Les jeux vidéo ont subi de nombreuses transformations – des arcades, aux ordinateurs à la maison, aux consoles portables et maintenant aux téléphones. Bien sûr, les premiers téléphones à jouer à des jeux étaient beaucoup plus modestes que les monstres actuels refroidis par air et clignotants RVB.

Il y a un débat quant à savoir quel téléphone était le premier, mais nous savons qu’il est sorti en 1994. L’un des concurrents est le Hagenuk MT-2000, fabriqué par une société danoise. Oui, une entreprise du Danemark qui rivalisait avec le Finlandais Nokia (tous deux ont lancé leurs premiers téléphones GSM à quelques semaines d’intervalle). Un classique instantané a été choisi pour le jeu de MT-2000 – Tetris, qui s’était déjà propagé comme une traînée de poudre sur diverses plates-formes.

Une autre option est le Siemens S1, qui a faufilé Tetris sous le radar (il a été surnommé « Klotz »). Le jeu a fait l’objet de plus d’une bataille juridique, de sorte que les personnes qui ont développé le logiciel du téléphone ont pensé qu’il valait mieux le cacher au fond du système de menus.

Premiers téléphones avec un jeu: Hagenuk MT-2000 • Siemens S1 • IBM Simon

Une autre option est l’IBM Simon – un PDA très ancien avec un écran tactile. Celui-ci a joué à Scramble, un puzzle à blocs coulissants utilisant le stylet du téléphone. Vous pouvez regarder une courte démo ici.

Les Ericsson A1018 sont arrivés des années plus tard (en 1999), mais sont un excellent exemple de la volonté des gens de jouer sur leur téléphone. Au départ, le téléphone n’en avait pas. Cependant, deux ans après le lancement du téléphone, Ericsson a publié une mise à jour du micrologiciel. Bien entendu, il n’était pas disponible en direct, alors les gens devaient trouver des moyens de le flasher sur leur téléphone à l’aide d’un ordinateur. Et beaucoup l’ont fait – vous pouvez regarder le processus clignotant si vous êtes curieux.





Ericsson A1018s

Le jeu était, bien sûr, Tetris. Étrangement, il n’était disponible qu’en Europe de l’Est (probablement en raison de problèmes de licence). Une petite note sur les A1018 – elle apparaîtra dans un prochain article sur les « téléphones étranges » alors qu’Ericsson s’est associé à Coca Cola pour une édition spéciale du téléphone.

Bien sûr, lorsque vous pensez « jeu de téléphone précoce », votre esprit se tourne instantanément vers Snake. Cela a fait ses débuts en 1998 avec le Nokia 6110. Nous avons mentionné les jeux d’arcade au début et ce n’était pas un hasard – Snake est un descendant de Blokade. C’était un jeu joueur contre joueur (démo ici).





Nokia 6110

Certains d’entre vous ne le savent peut-être pas, mais Snake avait aussi le mode multijoueur! Au lieu de manger des pommes, deux joueurs se faufilent et essaient de se bloquer (vous vous souvenez du jeu Lightcycle de TRON?). Le Nokia 6110 supportait en fait ce mode avec deux téléphones communiquant par infrarouge (vous deviez donc les pointer maladroitement l’un vers l’autre). Voici une vidéo de Snake multijoueur en action.

Comme le montre l’exemple d’Ericsson, ces jeux faisaient partie du logiciel du téléphone, vous ne pouviez pas simplement en télécharger et en installer un. Ce n’était pas loin, cependant.

Les téléphones comme le Siemens SL45i et le Nokia 3410 de 2001/2002 ont été parmi les premiers à prendre en charge les applications Java « MIDlet » (un nom peu commode pour les applications Java Micro Edition). Le processeur du SL45i fonctionnait normalement à 13 MHz (mégahertz) mais a été overclocké à 26 MHz lorsque l’utilisateur a lancé une application Java. Le Nokia était impressionnant en soi, il exécutait l’un des tout premiers jeux mobiles en 3D, Munkiki’s Castles.







Siemens SL45i • Nokia 3410

Maintenant que les utilisateurs ont pu installer des logiciels tiers, les développeurs de jeux ont immédiatement sauté sur l’occasion. La distribution était un problème – vous n’aviez pas besoin de flasher un tout nouveau firmware pour installer un jeu, mais les app stores n’étaient pas encore une chose.









Vestiges brisés de « l’App Store » du Club Nokia

Enfin, pas tout à fait. Munkiki’s Castles était disponible au téléchargement à partir du Club Nokia, une boutique d’applications primitive. Il était accessible via WAP, le World Wide Web ou vous pouviez simplement envoyer un SMS pour demander quelque chose. Vous pouvez acheter des sonneries et télécharger des jeux. Vous pouvez même télécharger des niveaux supplémentaires pour Space Impact, l’un des premiers DLC sur un téléphone.

Les châteaux de Munkiki ont montré que vous n’avez pas besoin d’un écran haute résolution ni même de couleurs pour jouer à des jeux 3D

Bientôt, les premiers téléphones de jeu dédiés ont commencé à apparaître. On déplorait déjà l’échec du Nokia N-Gage (lancé en 2003) et du Sony Ericsson Xperia Play (2011). Le Samsung SPH-B5200 de 2006 mérite une mention honorable pour son format.







Le Samsung SPH-B5200 avait un design étrange à double curseur

