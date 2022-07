Flashback : une décennie de prix Google Nexus/Pixel et de mises à jour logicielles

Le Nexus 4 était un téléphone révolutionnaire – un quasi-phare pour 300 $. D’accord, il avait ses bizarreries, par exemple pas de support LTE (bien que ce n’était pas aussi important en 2012), le stockage était également limité. Au lieu de nous concentrer sur un seul téléphone, nous voulions examiner les tendances de la gamme de téléphones de Google.

Nous avons évoqué le prix du Nexus 4 et nous verrons ce qu’il est advenu du statut de “flagship killer” de la série. Cette série consiste à explorer un trait bien reconnu d’une marque ou d’une série particulière – et nous pensons que le support logiciel est l’une des caractéristiques déterminantes des téléphones Nexus et Pixel.

Les téléphones Nexus étaient abordables au début, surtout si vous attendiez quelques mois. Le Nexus 4 a chuté aussi bas que 200 $ à un moment donné. Le Nexus 5 a également subi des baisses de prix. Puis vint le Nexus 6 – son prix de 650 $ a rendu de nombreux fans mécontents. C’était toujours un excellent téléphone et il a influencé l’approche de Google en matière de combinés.

L’année suivante, en 2015, la ligne Nexus a été divisée en deux modèles que nous appellerons “base” et “pro” pour plus de cohérence. C’était aussi le dernier de la gamme Nexus, Google a recommencé avec les téléphones Pixel.

Ceux-ci ont progressivement augmenté au fil des ans, culminant en 2018 et 2019 avec les Pixel 3 et 4 à 800 $ et les Pixel 3 XL et 4 XL à 900 $. Après cela, Google a changé de cap et dernièrement, le prix du petit modèle a chuté, tombant à 600 $ avec le Pixel 6. Le Pixel 6 Pro coûte toujours 900 $.

Fait intéressant, l’augmentation des prix n’a pas nui aux performances des téléphones Pixel sur le marché. Au contraire, en fait, car les expéditions de Google en 2019 ont largement dépassé les années précédentes. Notez que l’image ci-dessous montre les livraisons cumulées de tous les téléphones Pixel, mais il semble clairement que Google est sur la bonne voie. La société aurait également de grands projets pour la série Pixel 6, prévoyant d’en produire 7 millions, plus que toute autre série. Cependant, Google n’est pas du genre à parler de ventes, donc nous ne savons pas vraiment à quel point la série 6 s’est bien comportée (nous devrons attendre que les analystes le découvrent).

Nous reviendrons sur les prix dans un instant car nous n’avons pas couvert la série “Pixel a” dont l’objectif principal est de proposer un téléphone Google à bas prix. Combien paieriez-vous pour ce support logiciel légendaire de Google ? En fait, quelle est la qualité de ce support ?

Nous avons essayé de transmettre cela par le biais d’un tableau. La ligne rouge indique la période en années pendant laquelle une génération de téléphones a reçu des mises à jour du système d’exploitation (y compris les plus mineures). La ligne bleue correspond à la période pendant laquelle les correctifs de sécurité ont été publiés.

En moyenne, Google propose 3 ans de mises à jour du système d’exploitation. Le Nexus 6 se démarque, mais il s’agissait en fait d’une ancienne mise à jour arrivée tardivement – au début, Android 7.1.1 cassait Android Pay et il a fallu un certain temps à Google pour trouver un correctif (entre-temps, les utilisateurs ont été rétrogradés à 7.0).

La génération Pixel 3 se démarque également – elle a obtenu 4 ans de correctifs de sécurité au lieu de 3 ans comme prévu à l’origine. En fait, la dernière mise à jour des deux téléphones 2018 a été déployée fin juin de cette année (Android 12 est arrivé l’année dernière).

Notez que les séries Pixel 4, 5 et 6 fonctionnent actuellement sous Android 12. Les Pixel 4 et 4 XL recevront leur dernière mise à jour garantie du système d’exploitation en octobre de cette année. À première vue, ce sera juste assez long pour installer Android 13.

À partir de la génération Pixel 6, Google a un peu changé la stratégie. Il ne promet toujours que 3 ans de mise à jour du système d’exploitation (des concurrents comme Apple et Samsung en proposent plus), mais il s’est engagé sur 5 ans de correctifs de sécurité. Selon le Centre d’aideles Pixel 6 et 6 Pro recevront leur dernière mise à jour d’OS garantie en octobre 2024 et le dernier correctif de sécurité garanti en octobre 2026. “Garanti” puisque, comme vous l’avez vu avec le Pixel 3, il y a quelques exceptions.

Avant de conclure, jetons un coup d’œil aux téléphones Pixel a. Nous avons regroupé les Pixel 3a et 4a comme des téléphones relativement petits et les Pixel 3a XL, 4a 5G et 5a comme des téléphones plus grands (avec la 5G dans les dernières itérations). Comme vous pouvez le voir, le prix est assez stable à environ 400 $ pour le premier groupe et 500 $ pour le second.

Nous n’avons pas tracé le support logiciel sur un graphique car cela aurait fait un graphique ennuyeux – les téléphones “a” bénéficient de 3 ans de mises à jour du système d’exploitation et de 3 ans de correctifs de sécurité.

2019 2020 2021

Téléphoner 3a & 3aXL 4a & 4a 5G 5a

Démarrez le système d’exploitation ver. 9 10 & 11 11

Fin de la version du système d’exploitation. 12 – –

Lorsque? 2022 2023 2024

Mises à jour du système d’exploitation 3 années 3 années 3 années

Dernier correctif de sécurité 2022 2023 2024

Correctifs 3 années 3 années 3 années

Prix ​​(de base) 400 $ 350 $ 450 $

Prix ​​(pro) 480 $ 500 $ 450 $





Il y a une série Pixel 7 à venir plus tard cette année, mais Google n’en a pas encore révélé trop à ce sujet. Compte tenu des modèles précédents, cependant, nous pouvons dire que les téléphones bénéficieront probablement de 3 ans de mises à jour garanties du système d’exploitation et de 5 ans de correctifs de sécurité. Et nous ne serions pas non plus surpris si Google maintient les prix de départ aux niveaux actuels.