant pour donner à Brentford le point que sa performance méritait, écrivant un autre chapitre dans un duel avec plus qu’un petit avantage.

3. Arteta devrait-il mélanger l’équipe d’Arsenal ou maintenir le cap?

Mikel Arteta a nommé la même formation de départ à chaque match de Premier League depuis la Coupe du monde. Cette série totalise six matchs, la première fois que les Gunners font cela depuis huit ans.

La logique est claire : Arsenal a dépassé toutes les attentes en montant en haut du tableau et Arteta veut conserver autant que possible cet élan en récompensant les joueurs qui les y ont placés. Cependant, dans le même temps, il y a eu des signes récents que l’équipe a besoin de se rafraîchir, après avoir perdu à Everton et maintenant faire match nul contre Brentford – un problème souligné par un remplaçant marquant le seul but de l’équipe locale.

Cependant, Manchester City sera le suivant à l’Emirates Stadium mercredi et affronter ses plus proches challengers présente une énigme difficile pour Arteta : rafraîchir l’équipe ou rester avec les joueurs qui ont surpassé City jusqu’à présent ?

Meilleurs et pires interprètes

Meilleur : Ivan Toney, Brentford

Était une menace constante pour les quatre défenseurs d’Arsenal et la pleine valeur de son but qui a valu aux visiteurs un point.

Meilleur : Bukayo Saka, Arsenal

Il a essayé tout ce qui était en son pouvoir pour entraîner Arsenal vers la victoire et a produit un excellent centre pour le but de Trossard.

Meilleur : Ben Mee, Brentford

A superbement organisé la défense de Brentford, remportant les cinq duels aériens et bloquant deux tirs.

Pire : Gabriel Martinelli, Arsenal

N’a pas réussi à créer une seule occasion et a été éliminé à la 62e minute alors que le match était sans but. Le plongeon après un si beau début de saison se poursuit.

Pire : Granit Xhaka, Arsenal

Son rôle de milieu de terrain plus avancé a été une révélation pour Arsenal cette saison, mais samedi, il a été largement inefficace.

Pire : Gabriel Magalhaes, Arsenal

Battu par Toney d’une manière rarement vue pendant la campagne à ce jour.

Faits saillants et moments marquants

Trois semaines après qu’Arsenal ait fait venir Leandro Trossard de Brighton, l’ailier belge a marqué son premier but pour les Gunners en dehors du banc.

Il a fallu moins de 10 minutes à Brentford pour répondre.

Il ne gagnera pas de sitôt un prix Puskas à Ivan Toney, mais le but a permis aux Bees de marquer un gros égaliseur contre les leaders de la Premier League.

Après le match : Ce que les managers et les joueurs ont dit

Suivant

Arsenal: Les Gunners restent à la maison pour un énorme affrontement au sommet de la table mercredi contre Man City, qui occupe la deuxième place et a mordu les talons d’Arsenal dans la course à la Premier League. Ce match est à 14 h 30 HE le 2 février.

Brentford : Les abeilles se reposent pour la semaine à venir jusqu’à ce qu’elles accueillent Crystal Palace à 10 h HE le samedi 18 février en action de Premier League.