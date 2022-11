Flashback : retour sur les smartphones et tablettes équipés d’Intel

Bien qu’ARM et Qualcomm aient publié des GPU mobiles impressionnants, nous souhaitons en quelque sorte que Nvidia recommence à fabriquer des chipsets pour smartphones ou au moins des conceptions de GPU sous licence. AMD a de nouveau plongé ses orteils, pourquoi pas Nvidia ? Pour l’instant, nous ne pouvons que nous souvenir des téléphones alimentés par Nvidia. Le fabricant de GPU n’est pas non plus le seul à abandonner la course, Texas Instruments a également été très populaire à un moment donné.

Et puis il y a Intel. Toujours le principal fournisseur de processeurs pour ordinateurs portables, ordinateurs de bureau et serveurs, l’époque d’Intel en tant que fabricant de chipsets pour appareils mobiles n’a pas laissé un tel héritage. Cela a bien commencé, cependant, et assez étrangement, cela a commencé avec ARM.

Intel a obtenu une licence pour le jeu d’instructions ARMv5 et s’en est inspiré pour créer Xscale. Les premières puces étaient les PXA210 et PXA250, fonctionnant respectivement à 200 MHz et 400 MHz, et elles étaient destinées aux PDA, assistants numériques personnels (d’un point de vue moderne, nous les appellerions “smartphones sans la partie téléphone”).

Intel ciblait les PDA haut de gamme et en 2002, cela signifiait des appareils de poche capables de décoder la vidéo et les MP3 et dotés de fonctionnalités telles que la connectivité sans fil. Voici quelques chiffres intéressants sur ces puces :

le PXA210 coûtait 17 $, le PXA250 coûtait 39,20 $ (en dollars de 2002)

le PXA250 consommait 256mW à 200MHz et 411mW à 300Mhz

le PXA250 mesurait 17 x 17 mm et se présentait dans un réseau de billes à 256 broches, le PXA210 était réduit à 225 broches (en utilisant un bus de données 16 bits au lieu de 32 bits)

Le PXA250 a alimenté les goûts du Samsung i700. Celui-ci avait une connectivité cellulaire (2G avec données GPRS), un écran tactile résistif 240 x 320px, une seule caméra VGA et un slot pour carte MMC. Il exécutait Windows PocketPC 2003 Phone Edition (qui a très peu à voir avec le Windows Phone qui est venu plus tard).

Le Samsung i300 est intéressant. Pas un PDA clairement, cela a couru Windows Mobile 2003 SE Smartphone. C’était une grosse chose, mesurant 20 mm d’épaisseur, et elle avait une grande quantité (pour l’époque) de stockage – un microdrive de 3 Go.

Le Samsung i750 ressemblait également à un téléphone, cependant, contrairement au i300, il avait un écran tactile. Un petit écran tactile résistif de 2,6 pouces, mais quand même. Alors que la conception du curseur vous permettait de cacher le clavier, l’avant était orné d’un nombre surprenant de boutons matériels. Le i750 était encore plus épais à 22 mm, mais il n’avait pas de microdrive. il utilisait l’une de ces cartes microSD dernier cri pour un stockage supplémentaire.











Samsung i700 • Samsung i300 • Samsung i750

Motorola avait des conceptions curieuses de cette époque. Le Motorola A1200 était assez typique avec un couvercle à rabat transparent qui protégeait l’écran tactile résistif (et empêchait les contacts accidentels). Cet écran était en quelque sorte plus petit que celui du i750 à 2,4″.

Le Motorola Q8 est allé après la démographie BlackBerry avec un QWERTY matériel sous l’écran (paysage 2,4 “). Il y avait aussi des téléphones à clapet comme l’A910 – pas aussi pointus qu’un Razr, celui-ci est intéressant, c’est qu’il a évité l’hégémonie de Microsoft et a fonctionné un système d’exploitation basé sur Linux à la place.Le E680 était un autre exemple de téléphone Linux.













Motorola A1200 • Motorola Q8 • Motorola A910 • Motorola E680

Les appareils O2 XDA appartiennent également à cette liste. L’O2 XDA II, par exemple, avait un “énorme” écran de 3,5 pouces (toujours 240 x 320 pixels). Il y avait aussi l’i-mate PDA2, un appareil assez standard. Pour un design bizarre, jetez un coup d’œil au petit ordinateur portable qui était le Qtek 9000.

