Flashback: téléphones de marque de voiture pas si bizarres, partie 2 – Lamborghini, Ferrari, Spyker, Porsche

Il y a quelques épisodes, nous avons parlé du Nokia 8800 Aston Martin Edition. Mais saviez-vous qu’il y avait aussi une édition Lamborghini? Il est temps de revoir les téléphones de marque automobile.

Nokia 8800 Sirocco Lamborghini Edition

Alors que la version Ferrari était basée sur le 8800 original, la version du fabricant de supercars italien rival Lamborghini a été conçue à partir du suivi, le Nokia 8800 Sirocco. Sirocco est le nom d’un vent méditerranéen qui peut atteindre des niveaux d’ouragan, bien que ce ne soit qu’une coïncidence – la Lamborghini Huracan ne serait pas dévoilée avant quelques années de plus.

Quoi qu’il en soit, les Finlandais sont allés un peu plus loin que de simplement gifler un badge sur le téléphone – des roulements à billes fabriqués par Lamborghini ont été utilisés dans le mécanisme coulissant caractéristique du téléphone. Ils ont également gravé le célèbre taureau enragé sur le devant et plus de marque sur le dos.

Seuls 500 exemplaires de l’édition Nokia 8800 Sirocco Lamborghini ont été produits et ils étaient disponibles exclusivement chez les concessionnaires Lamborghini.

Téléphones et tablettes Lamborghini Spyder

Six ans plus tard, Lamborghini a décidé de s’impliquer plus directement dans la fabrication de téléphones et a conçu trois téléphones Spyder pour le marché russe et une tablette aussi («Spyder» est un nom typique pour les voitures sportives à toit ouvrant à deux places).

La Lamborghini TL700 était un smartphone Android (exécutant un pain d’épice 2.3 obsolète). Il avait un écran 4,7 « 480 x 800 px, un appareil photo 5MP, un chipset Snapdragon inconnu avec 4 Go de stockage et une batterie de 1400 mAh.











Smartphone Lamborghini TL700 Spyder (crédit d’image)

Le châssis métallique du téléphone était plaqué or, l’écran était protégé par du verre saphir (une nouveauté pour 2012) et le dos était recouvert de cuir de crocodile. Le prix a été fixé à 90 000 RUB (2783 $ à l’époque) – cher, mais pas scandaleux selon les normes Vertu.

Le TL688 Spyder et le TL820 Spyder 2 étaient une paire de fonctionnalités similaires. Le premier avait un écran QVGA 2 « et un appareil photo 3MP, le dernier mis à niveau vers un écran 2.4 VGA et un appareil photo 5MP.











Lamborghini TL688 Spyder et TL820 Spyder 2 (crédit d’image)

Les deux modèles avaient un corps plaqué or et un dos en cuir fait à la main, tout comme leur frère de smartphone. Ces deux produits n’étaient que légèrement moins chers à 60 000 RUB et 80 000 RUB respectivement. Avec les téléphones de luxe, c’est l’extérieur qui détermine le coût, pas ce qu’il y a à l’intérieur.

Il y avait aussi une tablette, la L2800. Il fonctionnait également sous Android 2.3 Gingerbread avec la promesse de le mettre à jour vers 4.0 Ice Cream Sandwich (l’interface utilisateur Android ne pouvait pas vraiment gérer les tablettes avant la version 3.0 Honeycomb). L’ardoise avait un écran 9,7 « 1,024 x 768px de type iPad, un chipset Qualcomm avec un processeur 1,2 GHz, 512 Mo de RAM et 4 Go de stockage.











Tablette Lamborghini L2800 (crédit d’image)

Le style Lamborghini valait-il 75 000 RUB (2 286 $)? C’était aux riches fans russes de décider.

Éditions spéciales Acer Liquid Ferrari

Quelques années auparavant, Acer et Ferrari se sont associés pour une édition spéciale de l’Acer Liquid E. Le smartphone Android 2.1 Eclair habillé pour l’occasion en rouge vif, bien sûr. À l’arrière se trouvait le bouclier de la Scuderia Ferrari en fibre de carbone.



Acer Liquid E Ferrari Édition Spéciale

L’emballage de vente au détail contenait également quelques avantages: un étui de transport résistant à la poussière et aux chocs pour le téléphone, ainsi qu’un casque Bluetooth avec suppression du bruit, tous deux de marque Ferrari, bien sûr.

Les deux sociétés ont suffisamment aimé le résultat final pour produire une suite. L’Acer Liquid mini E310 est apparu dans la version Ferrari en 2011. C’était un choix étrange – avec un processeur monocœur de 600 MHz, un écran 3,2 « 320 x 480 px et un appareil photo solitaire de 5 MP, ce téléphone était loin du luxe de course comme ça peut arriver.



