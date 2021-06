Flashback : les téléphones à clapet sont morts, vive le téléphone à clapet

Les téléphones à clapet comme le Motorola RAZR régnaient autrefois sur le monde. Ils étaient élégants, compacts et la possibilité de raccrocher un appel d’un simple mouvement du poignet était l’une des choses les plus satisfaisantes de tous les temps. Cependant, la demande d’écrans plus grands finirait par tuer le téléphone à clapet (ainsi que les curseurs et autres facteurs de forme), ne laissant que la dalle omniprésente.

Ironiquement, c’est exactement la demande d’écrans plus grands qui a ramené les téléphones à clapet d’entre les morts avec des appareils comme le Motorola RAZR 2019 et le Samsung Galaxy Z Flip. Oui, nous parlons de téléphones pliables.

Mais ils ne sont que l’étape la plus récente d’un chemin qui a pris des décennies. Les téléphones à clapet sont apparus très tôt et Moto y a contribué. Les Motorola MicroTAC et StarTAC faisaient partie des premiers téléphones à clapet et les avantages de leur conception étaient évidents : ils protégeaient le clavier des pressions accidentelles, déplaçaient l’écouteur (ou l’embout buccal) dans une position plus ergonomique et protégeaient même l’écran des rayures.

crédit image » width= »187″ height= »220″ src= »https://fdn.gsmarena.com/imgroot/news/21/06/flashback-flip-phones/popup/-x220/gsmarena_001.jpg »>

crédit image » width= »165″ height= »220″ src= »https://fdn.gsmarena.com/imgroot/news/21/06/flashback-flip-phones/popup/-x220/gsmarena_002.jpg »>

crédit image » width= »137″ height= »220″ src= »https://fdn.gsmarena.com/imgroot/news/21/06/flashback-flip-phones/popup/-x220/gsmarena_003.jpg »>

crédit image » width= »89″ height= »220″ src= »https://fdn.gsmarena.com/imgroot/news/21/06/flashback-flip-phones/popup/-x220/gsmarena_004.jpg »>



Motorola StarTAC • Un autre StarTAC • Motorola MicroTAC • Motorola MicroTAC Ultra Lite

Il y avait aussi des inconvénients, bien sûr. La complexité mécanique est importante – un téléphone à barres est plus facile à fabriquer. Cela inclut d’éviter les câbles plats difficiles, faciles à casser ou à déconnecter qui joignaient les deux moitiés. De plus, cette conception a rendu le téléphone plus épais.

Et pire encore, vous ne pouviez pas voir l’écran. Comment savoir qui appelle ? Ou que vous avez manqué un appel ou reçu un message ? La solution consistait à ajouter un deuxième écran, juste assez grand pour transmettre ces informations vitales (et afficher une horloge, peut-être). Mais cela a ajouté des coûts supplémentaires et de la complexité.

Il y a eu quelques utilisations créatives du flip, regardons quelques exemples. Sagem l’a transformé en une sorte de béquille qui peut soutenir le téléphone. Pourquoi faire cela lorsque vous ne pouvez pas lire une vidéo ou passer un appel vidéo ou que quelque chose n’est pas clair.





Sagem MC 959 • Sagem MC 939 WAP

L’une de nos utilisations préférées du flip était celle d’Ericsson, qui en recouvrait une partie d’un écran tactile. Le clavier appuierait sur l’écran (un mécanisme simple et mince) et il pourrait être retourné (et même complètement détaché).

L’Ericsson R380 est le premier téléphone à être appelé « smartphone » et le premier téléphone à exécuter Symbian. Plus tard, Sony Ericsson adoptera cette conception pour ses appareils Symbian UIQ de la série P.











Ericsson R380 • Sony Ericsson P800 • Sony Ericsson P900 • Sony Ericsson P910

Motorola a joué avec des designs similaires. Moto a même trouvé un moyen d’éviter le besoin d’un deuxième écran et c’était très simple – il suffit de mettre une petite fenêtre sur le rabat pour que l’utilisateur puisse voir l’écran principal.











