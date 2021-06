Flashback : les téléphones inspirés de Beyonce, American Idol, X-Factor et Fender

L’année dernière, Samsung a fait sensation avec le Galaxy S20+ 5G BTS Edition (et Galaxy Buds+ BTS Edition), mais ce n’est pas une surprise – BTS est l’un des groupes musicaux les plus connus au monde en ce moment et tout ce qu’ils touchent attire des foules de fans. (même si c’est un repas McDonalds). Mais c’était loin d’être la première tentative de l’entreprise d’utiliser des superstars de la musique pour promouvoir ses gadgets.

De retour en 2007 Samsung (et Sprint) a sorti le thème de Beyonce B’Téléphone, une version en édition limitée du Samsung UpStage M620. Le téléphone avait deux côtés – un téléphone fonctionnel simple et un lecteur multimédia avec des commandes de musique et un écran plus grand de 2,1 pouces 176 x 220 px (enfin, plus grand que l’écran de ligne qui était de l’autre côté).









Le B’Phone promu par Beyonce • Un Samsung UpStage régulier, recto et verso

L’extérieur a été changé en une palette de couleurs or et bordeaux (conçue par la chanteuse elle-même) et a offert un contenu téléchargeable exclusif, y compris une chanson intitulée « 632-5792 » (un numéro de téléphone) que Beyonce a écrit quand elle avait 10 ans. C’était tout. , cependant, si vous vouliez plus de chansons, vous deviez les charger vous-même sur une carte microSD (les cartes prises en charge par UpStage jusqu’à 2 Go).

Nokia connaissait également la valeur de la promotion des célébrités, mais au lieu d’aller à n’importe quelle célébrité, les Finlandais ont décidé de jeter un large filet et en 2004 (en partenariat avec AT&T) Nokia 3200 et Nokia 3300 Téléphones en édition limitée American Idol. Ils étaient au prix de 50 $ à 70 $ et vendus dans plusieurs magasins de musique (par exemple, Sam Goody, Media Play, Suncoast).

Le simple 3200 n’avait rien d’autre qu’une image de marque – sans emplacement pour carte, à peine de mémoire et sans lecteur de musique, il y avait peu d’espoir pour cela. Le 3300 était une autre histoire, cependant. Les lecteurs réguliers de Flashback s’en souviendront comme une suite du QWERTY 5510 et comme le « Black Phone », une édition spéciale de la marque Jay-Z.

Des années plus tard, l’entreprise a essayé quelque chose de similaire avec le Nokia 5228 X-Factor (dans certaines régions, le téléphone était connu sous le nom de 5233). Ce téléphone tactile (résistif) alimenté par Symbian était une version moins chère du 5800 XpressMusic, la première tentative de Nokia pour lutter contre l’iPhone.



L’édition Nokia 5228 X-Factor : oui, elle a la même apparence, mais elle a du contenu préchargé

Heureusement, c’était en 2010, le téléphone était donc livré avec une prise casque standard de 3,5 mm et un slot microSD (pas MMC comme le 3300). Cependant, tout ce que vous avez obtenu avec cette édition spéciale était l’application X-Factor préchargée ainsi que des fonds d’écran et des sonneries de l’émission.

Aussi en 2010 T Mobile s’est associé au légendaire guitariste Eric Clapton pour révéler le myTouch 3G Fender édition limitée. Le smartphone Android 1.6 de HTC a reçu un extérieur en faux grain de bois avec la finition Sunburst de la marque Fender (même les écouteurs inclus ont été personnalisés).

Une microSD de 16 Go a été préchargée avec certains des classiques les plus connus de Clapton, notamment « Layla », « les yeux de mon père », « le cœur rock ‘n’ roll » et « Magnifique ce soir ». De plus, deux applications sont préinstallées : Solo de guitare et Lumière musicale.











Le (HTC) T-Mobile myTouch 3G Fender Limited Edition avec la finition Sunburst de la marque Fender

T-Mobile a également offert des moyens d’embellir l’appareil, y compris plus de dos de marque Fender, un étui de transport Fender et le Rock Dock, une station d’accueil avec haut-parleurs intégrés. L’opérateur a également lancé une solution de synchronisation multimédia qui permettait aux utilisateurs de synchroniser de la musique, des vidéos et des photos entre leurs ordinateurs Windows ou Mac et leur téléphone (il est évident que T-Mo cherchait une alternative à iTunes).

L’édition T-Mobile myTouch 3G Fender était disponible dans les magasins de détail T-Mobile (et en ligne) à 180 $ (plus taxes et frais) avec un contrat de 2 ans.

Au fil des ans, d’autres téléphones ont été promus par des artistes musicaux célèbres. Un exemple plus récent est l’édition spéciale Galaxy A80 Blackpink de 2019 (BTS n’était pas le premier groupe de K-pop que Samsung a utilisé à des fins promotionnelles).

Quel est votre téléphone en édition limitée sur le thème de la musique préféré ?