Acer Liquid mini E310 Ferrari Special Edition

Vertu Ascent Ferrari GT

Bien sûr, si vous aviez besoin d’un téléphone et que vous aviez de l’argent Ferrari en 2011, la Vertu Ascent Ferrari GT était plus votre vitesse. Le téléphone à l’intérieur était en fait encore plus basique que le Liquid mini, mais c’est à l’extérieur ce qui compte – en ce qui concerne les téléphones de luxe, de toute façon.



Vertu Ascent Ferrari GT

Et ce qui était à l’extérieur était de l’aluminium forgé avec une finition PVD noir mat et des ornements noirs et rouges cousus à la main (fabriqués à partir du même cuir que Ferrari utilise pour l’intérieur de ses voitures). Le dos comportait un couvercle de batterie en céramique avec un design inspiré de la calandre du moteur Ferrari.

Ce n’était pas la première collaboration entre les deux sociétés. La Vertu Ascent Ti Ferrari est disponible en versions Giallo et Rosso. Le cuir à l’arrière avait l’air cousu à la main, mais à notre grande surprise, nous avons découvert que les accents de couleur sur le côté étaient en fait en caoutchouc. Et pas de caoutchouc spécial, pour autant que nous puissions en juger.











Vertu Ascent Ti Ferrari

Téléphones Spyker

Tous les enfants ont entendu parler de Ferrari et de Lamborghini, mais combien ont entendu parler de Spyker Cars? Le constructeur néerlandais de voitures de sport a prêté son logo à au moins trois téléphones: l’Aeroblade, le C8 Laviolette et l’Aileron.



Spyker C8 Laviolette (en haut à gauche) et quelques autres (crédit d’image)

Fait intéressant, les trois modèles semblent avoir été nommés d’après le Spyper C8. La Laviolette était basée sur la version originale de Spyder, mais a remplacé la capote rétractable par un toit en verre fixe. En ce qui concerne les téléphones eux-mêmes, nous n’avons malheureusement pas pu trouver grand-chose, car ils ont été enterrés sous le sable Internet du temps.

BlackBerry Porsche Design

Avant que Huawei ne prenne la relève, Porsche Design a stylisé plusieurs téléphones BlackBerry au fil des ans. Le BlackBerry Porsche Design P’9981 est arrivé fin 2011 et était basé sur le Bold Touch 9900. Il utilisait les mêmes éléments internes, mais le corps angulaire était fabriqué en acier inoxydable et en cuir. Même le célèbre clavier BlackBerry QWERTY a été recréé en métal.









BlackBerry Porsche Design P’9981 • BlackBerry Porsche Design P’9982 • Porsche Design P’9983

Vient ensuite le Porsche Design P’9982 de 2013, un smartphone tactile uniquement (pas de clavier du tout) basé sur le BlackBerry Z10. Celui-ci présentait un extérieur en acier inoxydable et satiné et un design angulaire similaire.







Une Porsche Design P’9983 dorée

Ne vous inquiétez pas, le clavier fait un retour l’année suivante avec le Porsche Design P’9983. Celui-ci a commencé sa vie en tant que BlackBerry Q10. En outre, il y avait la version plaquée or, bien qu’elle ait été créée indépendamment par Karalux au Vietnam.

Téléphone de voiture Blaupunkt

Terminons sur une note légère. Nos lecteurs plus âgés se souviennent peut-être de Blaupunkt comme d’un fabricant réputé d’équipements audio pour voitures. La marque existe toujours, mais comme Kodak et Polaroid aujourd’hui, ce n’est guère plus qu’une simple marque.











Téléphone de voiture Blaupunkt

Quoi qu’il en soit, le téléphone de voiture Blaupunkt n’est pas marqué d’une marque de voiture particulière, le téléphone lui-même est conçu pour ressembler à une voiture. Pourquoi? Pourquoi pas! Nous manquons les jours où les téléphones avaient le luxe d’avoir l’air idiot. Les dalles noires / grises d’aujourd’hui peuvent devenir assez ennuyeuses.

Plus à venir…

Nous ne savons pas ce qui intéresse spécifiquement les fabricants de téléphones. Pourquoi ne pas faire appel à des artistes pour l’inspiration ou des fabricants d’avions? Quelle que soit la raison, il y a beaucoup plus de téléphones de marque automobile que nous n’avons pas encore couverts. Et nous prévoyons de le faire dans un proche avenir.