Flashbacks: les téléphones qui ont révolutionné les appareils photo mobiles, partie 1

Au cours des dernières années, nous avons vu des chipsets de smartphone passer d’un cœur de processeur solitaire à dix. Les résolutions d’affichage ont franchi la barrière HD et plafonnent actuellement à 4K. Mais les progrès ont ralenti à la fois sur le chipset et sur les fronts d’affichage. Les affichages à taux de rafraîchissement élevé ont rendu les choses à nouveau passionnantes pendant un certain temps, mais cette excitation est également en train de disparaître.

Les caméras, cependant, semblent de mieux en mieux (et de plus en plus nombreuses). Et le plus souvent, ils sont la raison de la mise à niveau avant que votre ancien téléphone ne soit sur ses dernières jambes. Un Snapdragon 855 a peut-être quelques années à ce stade, mais il est toujours assez zippy. Cependant, un objectif périscope 10x écrasera n’importe quel appareil photo de téléphone d’il y a 2 ans lors d’une fusillade avec zoom.

Alors, rembobinons la bande et rendons hommage aux téléphones qui ont introduit des technologies d’appareils photo révolutionnaires.

Nous devrions commencer par le début. Le premier téléphone avec appareil photo intégré était le Kyocera VP-210 de 1999. Il avait un capteur de 110 000 px (oui, 0,1 MP), et pouvait prendre des photos. Vous pouvez stocker jusqu’à 20 photos sur le téléphone et les envoyer par e-mail. Le téléphone prend également en charge les appels vidéo, transmettant la vidéo sur le réseau PHS japonais à 2 ips.

C’était une caméra frontale, au fait, ce qui en faisait le première caméra selfie trop.





Le Kyocera VP-210 était le premier téléphone avec appareil photo et il avait aussi le premier appareil photo selfie

Le premier 10MP ou plus L’appareil photo du téléphone appartient au Samsung Pixon12 qui est arrivé sur le marché en août 2009. Comme son nom l’indique, il avait un capteur 12MP. Tout comme le Sony Ericsson Satio qui est arrivé quelques mois plus tard, mais nous ne cherchons que le premier à arriver sur le marché.

Il a fallu une décennie complète pour ajouter un autre zéro au nombre de résolution – le premiers 100MP ou plus La caméra du téléphone a été montée sur le Xiaomi Mi CC9 Pro, qui a été lancé sous le nom de Mi Note 10/10 Pro en Occident. Il contient un énorme capteur Samsung HMX 1 / 1,33 « avec une résolution de 108 MP et une technologie de quadruple binning.









Samsung M8910 Pixon12 • Xiaomi Mi CC9 Pro • Xiaomi Mi CC9 Pro

Nous avons vu plus grand, cependant. Le Nokia 808 PureView de 2012, qui avait un capteur plus grand au format optique 1 / 1,2 « . Son règne a cependant été de courte durée. le plus grand capteur jamais conçu sur un téléphone était à l’intérieur du Panasonic Lumix Smart Camera CM1 de 2014. Il avait un capteur 1 « 20 MP et un objectif Leica avec une ouverture f / 2,8.





Caméra intelligente Panasonic Lumix CM1

Le Nokia 808 PureView était le premier téléphone à utiliser le binning de pixels, toutefois. Le livre blanc de Nokia l’a appelé «suréchantillonnage», mais l’idée est la même: plusieurs petits pixels peuvent être mieux utilisés comme un seul gros pixel. En plus d’offrir des détails par pixel époustouflants, cette technique permettait un zoom numérique sans perte, ce qui est assez courant aujourd’hui.







Nokia 808 PureView • Détails sur l’incroyable capteur 808

Le premier téléphone avec zoom optique est venu de nombreuses années plus tôt – le Sharp 902 avait un objectif qui offrait un zoom optique jusqu’à 2x pour son appareil photo 2MP. Autant que nous puissions dire, c’était aussi le première lentille périscope sur un téléphone. Il n’avait qu’une seule caméra, de sorte que le périscope devait ajuster sa focale, c’est-à-dire le vrai zoom. Vous pouvez en savoir plus sur les débuts du zoom optique sur mobile, si vous êtes curieux.

Un fait amusant pour les habitués de Flashback: oui, bien sûr, il y avait une édition Sharp 902 Ferrari.





Sharp 902

Nous avons une cravate pour le première double caméra – le LG Optimus 3D et le HTC EVO 3D sont tous deux sortis en juillet 2011. Ces deux tentatives ont été infructueuses pour capitaliser sur l’engouement 3D qui Avatar a commencé en 2009. Les téléphones avaient deux modules de caméra identiques afin qu’ils puissent prendre des photos et des vidéos stéréoscopiques qui pouvaient ensuite être visionnées sur les écrans à barrière paralax.







LG Optimus 3D P920 • HTC EVO 3D

Le premier double appareil photo utile est venu plus tard avec le LG G5 de 2016. Il était équipé du première caméra ultra grand angle. La caméra principale 16MP avait un champ de vision de 75 °, l’objectif large s’étendant à 135 ° FoV. C’est en fait assez impressionnant, car si vous vérifiez les caméras ultra-larges récentes, vous constaterez que beaucoup d’entre elles ont des objectifs d’environ 120 °.







LG G5 • Une comparaison dans le champ de vision capturé par les caméras larges et ultra larges de LG G5

Un autre double appareil photo est apparu pour la première fois en 2014 avec le HTC One (M8). Il avait deux capteurs 4MP – un coup en couleur, l’autre agissait comme le premier capteur de profondeur. Le téléphone a utilisé les informations de profondeur pour divers effets, dont aucun n’était vraiment impressionnant.











HTC One (M8) • Effets activés par le capteur de profondeur de HTC One (M8)

C’est la fin de la partie 1. Après avoir examiné les étapes importantes des appareils photo fixes sur les téléphones, nous nous concentrerons sur le côté enregistrement vidéo de la semaine prochaine.