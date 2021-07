Flashback : remercier Android Jelly Bean pour l’interface au beurre et les améliorations multimédia

Alors que Google se prépare à retirer Android Jelly Bean dans la grande ferme dans le cloud où il peut jouer avec les versions alphabétiquement plus petites, nous avons pensé que ce serait le bon moment pour jeter un coup d’œil sur une vie bien vécue.

Jelly Bean est arrivé pour la première fois en 2012 avec la version Android 4.1, mais le nom restera pour deux autres versions mineures (4.2 et 4.3). Neuf ans, c’est long pour un système d’exploitation, surtout dans le monde mobile. Même un système d’exploitation de bureau comme Windows 10 ne durera que 10 ans (il a été introduit en 2015 et Microsoft mettra fin au support étendu en 2025).

Mais avant de parler de Jelly Bean, nous devons planter le décor. La première interface d’Android était prometteuse bien que plutôt maladroite, ce qui a conduit la plupart des fabricants à l’habiller – à l’époque, les skins étaient nettement meilleurs que l’interface utilisateur d’origine. Android 2.3 Gingerbread (dont nous avons parlé dans un article précédent) était la dernière version avant une scission majeure.

Android 3.0 Honeycomb a introduit Holo UI, mais c’était une version conçue exclusivement pour les tablettes. Quelques mois plus tard, la version 4.0 Ice Cream Sandwich a apporté Holo aux petits écrans de téléphones. La version ICS de Holo était plus minimaliste, tandis que Honeycomb avait une touche futuriste.

Maintenant que l’apparence de l’interface était réglée, il était temps de la rendre fluide – lisse comme du beurre. Ce travail a été fait dans le cadre du projet Butter, bien sûr. Ce qu’il a fait, c’est d’introduire une triple mise en mémoire tampon pour l’interface utilisateur et d’appliquer la synchronisation vsync à tous les dessins et animations. Cela a fait que tout fonctionnait au même rythme que le cycle de rafraîchissement de l’écran, un 60 Hertz standard à l’époque. Pour aider le matériel, JB a fait passer le processeur à son mode de performance le plus élevé au moment où vous avez touché l’écran, afin qu’il mette à jour l’écran le plus rapidement possible.

Une autre amélioration majeure a été les notifications extensibles. Cela permettait évidemment aux notifications de contenir plus de contenu qu’auparavant, mais cela ajoutait également une nouvelle fonctionnalité : elles pouvaient afficher jusqu’à trois boutons, donnant à l’utilisateur un accès instantané aux actions clés. Par exemple, une notification d’appel manqué vous donnerait la possibilité d’appeler ou d’envoyer un message à la personne qui vous a appelé.

Jelly Bean a également retouché l’écran d’accueil. Il a permis de prévisualiser les fonds d’écran animés avant de les appliquer et il a introduit des widgets redimensionnables.







Notifications extensibles avec actions • Widgets redimensionnables qui se réorganiseraient automatiquement

Android Beam a été introduit avec 4.0 Ice Cream Sandwich, mais cette version initiale n’utilisait que NFC pour envoyer des liens – vers des sites Web et même des applications (avec le lien pointant vers le Play Store). Jelly Bean a ajouté Bluetooth à l’équation, vous permettant également de partager des photos, des vidéos et d’autres fichiers.

Beam a été abandonné avec Android 10 et il y a une bataille pour son trône. Google considère son Fast Share comme le remplaçant, mais il n’est pas encore tout à fait prêt. Par exemple, vous ne pouvez pas l’utiliser pour partager un fichier avec un ordinateur Windows ou ChromeOS. Récemment, un groupe de fabricants de smartphones s’est regroupé au sein de l’alliance alternative Mutual Transfer, pour unifier les solutions internes qu’ils ont développées séparément.

Les mises à jour intelligentes des applications ont permis au Play Store de fournir des mises à jour delta, c’est-à-dire de ne transférer que les bits qui ont changé entre les versions, au lieu de répéter les données que le téléphone possède déjà. En moyenne (selon les calculs de Google), cette mise à jour réduite à 1/3 d’un téléchargement complet. Plus tard cette année, Google apportera un changement majeur dans la façon dont cela fonctionne en exigeant que les App Bundles soient téléchargés sur le Play Store au lieu des APK. Ceux-ci peuvent réduire même le téléchargement initial d’une application en sautant les parties non nécessaires sur un appareil particulier.

Un autre changement consistait à chiffrer les actifs des applications payantes à l’aide de clés spécifiques à l’appareil. Cela rendait plus difficile, par exemple, la copie d’un jeu d’un appareil à un autre.