Au fait, est-ce qu’ils ont l’impression d’avoir quelque chose en commun ? Outre les chipsets XScale, nous entendons. C’est vrai, ils ont tous été fabriqués par HTC à l’époque de l’ODM.











O2 XDA II • i-mate PDA2 • Qtek 9000

BlackBerry a également utilisé des puces XScale – elles figuraient sur certains des modèles les plus populaires comme le BB Pearl 8100, le Pearl Flip 8220, le Curve 8300 et plus encore.











BlackBerry Pearl 8100 • BlackBerry Pearl Flip 8220 • BlackBerry Curve 8300

Palm utilisait également des puces XScale, exécutant principalement le PalmOS de l’entreprise, bien qu’il y ait des appareils Windows Mobile comme le Treo 500v.













Palm Centro • Palm Treo 500v • Palm Treo 650 • Palm Treo 680

En 2006, quatre ans seulement après son lancement, XScale est vendu à Marvell, mettant fin à l’aventure ARM d’Intel.

Bon, parlons maintenant des téléphones auxquels vous pensiez lorsque vous avez commencé à lire – ces téléphones Android alimentés par des puces Intel Atom.

Motorola a été l’un des premiers à adopter le RAZR i en 2012. Il fonctionnait sur un Atom Z2460 avec deux cœurs de processeur x86 (2 GHz, 32 bits) et un GPU PowerVR 544MP2.







Motorola RAZR i XT890

Il s’agissait d’une configuration assez typique – les processeurs Intel ont été conçus pour des appareils plus grands avec un refroidissement actif, donc réduire cela à un facteur de forme de smartphone s’est avéré difficile. La société ne pouvait installer que 2 cœurs de processeur, mais ils étaient rapides – ils avaient certaines des meilleures performances monocœur que vous pouviez obtenir à l’époque.

Mais comme il n’y en avait que deux, les performances multicœurs étaient inférieures aux conceptions ARM quadricœur (dont la première est également apparue en 2012). Les atomes prenaient en charge l’hyperthreading, c’est-à-dire que chaque processeur pouvait exécuter deux threads matériels simultanément, mais ce n’était pas aussi bon que d’avoir en fait deux fois plus de cœurs.

Deux ans plus tard, Asus a utilisé la même génération de puces Atom dans les tout premiers Zenfones. Ceux-ci utilisaient toujours la série de puces Z2500 légèrement améliorée de 2013 (toujours 32 nm, cependant).











Asus Zenfone 4 (2014) • Asus Zenfone 5 A500CG (2014) • Asus Zenfone 6 A600CG (2014)

La prochaine génération, la série Atom Z3000, est passée aux processeurs quadricœurs, en partie grâce au passage à un nœud de 22 nm. Ceux-ci ont été utilisés dans les goûts de l’élégant Asus Zenfone 2 Deluxe et du Zenfone Zoom ZX550. Comme indiqué dans un article précédent, le Zoom avait un téléobjectif périscope 28-84 mm avec zoom fluide. Cette technologie a été perdue pendant quelques années, mais elle fait son grand retour.









Asus Zenfone 2 Deluxe ZE551ML • Asus Zenfone Zoom ZX550

Les puces Intel figuraient également dans la série PadFone transformante d’Asus – elles pouvaient s’insérer dans une station d’accueil pour tablette lorsque vous vouliez un écran plus grand. Il y avait aussi le Fonepad 7 au nom confus, une tablette avec fonctionnalité de téléphone (contrairement au PadFone, cela ne pouvait rien devenir). Le Transformer Pad pourrait cependant se transformer en un ordinateur portable Android.













Asus PadFone mini (Intel) • PadFone mini 4G (Intel) • Fonepad 7 (2014) • Transformateur Pad TF103C

Dell avait également des tablettes transformables, comme la Venue 10 7000. La partie cylindrique épaisse d’un côté pouvait s’insérer dans une station d’accueil pour clavier. Le plus petit Venue 8 7000 était destiné à une utilisation autonome, mais il avait également un design inhabituel avec un haut-parleur frontal de grande taille. Ce sont des suivis intéressants des lieux traditionnels 7 et 8.













