Flashback : une décennie de batterie Xiaomi et de technologie de charge rapide

La charge de la batterie est l’un des rares segments restants dans le monde des smartphones où les technologies propriétaires peuvent prospérer. La plupart des entreprises utilisent des chipsets des mêmes fournisseurs, elles achètent également les mêmes écrans et capteurs de caméra. Mais les batteries et le matériel qui les accompagne sont parfois entièrement personnalisés et ont été un domaine d’innovation rapide au cours des dernières années.

D’accord, USB Power Delivery existe, certains pourraient dire que c’est la meilleure option en raison de son large support. Le même argument peut être avancé pour Qi sur le front de la charge sans fil. Mais à l’heure actuelle, les systèmes propriétaires permettent des vitesses plus élevées et sont utilisés sur certains appareils exceptionnels.

Un schéma simplifié de la façon dont les systèmes de charge rapides font ce qu’ils font

Cette semaine, nous voulions examiner l’évolution de la batterie et de la technologie de charge au cours de la dernière décennie, et nous nous concentrerons sur Xiaomi. Nous examinerons principalement les moyennes, mais nous avons également inclus des valeurs maximales car elles racontent également une histoire intéressante.









Le meilleur de Xiaomi : charge rapide filaire de 120 W • Charge sans fil de 67 W

On entend souvent les gens dire « donnez-moi une grosse batterie, même si le téléphone est épais ». Pour le meilleur ou pour le pire, ni Xiaomi ni les autres fabricants de smartphones ne semblent être d’accord avec ce sentiment. Comme vous pouvez le voir, l’épaisseur moyenne des téléphones Xiaomi a baissé régulièrement pendant un certain temps, puis s’est stabilisée autour de 9 mm. Cependant, la capacité moyenne de la batterie a encore augmenté avec le temps grâce à l’amélioration de la technologie.

Ces batteries toujours plus grandes nécessiteraient de plus en plus de temps pour se recharger à la base USB de 10 W, donc quelque chose devait changer. Le premier téléphone à charge rapide de Xiaomi était le Mi 3 (2013), qui utilisait la charge rapide 2.0 de Qualcomm pour faire 18W. En fait, Xiaomi a utilisé QC pour plusieurs de ses téléphones. Par exemple, le Mi 9 Pro (2019) comportait QC 4+ et effectuait une charge filaire de 40 W et une charge sans fil de 30 W.

Mais Quick Charge n’a pas pu suivre et les téléphones Xiaomi avec les cotes de charge les plus élevées sont passés à une solution propriétaire. Comme nous l’avons mentionné dans l’ouverture, c’est l’un des domaines où les entreprises peuvent se démarquer avec la technologie interne, par exemple la puce de charge Surge P1.

Les capacités de la batterie n’ont pas augmenté indéfiniment. Il y a quelques années, Xiaomi avait une série Mi Max, qui avait de grands écrans et de grandes batteries. Le deuxième modèle avait un écran de 6,44 pouces et une batterie de 5 300 mAh. Le troisième est monté à 6,9 pouces et 5 500 mAh. Mais ce n’étaient pas les plus grosses batteries de l’entreprise, non. Au lieu de cela, des téléphones comme le Poco M3 abordable et pas trop énorme contiennent des batteries de 6 000 mAh (le M3 mesure 162,3 x 77,3 x 9,6 mm et pèse 198 g). 6 000 mAh est le niveau le plus élevé jamais atteint par Xiaomi.

Quelques choses intéressantes que nous avons remarquées en fouillant dans les données. Le Mi Mix 2S de 2018 a été le premier Xiaomi à prendre en charge la charge sans fil, il était évalué à 7,5 W. La société a également publié son premier chargeur Qi officiel avec le téléphone. Le Mi Mix 3 de la même année est allé un peu plus vite avec le support 10W.

Et ça a décollé à partir de là – 30W en 2019, puis 50W, puis 67W, puis… plus rien. Au moins pas encore. Mais nous sommes à mi-chemin de l’année et Xiaomi n’a pas encore sorti de nouveau téléphone prenant en charge la recharge sans fil.

Qu’est-il arrivé? Le Mi 11 Ultra a apporté la parité entre la charge filaire et sans fil – toutes deux évaluées à 67 W. Bien sûr, la recharge filaire est plus efficace, mais pas autant qu’on pourrait le croire. En comparant le filaire au sans fil, les temps de charge de 0 à 100 % sont de 36 minutes et 39 minutes.

Même ainsi, l’accent de l’entreprise semble s’être déplacé vers la recharge filaire. Des téléphones comme le Xiaomi 11i HyperCharge 5G n’existent que pour offrir aux utilisateurs la possibilité d’une charge ultra rapide de 120 W – une charge complète de 0 à 100 % a été effectuée en 16 minutes lors de notre test. 22 minutes si vous avez désactivé le mode Boost pour ménager la batterie. Pendant ce temps, seuls quelques modèles sortis au cours des deux dernières années prennent en charge la charge sans fil de 50 W ou plus.

À quelle vitesse la technologie de charge peut-elle aller ? En ce qui concerne le câble USB-C, il y a beaucoup de marge. La dernière spécification USB Power Delivery offre un énorme 240W. Xiaomi lui-même présentait un chargeur de 200 W il y a un an. Et il a un chargeur sans fil de 80W. Nous nous attendons à voir les taux de charge continuer à grimper pendant au moins quelques années encore, le taux de charge moyen, en particulier.