Jelly Bean a également considérablement amélioré la prise en charge audio sur Android, qui était à la traîne par rapport à iOS. Il a ajouté la prise en charge de l’audio multicanal via les ports HDMI, le codec AAC est également devenu pris en charge par défaut (y compris l’audio AAC 5.1). La lecture sans espace a rendu les téléphones de bien meilleurs lecteurs de musique et le bouton Media Router offrait un moyen standardisé de diriger l’audio vers les écouteurs ou les récepteurs Bluetooth. Cette version incluait également la prise en charge de l’audio USB, qui permettait de brancher des DAC externes.

Tout cela et bien plus est venu avec Android 4.1 Jelly Bean. Elle a été suivie par la version 4.2 quelques mois plus tard. Il s’est amélioré sur Project Butter avec un moteur de rendu 2D à accélération matérielle plus rapide, qui a tiré parti du GPU.

4.2 a également introduit des widgets d’écran de verrouillage, qui étaient populaires pendant un certain temps, mais sont tombés en désuétude depuis. Daydream, un mode d’économiseur d’écran interactif a également été introduit et modifié (le nom a été réutilisé pour la plate-forme de réalité virtuelle aujourd’hui disparue de Google).







Widgets d’écran de verrouillage • Projet Daydream (économiseur d’écran)

Certaines fonctionnalités sont restées – 4.2 a apporté un support d’affichage externe approprié. Les versions précédentes ne pouvaient que refléter l’affichage, la deuxième itération de JB permettait aux applications de gérer chaque affichage séparément. C’est la base des modes de bureau que nous voyons aujourd’hui. Les écrans sans fil étaient également pris en charge, en utilisant la norme Miracast. Le son a été encore amélioré avec la prise en charge de l’audio à faible latence.



Support d’affichage externe avec mode de présentation

Toute la pile Bluetooth a été remplacée, abandonnant BlueZ au profit d’un projet open source co-développé par Google et Broadcom. Cette version a introduit de nombreuses autres améliorations en matière de connectivité et de sécurité.



Nouvelle pile Bluetooth

4.2 a amélioré l’appareil photo avec prise en charge HDR, une première étape dans la photographie informatique, qui allait devenir la caractéristique la plus importante des appareils photo pour smartphones modernes (plus importante que même le capteur et l’objectif).

La dernière version de Jelly Bean, Android 4.3, est arrivée en 2013. Elle a ajouté la prise en charge de Bluetooth Low Energy et du profil de télécommande audio/vidéo 1.3. De plus, la pile graphique a été améliorée avec la prise en charge d’OpenGL ES 3.0.

Le plus important de tous était peut-être l’ajout de la prise en charge des emoji. Il s’agissait d’émojis assez simples en noir et blanc (la couleur a été ajoutée avec la v4.4), mais vous pouvez maintenant basculer le clavier en mode emoji et éviter les lettres et les mots embêtants dans vos messages. Vous pouvez voir les emojis Jelly Bean ici.

Il y a eu d’autres changements aussi. Par exemple, la v4.3 incluait un encodeur VP8 alors que Google tentait de s’éloigner des formats protégés par des brevets. De plus, les trois incarnations de Jelly Bean ont ajouté des améliorations incrémentielles aux langages de droite à gauche (RTL).



Prise en charge RTL améliorée pour l’interface et la saisie de texte

Google a cessé de publier les numéros de distribution des versions d’Android il y a quelque temps, mais en 2019, les trois versions de Jelly Bean étaient tombées à environ 3% de part de marché. La société a déclaré qu’ils représentaient désormais moins de 1%, c’est pourquoi elle a décidé d’arrêter de mettre à jour les services Play pour ces anciennes versions.



Distribution de la version Android mi-2019

Voici quelques anecdotes – Jelly Bean a été la dernière version d’Android à atteindre 50 % de part de marché. Malgré le travail acharné de Google pour simplifier le processus de mise à jour pour les fabricants, aucune version Android depuis JB n’a réussi à obtenir une part majoritaire.

Quoi qu’il en soit, les appareils exécutant Jelly Bean peuvent continuer à fonctionner et même à télécharger des applications à partir du Play Store, même s’ils ne verront pas beaucoup (le cas échéant) de mises à jour pour ces applications.

Avez-vous toujours un appareil Jelly Bean fonctionnel ? Déposez une ligne dans les commentaires pour nous dire de quoi il s’agit et à quoi vous l’utilisez – et envisagez peut-être de le retirer ou au moins de flasher une version plus récente d’Android.