Les téléphones sont des outils de communication. Les premiers ne supportaient que les appels individuels (et étaient connectés au mur), mais Internet a engendré un certain nombre de réseaux sociaux, qui ont popularisé l’idée de tout partager avec de grands groupes de personnes. Amis, famille, collègues, même inconnus, vous pouvez envoyer des messages et des photos pour qu’ils puissent tous les voir (et aimer).

Être basé sur Internet signifiait également que les réseaux sociaux étaient principalement utilisés à partir de navigateurs de PC, de PC de bureau en plus. Vous ne pouvez pas les amener à une fête ou en vacances et publier des photos de vos expériences au fur et à mesure qu’elles se produisent. Vous avez besoin d’un téléphone mobile compatible avec les réseaux sociaux pour cela.

Les multiples téléphones Facebook de HTC

Facebook s’est imposé comme le principal réseau social après avoir distribué MySpace. Le réseau a fait le saut du Web à l’application native avec une version pour l’iPhone 3G en 2008 et a suivi avec sa première application Android en 2009. Il y avait aussi des applications pour Symbian S60, Windows Mobile et BlackBerry.

Pourtant, Zuckerburg et co. ont estimé qu’ils pouvaient atteindre un public plus large s’il existait un téléphone spécialement conçu pour une utilisation sur les réseaux sociaux. Ainsi, Facebook a fait appel à HTC en tant qu’ODM pour construire deux téléphones en 2011.









Le HTC ChaCha était un téléphone pour les personnes qui écrivent de longs messages sur Facebook

Le HTC ChaCha était le plus intéressant des deux, avec un QWERTY matériel sous l’écran paysage de 2,6 pouces. Il s’agissait d’un téléphone conçu pour ceux qui s’expriment mieux par SMS. Et ils le feraient de préférence sur Facebook, comme le suggère le bouton dédié en bas.

Cependant, ils n’avaient pas à le faire, car le téléphone prenait en charge les SMS, les e-mails et toutes sortes de clients de chat. L’interface utilisateur HTC Sense était tout simplement parfaite pour le téléphone – l’application de répertoire personnalisé regroupait les appels, les messages, les e-mails et même les mises à jour des réseaux sociaux sous un même toit. Le ChaCha était un centre de communication performant, même si vous n’utilisiez pas Facebook.















Widget Facebook • L’énorme répertoire téléphonique de Sense prend en charge les messages et même les galeries en ligne

Le HTC Salsa était le deuxième téléphone. Il est venu avec le même logiciel et principalement le même matériel (y compris le processeur monocœur 800 MHz avec 512 Mo de RAM). Mais au lieu d’un design old-school avec un clavier matériel, la Salsa a opté pour la voie du toucher complet. Eh bien, il y avait toujours un bouton Facebook dédié en bas, mais à part cela, tout était tactile.







Le HTC Salsa était plus ou moins identique à la place, vous utiliseriez le clavier à l’écran

L’appareil photo 5MP de ChaCha était peut-être moins que parfait, mais ce n’était pas grave – ce téléphone était entièrement consacré à l’envoi de SMS. Avec son plus grand écran de 3,4 pouces, vous penseriez que la Salsa sera l’appareil le plus orienté vers les médias et la caméra, mais ce n’était pas le cas.

Pour commencer, les écrans des deux téléphones avaient la même résolution de 480 x 320 px (3: 2) et la diagonale plus petite signifiait que l’écran ChaCha était plus net. En outre, la Salsa utilisait le même appareil photo 5MP, qui a à peine réussi à enregistrer des vidéos 720x480px à 24 images par seconde.















L’annuaire téléphonique affichait également des mises à jour de statut, ainsi que des galeries de photos Facebook et Flickr

Des deux, le ChaCha était le meilleur téléphone. Le clavier QWERTY et l’écran ladscape l’ont fait ressortir, le Salsa n’était qu’un autre téléphone HTC. Et Sense UI avait une bonne maîtrise des réseaux sociaux, même sans les éléments supplémentaires de Facebook.







Le HTC First a été construit autour du lanceur Facebook Home

Malheureusement, c’est la Salsa qui a une suite. Eh bien, en quelque sorte – le HTC First était une tentative de pousser un lanceur conçu par Facebook plus que tout. Facebook Home comme on l’appelait a transformé le téléphone Android en un portail vers le réseau social avec d’autres applications prenant du recul.

L’écran de verrouillage a été transformé en un diaporama des mises à jour de statut et des photos de vos contacts Facebook. Vous pouvez donner un coup de pouce à un article ou laisser un commentaire dès que vous voyez quelque chose d’intéressant. Il y avait un bouton circulaire (montrant votre photo de profil), qui pouvait être glissé pour accéder à l’une des trois fonctions – messagerie, lanceur d’applications et sélecteur d’applications.