Dell Venue 10 7000 • Dell Venue 8 7000 • Dell Venue 7 • Dell Venue 8

En 2015, Acer a sorti le Predator 8 – comme vous pouvez le voir par sa conception, c’était une tablette de jeu. Il était alimenté par l’Atom x7-Z8700, qui comportait quatre cœurs de processeur (pas d’Hyperthreading) et un GPU développé par Intel.

Beaucoup plus décontractés étaient les goûts de Yoga Tablet 2 de Lenonvo, qui a été conçu pour la consommation multimédia à la maison avec sa béquille intégrée et ses puissants haut-parleurs.









Acer Predator 8 • Tablette Lenovo Yoga 2 10.1

Le Nokia N1 de 2014 a l’air assez régulier en surface et il l’est, mais ce qui le rend inhabituel, c’est qu’il a été fabriqué par Microsoft peu de temps après l’acquisition de la division Devices & Services de Nokia. Il fonctionne également sous Android, bien que ce soit un peu moins étrange si l’on considère que Microsoft a lancé les premiers appareils Nokia sous Android quelques mois plus tôt (la série Nokia X).







Nokia N1

La combinaison d’un processeur Intel et de Microsoft Windows est si courante qu’elle a un surnom, Wintel. Alors, où sont les tablettes Windows alimentées par Intel ? Eh bien, Microsoft essayait de se libérer de sa dépendance vis-à-vis d’Intel (et des processeurs x86 en général) en développant Windows RT qui fonctionnait sur ARM. Cela nous a apporté des ardoises comme le Nokia Lumia 2520.

Il y avait aussi des tablettes Windows alimentées par Atom, car Allview n’a pas tout à fait adhéré à l’ensemble du truc “Windows sur ARM”. L’un était aussi un peu un transformateur – il fonctionnait sous Windows 10, ce qui avait beaucoup plus de sens que d’essayer d’obtenir une expérience d’ordinateur portable avec Android 4.4 (nous vous regardons, Asus). Allview a fabriqué une tablette KitKat (la Viva i10G), mais heureusement, elle n’a pas suivi la voie du transformateur.











Allview Wi8G • Allview Wi10N PRO • Allview Viva i10G

Il existe de nombreuses autres tablettes alimentées par Atom – de Xiaomi, Samsung, HP, Micromax et autres.













Xiaomi Mi Pad 2 • Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5210 • HP Pro Slate 10 EE G1 • Micromax Canvas Tab P690

Voici un appareil auquel nous ne nous attendions pas à choisir une puce Intel – le Tag Heuer Connected Modular 45. Oui, une smartwatch. Un cher en plus, 1 200 $ / 1 100 € pour le modèle 41 mm au lancement. Il avait un boîtier en titane et une lunette en céramique autour de l’écran AMOLED de 1,39″ (recouvert de verre saphir). Et un chipset de la série Intel Atom Z3000 exécutant Android Wear OS 2.1. Oh, au fait, ce prix que nous avons mentionné n’était que le point de départ Frappez suffisamment de diamants sur ce chiot et il pourrait facilement atteindre 6 chiffres.







Tag Heuer Connecté Modulaire 45

Le dernier appareil que nous voulons mentionner est cette beauté – le Nokia 9000 Communicator. Il n’utilisait pas techniquement une puce Intel, mais était plutôt alimenté par un processeur AMD. 486 fonctionnant à 33MHz. Vous pouvez en savoir plus sur cette centrale de communication dans un précédent article Flashback.



Communicateur Nokia 9000 (crédit image)

Comme vous pouvez le constater, les choses se sont asséchées vers 2014/2015. Les tentatives d’adoption grand public avaient échoué et seules les conceptions bizarres ont été reléguées à l’utilisation de puces Intel. La société a finalement cessé de fabriquer des puces Atom pour smartphones et tablettes et les fabricants ont quand même évolué.

Intel avait toujours sa division modem, jusqu’à ce qu’elle soit vendue à Apple en 2019. Apple elle-même est tombée des ordinateurs Mac avec l’introduction des chipsets Apple M.

Intel est complètement sorti du jeu mobile maintenant, mais il avait de plus gros problèmes à s’inquiéter ces dernières années (ses progrès de fonderie étaient au point mort, donnant à TSMC la tête). Android prend toujours en charge x86, même s’il est peu probable que vous le voyiez en action. Windows 11 peut exécuter des applications Android, même celles destinées aux appareils ARM, mais cela est activé par l’émulation – la technologie Intel Bridge, qui a été développée par (vous l’avez deviné) Intel.