Motorola A6188 • Motorola A760 • Motorola A780 • Motorola A1200

La plupart des téléphones à clapet n’ont qu’une seule charnière, mais que se passe-t-il s’il y en a deux ? Nokia a utilisé cela à bon escient pour transformer les N92 et N93 en caméscopes – le corps du téléphone formait la poignée tandis que l’écran était incliné pour permettre à la caméra latérale de pointer vers l’avant.

Avoir autant de profondeur pour le module de caméra a permis à Nokia de bloquer un zoom optique 3x fluide dans le N93. Nokia n’était pas le premier ni le seul à fabriquer des téléphones à deux charnières, bien sûr. Pendant un certain temps, cette conception était populaire sur les téléphones dotés d’un tuner TV car elle vous permettait d’incliner l’écran pour une expérience de visionnement confortable.











Nokia N93 • LG G7100 • Siemens SF65 • Sagem myMobileTV 2

Il existe d’autres moyens pour un téléphone à clapet de vous divertir – la radio Sony Ericsson, par exemple, a placé des haut-parleurs et des commandes de lecture à l’extérieur. Il avait même un récepteur radio FM (comme vous l’auriez deviné d’après son nom), bien qu’il nécessitait des écouteurs filaires pour agir comme une antenne.

La conception à rabat de marque de Motorola comprenait un menton épais en bas, qui abritait souvent un haut-parleur costaud.











Radio Sony Ericsson R306 • Sony Ericsson W380 • Motorola V1100 • Samsung Convoy 2

Les textos et les courriels étaient importants pour les gens d’affaires et les enfants avec un forfait d’appels limité. Donc, (sans vouloir offenser T9 et autres) avoir un clavier QWERTY pourrait vraiment accélérer la frappe. Mais où le mettre ? Derrière un mécanisme à bascule, bien sûr. Nokia l’a fait avec quelques modèles au design divisé caractéristique.











Nokia 6800 • Nokia 6810 • Nokia 6820 • Nokia E70

Lorsque les smartphones à écran tactile ont éloigné les téléphones polyvalents des projecteurs, la demande de téléphones à clapet s’est effondrée. Les fabricants ont essayé de sauvegarder le facteur de forme de plusieurs manières, impliquant généralement à nouveau un clavier QWERTY matériel (bien que la ligne DROID de Moto ait préféré un mécanisme coulissant).

Quelques designs loufoques ont été essayés comme le Motorola Backflip, qui avait un QWERTY d’un côté et un écran de l’autre – tous deux exposés à l’extérieur comme un ordinateur portable inversé. Non, nous ne savons pas ce qu’ils fumaient.











Motorola BACKFLIP • alcatel OT-808 • Retour du Samsung T559 • Samsung DoubleTime I857

Bientôt, il ne restait plus que quelques excentriques. Des téléphones comme le Samsung Galaxy Golden et quelques modèles Phillips, qui avaient un design flip à l’ancienne mais fonctionnaient sous Android. LG s’y est essayé aussi avec le Wine Smart, mais a abandonné presque immédiatement après.

Ceux-ci étaient généralement chers, peu disponibles et ne semblent vraiment s’être répandus qu’en Chine.











Samsung I9230 Galaxy Golden • Philips W9588 • Philips W8568 • LG Wine Smart

Plus récemment, HMD a tenté d’exploiter le facteur nostalgie et a réinventé le Nokia 2720 Flip en tant que téléphone alimenté par KaiOS. Il existe également quelques flips Kai sous les marques Alcatel et Energizer.











Nokia 2720 Flip • alcatel Go Flip 3 • Energizer Hardcase H242 • Energizer Energy E220

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les téléphones à clapet sont de retour et font en fait partie des appareils les plus haut de gamme que l’argent puisse acheter. Beaucoup d’argent. Ces pliables devraient devenir très populaires une fois que les prix auront baissé.

Mais nous ne pouvons pas terminer cette histoire sans mentionner également la tablette rabattable – la Sony Tablet P est sortie en 2012 et a essayé d’offrir un moyen intelligent d’étendre l’écran à une époque où les panneaux OLED flexibles n’étaient pas encore une chose. Ceux-ci n’arriveraient que l’année suivante avec le LG G Flex. Qui a besoin de charnières quand tout le téléphone est flexible ?







Tablette Sony P • LG G Flex

Quels sont vos téléphones à clapet préférés ?