Dans le précédent article de Flashback, nous avons mentionné qu’Ericsson avait produit un téléphone spécial édition Coca-Cola. Et c’était des années avant le téléphone Pepsi, remarquez. Mais nous ne nous concentrerons pas uniquement sur les téléphones de marque de boissons aujourd’hui, nous allons plutôt opter pour l’étrangeté générale. Voici quelques téléphones plus étranges de marques inattendues.

Le téléphone avec une dent sucrée

Lancée à la fin de 2000, un an après la commercialisation du modèle «sans saveur», l’édition spéciale Ericsson A1018s Coca-Cola est arrivée au Royaume-Uni. Ce n’était pas disponible pour n’importe qui, oh non, vous deviez le gagner.

Et par «gagnez-le», nous voulons dire que vous deviez collecter 60 anneaux de canettes de Coca et / ou de jetons de téléphone (des jetons en papier que vous pourriez trouver attachés à certaines bouteilles).











L’édition spéciale Ericsson A1018s Coca-Cola (crédit d’image)

Ce que vous obtenez en retour, c’est un package promotionnel avec une large image de marque Coca-Cola. Cela inclut le téléphone lui-même, qui avait un panneau avant de marque, le logo du transporteur sur l’écran a également été remplacé. Mieux encore, la sonnerie préchargée jouait le thème Coca-Cola, mais c’était à peu près tout.

Il y a quelques-uns de ces téléphones – et leur emballage d’origine – sur eBay si vous souhaitez en ajouter un à votre collection.

Le téléphone jetable

Quand vous entendez le nom de la marque Bic, pensez-vous des stylos ou des rasoirs jetables? Celui qui est responsable de cet article suivant pensait à ce dernier – voici le Bic Phone, un téléphone jetable commercialisé en France et en Espagne par Orange.

C’était vraiment un alcatel OT-S210 avec le Bic Boy peint (Bic était à peine impliqué dans cela, il venait de percevoir des redevances pour avoir prêté son nom). Quoi qu’il en soit, voici l’idée derrière ce gadget douteux.









Le Bic Phone (pas tout à fait) jetable

Le Bic Phone se vendrait 19 € et serait livré avec une batterie chargée et 10 minutes de temps de conversation. La batterie durerait jusqu’à 4 heures d’appels (et vous pourriez écouter la radio FM). La batterie était facile à recharger via microUSB, mais recharger les minutes était beaucoup plus compliqué.

Vous avez dû envoyer un formulaire d’inscription à Orange, une fois accepté, cela a ajouté 50 minutes de temps de conversation. Ensuite, plus de minutes pourraient être ajoutées avec les bons Mobicarte. Donc, ce n’est pas vraiment jetable, mais pas non plus quelque chose destiné à une utilisation de longue date. C’était quelque chose que vous achetiez à l’aéroport, que vous utilisiez et que vous mettiez dans un tiroir pour le reste du temps.

Étant donné qu’il existe un soutien croissant pour la réduction des déchets électroniques, vous penseriez que le Bic Phone était quelque chose des années 90 ou même des années 80. Non, Orange a concocté cette idée en 2008.

Le téléphone aux 11 herbes et épices

Le colonel Sanders a une recette secrète de poulet frit, mais nous ne nous attendions pas à ce qu’il prépare un smartphone. Et pourtant, en 2017, c’est exactement ce qu’il a fait – KFC célébrait son 30e anniversaire depuis l’ouverture de son premier magasin en Chine et a lancé un téléphone Android pour les super fans (basé sur le Huawei Enjoy 7 Plus).







Pané à la main, fraîchement préparé, bon à lécher les doigts … smartphone Huawei

Seulement 5000 unités ont été fabriquées et elles étaient disponibles via une page spéciale sur Tmall ou via l’application KFC. Cette application était vraiment la star de l’émission – elle était préchargée sur le téléphone et était populaire car elle permettait aux utilisateurs de commander et de payer via leur téléphone. N’importe quel téléphone, remarquez, pas seulement celui de KFC. Pas mal, même si ce n’est pas tout à fait incroyable pour 2017.

L’application K-music était encore plus intéressante. Cela permettait aux utilisateurs de contrôler la liste de lecture musicale du restaurant KFC qu’ils visitaient – la société comptait à l’époque 4000 emplacements KFC en Chine.

Le téléphone qui était un SatNav

Eh bien, deux téléphones, en fait. Avez-vous entendu le terme «SatNav»? Il signifie navigation par satellite et se réfère aux appareils numériques qui utilisent le GPS (et des systèmes de positionnement similaires) pour offrir des itinéraires. Oui, comme tous les smartphones sous le soleil aujourd’hui.











L’Asus-Garmin Nuvifone G60 était tout au sujet de la navigation par satellite

Mais c’était en 2009 et les cartes numériques nécessitaient encore des achats et des abonnements coûteux (c’était avant que Nokia ne lâche la bombe). Garmin avait une longue histoire de construction d’appareils GPS – des récepteurs portables aux cockpits d’avion – tandis qu’Asus apportait le savoir-faire du téléphone. Un match fait au paradis.











Le nuvifone G60 exécutait un système d’exploitation Linux personnalisé

Deux téléphones ont fait l’objet d’une démonstration au MWC 2009 (consultez notre rapport à partir de là). Le Garmin-Asus nuvifone G60 avait un écran tactile résistif de 3,55 pouces (272 x 480 px), exécutait une distribution Linux personnalisée et disposait de 4 Go de stockage intégré (plus un slot microSD, les cartes peuvent être énormes si vous voulez traverser tout un continent ).

L’autre était le Garmin-Asus nuvifone M20, un appareil Windows Mobile 6.1 (mis à jour plus tard à 6.5). Il avait un écran plus petit mais beaucoup plus net, 2,8 pouces avec une résolution de 480 x 640 px, et était alimenté par un ancien chipset Qualcomm (processeur 528 MHz).











Le Garmin-Asus nuvifone M20 était plus petit et fonctionnait sous Windows Mobile

Les deux avaient bien sûr des récepteurs GPS embarqués, ainsi qu’une boussole. Le haut-parleur a été à la hauteur de son nom en tant que voix qui s’en dégageait, vous donnant des instructions détaillées. Il y avait aussi Ciao !, qui était présentée comme une application de «réseautage social basé sur la localisation». Sa principale caractéristique était la possibilité de partager votre position avec votre ami (qui pouvait alors utiliser son appareil Garmin pour naviguer dans votre position).











Un regard autour du Nuvifone M20

Quoi qu’il en soit, l’année suivante, les deux sociétés ont sorti le nuvifone A50, un téléphone Android 2.1 Eclair, et le nuvifone M10, un autre appareil Windows Mobile. Ils ont présenté PhotoReal Junction View de Garmin. Non, pas comme Street View, un rendu 3D de la jonction, mais toujours assez utile.

Sur les prochains «téléphones bizarres» …

Cela termine pour aujourd’hui, mais il y a d’autres gadgets étranges à couvrir dans les prochains versements – nous pouvons presque les goûter … d’accord, nous devrions probablement abandonner les smartphones de la malbouffe.