L’écran de verrouillage a montré des mises à jour de statut • Android 4.2 Jelly Bean standard en dessous • Têtes de chat

Le lanceur d’accueil et l’application Facebook ont ​​également activé la nouvelle et passionnante fonction «têtes de discussion». Mais ce qui a été supprimé était tout aussi intéressant: ce téléphone fonctionnait sous Android 4.2 Jelly Bean et vous pouviez désactiver le lanceur Home. Mais vous n’obtiendrez aucune interface utilisateur Sense et même aucun bloatware AT&T (c’était un téléphone exclusif AT&T).

Motorola CLIQ / DEXT

Le Motorola CLIQ (alias DEXT en Europe) était une première version d’un téléphone axé sur les réseaux sociaux, lancé en 2009. Il avait un QWERTY coulissant et un écran relativement grand de 3,1 pouces qui passait en orientation paysage lorsque le clavier était éteint .













Le Motorola CLIQ (alias DEXT en Europe) disposait également d’un clavier QWERTY et d’un logiciel axé sur SNS

Comme avec les HTC ci-dessus, c’était l’interface utilisateur Android personnalisée du fabricant qui était la «sauce spéciale». Dans ce cas, c’était Motoblur, qui vous obligeait à créer un compte chez Motorola. Cela a permis à ses serveurs de rassembler des informations à partir d’un nombre impressionnant de services.

Motoblur sur le CLIQ a pris en charge ce qui suit: MySpace, Facebook, Twitter, Photobucket, Picasa, last.fm et d’autres services. Il comportait également un client de messagerie générique avec prise en charge d’Exchange, afin que les hommes d’affaires puissent également l’utiliser.













Motoblur prend en charge tous les canaux de messagerie et réseaux sociaux auxquels vous pouvez penser

Mieux encore, il y avait une API qui permettait aux applications tierces de se connecter et d’ajouter leurs propres messages et photos au flux, afin que la CLIQ puisse suivre le rythme du monde en évolution rapide des services et des réseaux Internet.

INQ1 et Skypephone de Three

À présent, vous pensez probablement que tous les téléphones de réseaux sociaux étaient des smartphones. Ce n’est pas le cas – l’INQ1 est un exemple curieux (bien que malheureux) du contraire). En apparence, c’était un téléphone classique à curseur qui a été lancé sur le transporteur britannique Three en 2008 à seulement 80 £ sur un contrat prépayé.









Three’s INQ1 était un téléphone multifonction de réseau social

Mais il y avait beaucoup plus à faire. Il pourrait recevoir des notifications Facebook et publier des mises à jour de statut, même télécharger des photos à partir de la caméra 3.2MP. N’oubliez pas qu’à une époque où les données mobiles n’étaient pas si bon marché. De plus, il prend également en charge Windows Live Messenger et Skype (y compris les appels vocaux gratuits).

Avec tout cela, plus une connexion 3G, l’INQ1 était une machine de communication étonnamment performante. Eh bien, si vous pouviez vivre avec l’écran 2,2 ”240 x 320px et le clavier standard. Au moins, vous pouvez attacher votre ordinateur portable au téléphone à l’aide d’un câble USB et l’utiliser pour la navigation et la messagerie.

Ce n’était pas le premier téléphone Skype du transporteur, d’ailleurs. Il a sorti le bien-nommé Skypephone en 2007 en collaboration avec Skype lui-même, puis a suivi avec le Skypephone S2 l’année suivante. Ceux-ci étaient disponibles à seulement 40 £ pour l’original et 60 £ pour le S2 sur un contrat prépayé.

Outre Skype, ces téléphones compatibles prennent également en charge Facebook, Live Messenger, Yahoo Messenger, Google Chat et bebo. Vous voudrez peut-être considérer les Skypephones comme des gadgets, mais ils avaient en fait un très bon cas d’utilisation.







Le Skypephone de Three – un moyen simple d’appeler à l’étranger tout en évitant de lourdes factures

Les appels internationaux étaient chers sur les réseaux téléphoniques traditionnels (sur les réseaux cellulaires également), mais les appels Skype étaient gratuits. Et si vous avez besoin d’appeler une ligne fixe (ou de recevoir des appels d’une ligne fixe), la prise en charge de SkypeIn et SkypeOut a été ajoutée avec une mise à jour du micrologiciel.

La prochaine fois…

Au cas où vous l’auriez manqué, vous devriez consulter nos premiers téléphones étranges de marques inattendues. Nous y avons couvert (entre autres) le Vodafone 555 Blue, un téléphone fonctionnel pour Facebook doté d’un clavier QWERTY similaire au ChaCha. En fait, le 555 a été l’inspiration derrière le post d’aujourd’hui. Vous pouvez également lire sur le Microsoft Kins, une paire de téléphones qui étaient censés prospérer sur les réseaux sociaux … mais qui ont fini par être tués deux fois.











Le Vodafone 555 Blue – un téléphone fonctionnel connecté à Facebook avec un clavier QWERTY

Quoi qu’il en soit, nous avons un autre article sur les téléphones étranges en préparation, nous voulions simplement éliminer d’abord les téléphones de marque automobile et de réseautage social. Nous devrions revenir à la programmation régulière la semaine prochaine. À moins que nous ne soyons distraits par des téléphones de mode bizarres (un téléphone Prada en particulier peut être d’un grand intérêt).