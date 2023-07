Flashback : les téléphones qui ne l’étaient pas, partie 5 : les rectangles c’est mal

Regardez votre téléphone, c’est un rectangle avec des coins arrondis, n’est-ce pas ? Bien que cela ait été établi comme la forme dominante dès le début, il y avait ceux qui savaient dans leur cœur qu’il y avait de meilleures formes plus naturelles.

En 2015, Monohm a présenté le Runcible – décrit comme un « appareil de poche intelligent héritage », c’était à la fois un smartphone et non un smartphone. Et sa forme circulaire ne peut pas vous avoir échappé.









Runcible Babbage • Runcible Lovelace

Le Runcible avait un écran rond et un dos légèrement incurvé, imitant des objets naturels comme un caillou lisse. Le thème de la nature a été soutenu par le choix des matériaux – du plastique récupéré de l’océan au bois durable (Madrone, Black Acacia ou Sinker Redwood). Les dos étaient remplaçables par l’utilisateur et la société prévoyait d’utiliser une variété de matériaux afin que vous puissiez personnaliser votre Runcible à votre goût.



Matériaux récupérés et durables pour le Runcible

C’était un peu petit pour un téléphone, mais trop grand pour faire partie du marché émergent des smartwatch. Au lieu de cela, elle a été décrite comme une « montre de poche » et avec certains des accessoires que l’équipe de conception avait prévus, vous pouviez la porter comme une seule.

Même en 2015, l’équipe de Monohm prêchait l’importance du bien-être numérique, ce que les grands fabricants de téléphones n’ont repris que récemment. Le Runcible a été conçu pour minimiser les distractions et éloigner les réseaux en ligne addictifs.













Le Runcible dans son habitat naturel – la nature

Mais c’était aussi un téléphone et vous pouviez faire des choses par téléphone – appels via un casque Bluetooth (avec un cadran rotatif, bien sûr), envoyer et recevoir des textes, naviguer vers votre destination (en utilisant à nouveau l’écran rond pour afficher une boussole ) et prendre des photos (photos rondes, bien sûr).

Le Runcible avait des idées d’interface vraiment cool. Par exemple, la lunette autour de l’écran était également tactile, même le boîtier pouvait suivre vos doigts. Tout cela vous a permis de faire défiler et de balayer sans bloquer l’écran.

En parlant de cela, il s’agissait d’un écran de 2,5 pouces avec une résolution de 640 x 640 pixels (256 dpi) avec Gorilla Glass 3. Il avait également un multi-touch capacitif, en fait, il était présenté comme le premier écran tactile rond.

Après l’introduction en 2015, l’équipe de Monohm s’est tournée vers IndieGoGo à la mi-2016 pour financer la production du smartphone non smartphone. L’explication de ce que cela signifie exactement fait partie intégrante de ce que cet appareil essayait d’être et (plus important encore) de ce qu’il est devenu.

La campagne a finalement recueilli 294 052 $ auprès de 695 contributeurs. Voici un aperçu des prix. Notez que « Babbage » est le modèle avec du plastique récupéré, « Lovelace » a utilisé du bois Madrone et « Faraday » avait un dos Sinker Redwood à la place.

Bon, maintenant nous pouvons parler du truc du smartphone non-smartphone. Initialement, l’équipe voulait utiliser Firefox OS. Cela correspondait bien à leur mission car ils voulaient que le Runcible soit différent et le manque d’applications (par rapport à Android) n’était pas vraiment un problème car il s’agissait de toute façon de distractions numériques.

L’équipe s’est donc mise à la recherche d’un chipset capable de bien exécuter Firefox OS – et ils en ont trouvé un. Malheureusement, comme Autorité Android signalé en 2016, le fabricant de la puce l’a interrompue au moment même où le projet Runcible démarrait. Puis le pire est arrivé au pire lorsque Mozilla a tué Firefox OS à la fin de 2015. Pas de chipset, pas de système d’exploitation. Et maintenant?

Notez que tout cela s’est produit avant la campagne de financement participatif de 2016, donc l’équipe a trouvé un moyen – bien qu’elle l’ait évité au départ, ils se sont installés sur Android. Une version hautement personnalisée d’Android appelée « BuniOS ».

BuniOS n’incluait pas le Google Play Store car les applications Android ne pouvaient pas gérer l’affichage rond. Il pourrait exécuter des applications (et Monohm a recruté des développeurs pour les créer), à la fois des APK natifs et des applications Web. Nous ne savons pas pourquoi Wear OS n’était pas une option, celui-ci prenait en charge nativement les écrans ronds et avait des applications conçues pour de tels écrans.

Ce n’était pas tant le logiciel qui était le problème, de toute façon, la construction de nouveau matériel est difficile – en particulier un aussi unique que le Runcible. En fin de compte, les fabricants de matériel travaillent avec des commandes beaucoup plus importantes, ils mettent donc Runcible en veilleuse. Monohm a tenté d’obtenir un financement supplémentaire, mais aucun n’a été obtenu.

La dernière mise à jour date de mai 2019 et illustre à quel point il est difficile de réaliser des projets à petite échelle :

Notre fabricant de planches, afin de fabriquer moins de 3000 planches pour nous, insiste pour nous facturer presque le double de son prix par planche. C’est très proche du même prix pour fabriquer 3000 planches que pour en fabriquer 1000. Nous n’avons budgété que 1000 planches aux prix indiqués, cependant, et après avoir essayé plusieurs stratégies, nous n’arrivons pas à les faire bouger.

Il n’y a pas eu de nouvelles sur le Runcible depuis lors et tout travail matériel et logiciel effectué dessus serait désormais obsolète, même pour un non-smartphone. Comme avec le chipset d’origine, les pièces sortent de la production, elles doivent donc être remplacées, donc tout doit être repensé – ce n’est pas quelque chose que vous pouvez récupérer après 7 ans.

Que pensez-vous du Runcible ? Est-ce qu’une montre intelligente de poche/non-smartphone/héritage numérique est quelque chose que vous aimeriez avoir ?

PS. Si ça vous intéresse, on pourrait continuer la saga des téléphones ronds avec le Cyrcle :