Flashback: une brève histoire du Bluetooth

Cela a pris des années, mais l’USB a finalement remplacé les étranges connecteurs propriétaires des premiers téléphones mobiles. Cependant, des années avant que l’USB ne devienne la norme, une autre technologie de transfert de données voulait unir toute l’électronique – et elle n’utilisait même pas de fils.

De l’infrarouge au Bluetooth

Bluetooth a été développé par Ericsson dans les années 1990. Il porte le nom du roi danois du 10ème siècle Harald «Bluetooth» Gormsson, qui a uni le Danemark et la Norvège. Le logo Bluetooth combine les runes ᚼ et ᛒ, qui sont les initiales de Harald.

Le nom (qui a en fait été proposé par un ingénieur d’Intel) signifiait l’ambition de devenir la norme unificatrice pour toutes sortes d’appareils électroniques – téléphones, ordinateurs et accessoires divers.

À l’époque où les câbles de données (série ou USB) étaient utilisés pour, par exemple, synchroniser les données entre votre ordinateur et votre PDA, l’infrarouge était disponible en tant qu’option sans fil. Cependant, cela nécessitait une ligne de visée, ce qui signifie que vous deviez «viser» les deux appareils l’un vers l’autre pendant le transfert de données.

Le Bluetooth était omnidirectionnel, même s’il fonctionnait à environ 10 m (30 pieds) maximum, il n’avait donc pas vraiment d’avantage de portée. Ni un avantage de vitesse – la version 1.0 a atteint 721 Kbps.

L’Ericsson T39 a été le premier téléphone mobile avec Bluetooth

C’était beaucoup pour les cas d’utilisation originaux prévus et le premier téléphone compatible Bluetooth a donc été dévoilé en 2000 – un Ericsson, bien sûr, le T36. Cependant, ce n’était pas le premier téléphone Bluetooth à arriver dans les magasins (le T36 a été annulé).

L’Ericsson T39 a été le pionnier de la technologie, lancé en 2001. Cette même année, IBM a présenté le portable ThinkPad A30 avec une connexion Bluetooth intégrée. Vous pouvez désormais synchroniser votre téléphone et vos ordinateurs sans fil.

Les premiers accessoires Bluetooth

Le tout premier appareil Bluetooth était un casque sans fil dévoilé en 1999, qui a remporté le «Best of Show Technology Award» à COMDEX. Peu de temps après la sortie des premiers kits de voiture Bluetooth en 2001







Le premier casque Bluetooth d’Ericsson (crédit d’image)

Ils étaient mono uniquement, mais ils servaient un objectif important – des pays du monde entier cherchaient déjà à interdire l’utilisation des téléphones au volant. Par exemple, le Royaume-Uni l’a rendu illégal le 1er décembre 2003 avec des amendes à partir de 30 £, mais elles pourraient atteindre 1 000 £.

Les premiers écouteurs stéréo arriveraient en 2004. Étrangement, cela s’est produit un an après la mise sur le marché du premier lecteur MP3 compatible Bluetooth.

Le Benefone Esc! à partir de 1999 était le premier téléphone avec un récepteur GPS intégré, mais il faudrait de nombreuses années avant que cette fonctionnalité ne devienne standard – Bluetooth à la rescousse! En 2002, Socket a dévoilé le premier récepteur GPS autonome capable d’envoyer des données de positionnement à un appareil mobile – un Pocket PC, dans ce cas. Cela coûte 450 $, presque autant que le Pocket PC lui-même.







Le tout premier récepteur GPS Bluetooth pour appareils mobiles

Les premières souris, claviers et imprimantes Bluetooth sont également sortis au début des années 2000. Celles-ci étaient plus adaptées aux ordinateurs, qui acquéraient des capacités Bluetooth grâce à des cartes d’extension et (bientôt) des dongles USB.

Aller plus vite

Bluetooth 2.0 a été dévoilé en 2005 avec «EDR» (Enhanced Data Rate), qui a triplé la vitesse de transfert à 2,1 Mbps. C’était une fonctionnalité optionnelle et elle était encore trop lente pour les transferts de données lourds. La nouvelle norme a également augmenté la portée à 30 m (100 pi).

Mais le véritable coup de pouce aux performances viendrait en 2009 avec Bluetooth 3.0 et «HS» (High Speed), qui atteignait 24 Mbps. Cela a utilisé un lien Bluetooth pour établir la liaison entre les deux appareils, puis a transmis les données au matériel 802.11 – c’est donc le Wi-Fi qui a fait le gros du travail.

Mais avec des choses comme le Wi-Fi Direct à l’horizon et des vitesses de réseau cellulaire toujours plus rapides, le Bluetooth rapide deviendrait rapidement inutile.

Aller plus loin

Bluetooth 4.0, alias Bluetooth Low Energy, est venu en 2010 et n’était pas – ce n’était pas Bluetooth, nous voulons dire. Le projet a commencé chez Nokia sous le nom de Wibree, mais cela serait incorporé dans la prochaine génération de Bluetooth.

La version 4.0 était plus lente, elle dépassait environ 1 Mbps, mais elle était beaucoup plus économe en énergie, ce qui permettait de créer des accessoires fonctionnant sur batterie (pensez aux capteurs de fitness, aux appareils de santé, etc.). Ils pourraient fonctionner pendant des années sur une seule pile bouton.

Bluetooth 4.0 a également étendu la plage de fonctionnement à 100 m (330 pieds) et réduit un peu la latence typique. Cette version a également introduit la fonction Multipoint, qui permet aux écouteurs Bluetooth d’être connectés simultanément à deux appareils (par exemple, votre téléphone et votre ordinateur portable).

Vient ensuite la version 5.0 en 2016. Elle a considérablement amélioré la portée maximale, atteignant 240 m (800 pi) avec une ligne de visée et jusqu’à 40 m (130 pi) à l’intérieur. Cela s’est fait au détriment de la vitesse des données, mais à des rangers plus proches, la 5.0 pourrait doubler la vitesse de son prédécesseur (jusqu’à 2 Mbps).

Bluetooth a été utilisé dans les applications de maison intelligente depuis les premiers jours, mais il est maintenant encore plus répandu. Des ampoules intelligentes aux pèse-personnes intelligents, ses faibles besoins en énergie, sa portée impressionnante et sa capacité à connecter de manière transparente deux gadgets l’ont rendu plus populaire que jamais.

Croissance rapide et ce qui va suivre

En 2003, Bluetooth avait connu un énorme succès avec 1 million d’appareils compatibles BT expédiés chaque semaine. Ce chiffre est passé à 3 millions par semaine l’année suivante, puis à 5 millions en 2005. En 2006, il y avait déjà 1 milliard d’appareils Bluetooth et environ 10 millions de nouveaux les rejoignent chaque semaine.

Il n’y a pas encore de signe de Bluetooth 6.0 et il y a une nouvelle technologie sans fil qui gagne du terrain – Ultra Wide Band ou UWB. Il couvre le cas d’utilisation du transfert de données à haut débit que Bluetooth a abandonné il y a des années et a la capacité de détecter la direction d’un appareil connecté (tout comme Bluetooth, d’ailleurs). Pour l’instant, au moins Bluetooth et UWB coexistent pacifiquement, mais il n’est pas inconcevable que les deux puissent s’affronter sur la route.