Une demi-décennie plus tard, le Xiaomi Mi Mix est toujours l’un de nos appareils préférés. Son design presque sans lunette lui donnait un aspect futuriste et il était également pratique, équipé d’un énorme écran de 6,4 pouces. Le Mix accrocheur a introduit plusieurs nouveautés dans le monde des smartphones.









Le Xiaomi Mi Mix était un étonnant

Cependant, le design n’en faisait pas partie, même s’il s’agit de sa caractéristique la plus reconnaissable. Ce n’était pas nouveau – cette mise en page est apparue pour la première fois sur le Sharp Aquos Crystal quelques années plus tôt, avec le déplacement de la caméra selfie vers la lunette inférieure épaisse.

C’était un temps avant les encoches et les trous de perforation, voyez-vous, et c’était un placement assez maladroit. Mais cela permettait aux cadres supérieurs et latéraux d’être très fins – dans nos mains, le Mix avait l’impression de tenir un écran plutôt qu’un téléphone.

La caméra selfie n’est pas la seule chose qui devait bouger. Il n’y avait pas non plus de place pour un écouteur, donc Xiaomi a utilisé un pilote en céramique piézoélectrique sous l’écran lui-même. Plus tard, Huawei a adopté le même design, mais si nous sommes honnêtes, ce n’était jamais notre préféré.

Xiaomi était apparemment d’accord, le Mix de deuxième génération avait une lunette supérieure légèrement plus épaisse pour accueillir un écouteur traditionnel. Même Huawei semble avoir abandonné les écouteurs sous écran.

Avec le Mi Mix, Xiaomi a essayé de fabriquer la plupart des composants structurels en céramique – toute la plaque arrière, le cadre et même les touches de volume et d’alimentation étaient en céramique. L’oxyde de zirconium microcristallin, en particulier, le genre de matière dont sont faits les couteaux en céramique.

Ce n’était pas sa première céramique de danse, une version spéciale du Mi 5 avait un dos en céramique et lancée quelques mois plus tôt. Il a été annoncé comme un matériau presque indestructible (regardez la vidéo ci-dessous), bien qu’en réalité, il se soit révélé susceptible de se fissurer si vous laissiez tomber le téléphone.

Xiaomi a inclus l’un des plus beaux étuis que nous ayons vus dans l’emballage de vente au détail, ce n’est donc pas comme si vous deviez transporter votre Mi Mix sans protection. De plus, la version noire était un cauchemar d’un aimant à empreintes digitales en raison de sa finition brillante, il était donc recommandé d’utiliser l’étui.









L’emballage de vente au détail Mi Mix, comprenant un chargeur rapide et un bel étui de protection

Le Mi Mix se distingue par son écran au format 17: 9 – c’était le premier téléphone à aller plus large que 16: 9. Et à peine un an après son lancement, il y avait 40 téléphones avec des écrans ultra larges. En y repensant maintenant, même le 17: 9 était trop conservateur – le téléphone mesurait 81,9 mm de large, ce qui est beaucoup trop large pour tenir confortablement.

Et les bordures latérales étaient aussi minces que possible à l’époque, la majeure partie de la largeur totale provenait de l’écran et il n’y avait aucun moyen de réduire cela en plus d’élargir son rapport hauteur / largeur.







Xiaomi Mi Mix à côté d’un iPhone 7 Plus

Comme pour tous les pionniers, le Mi Mix a rencontré des problèmes. Les développeurs ont dû mettre à jour leurs applications pour gérer correctement le rapport hauteur / largeur supérieur à 16: 9. Même Google a été lent, il a fallu une année complète pour ajouter le pincement au zoom sur YouTube afin que les utilisateurs puissent créer des vidéos en plein écran sans pillarboxing.

L’écran LCD IPS de 6,4 pouces a été fabriqué sur mesure par nul autre que Sharp. Il avait une résolution de 1080 x 2040 px et Xiaomi a affirmé qu’il couvrait 91,3% du front. Nos propres calculs ont montré une valeur inférieure, mais le téléphone n’était pas moins impressionnant à regarder à cause de cela.

La qualité d’image de l’écran était impressionnante en soi, avec une grande précision des couleurs, un contraste et une luminosité élevés. Cependant, nous n’avons jamais su avec certitude s’il était protégé par du verre trempé. Différentes personnes faisant des tests de scratch sont revenues avec des résultats différents. Notre propre unité a subi quelques égratignures involontaires au cours du processus d’examen.

Le Xiaomi Mi Mix était équipé du matériel que vous attendez d’un produit phare de son époque. Il était alimenté par le Snapdragon 821, qui était extrêmement rapide à l’époque, la batterie de 4400 mAh affichait un excellent indice d’endurance de 97 heures et l’adaptateur Quick Charge 3.0 a réussi à le charger de 0% à 35% en 30 minutes. Pas mal pour 2016.

La caméra était la seule chose qui semblait médiocre. Pour commencer, il n’y avait qu’une seule caméra. Et il avait un petit capteur avec des pixels de 1,0 µm et sans OIS. La qualité de l’image et de la vidéo s’est avérée assez bonne, mais l’appareil photo semblait assez ennuyeux sur un téléphone par ailleurs très futuriste.

Le Mi Mix n’était pas un téléphone parfait. Mais c’était l’un des appareils les plus ambitieux que Xiaomi ait jamais fabriqués, ce qui est devenu une tradition pour la série. Nous entendons dire qu’il y a un nouveau Mi Mix à venir lundi, ce qui nous a incité à revoir l’original. Il a de grandes chaussures à remplir – le premier Mix était à couper le souffle en son temps.