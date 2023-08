Flashback : les premières tablettes Android de Sony avaient des formes folles et des jeux PlayStation

Il y a longtemps, Sony s’est associé à Ericsson pour s’attaquer au marché du mobile. Ils ont rencontré un grand succès avec les téléphones polyvalents axés sur l’appareil photo ou la musique, le temps avec Symbian était intéressant mais moins réussi et finalement la paire s’est installée sur Android pour leurs futurs appareils.

En plus des appareils qu’il a fabriqués avec Ericsson, Sony a lancé certains appareils sous son propre nom en 2011 – une paire de tablettes. C’était peu de temps avant que Sony ne rachète la part de 50 % d’Ericsson dans la coentreprise.

La Sony Tablet S utilisait Android Honeycomb, la branche du système d’exploitation spécialement conçue pour les tablettes (contrairement à Gingerbread, bien que les deux branches aient fusionné avec Ice Cream Sandwich). Il se démarquait par son design asymétrique qui ressemblait à un magazine replié – plus épais à une extrémité (20,6 mm) et se rétrécissant vers l’extrémité mince (10,1 mm).

Sony a fait valoir que cela le rendait plus ergonomique à tenir d’une seule main. Cette tablette avait un écran LCD TFT de 9,4 pouces avec une résolution de 1 280 x 800 pixels (16:10) et faisait pencher la balance à 625 g.

L’écran était un élément clé de la tablette – combiné avec les haut-parleurs stéréo – puisque les produits Sony s’appuient souvent sur le multimédia (c’est le pain et le beurre de l’entreprise). Cette ardoise ne faisait pas exception, elle était donc préchargée avec les applications Music Unlimited et Video Unlimited, ainsi qu’une application Sony Reader pour les livres électroniques.

Il y avait un blaster IR intégré pour que vous puissiez contrôler votre configuration AV à la maison et DLNA afin que vous puissiez diffuser du contenu sur votre réseau local sans fil.

La division jeux de Sony a également eu une influence sur la tablette S. Le jeu est venu avec Crash Bandicoot et Héros du flipper préchargés – il s’agissait des jeux de la PlayStation d’origine.

La tablette était « PlayStation Certified », ce qui signifie qu’elle avait un émulateur officiel et un magasin où les fans pouvaient acheter et jouer à des jeux de la PSX (la sélection était cependant assez limitée). Tout comme le Xperia Play, qui a été lancé à peu près au même moment.









Premier aperçu de la PlayStation Suite

La tablette S était alimentée par le Nvidia Tegra 2. Cette puce contenait une paire de cœurs de processeur Cortex-A9 à 1,0 GHz plus un GPU GeForce. Notez que le Xperia Play utilisait un Snapdragon S2 à la place.

L’une des premières mises à jour logicielles de la tablette lui a permis de se connecter sans fil aux contrôleurs PS3 DualShock, afin que vous puissiez obtenir une expérience plus traditionnelle (ces jeux PSX n’étaient pas conçus pour les commandes tactiles, bien sûr).



Sony Tablet S avec un contrôleur DualShock (crédit image)

Malheureusement, Sony a eu froid aux yeux et a abandonné les jeux PSX classiques de PlayStation Mobile à la mi-2012. Au lieu de cela, la société souhaitait apporter un contenu original via le service et a annoncé qu’elle avait passé un contrat avec une liste impressionnante de partenaires – 46 sociétés japonaises et 39 d’Europe et des États-Unis.

La liste comprenait des poids lourds comme Sega, From Software, THQ, Arc System Works, Nippon Ichi, Tecno Koei, Team 17 et d’autres. Fait intéressant, Sony a également étendu la « certification PlayStation » à des appareils tiers, y compris des téléphones comme le HTC One X, One S et One V, ainsi que certains appareils Asus.

En bref, Sony semblait être sur la bonne voie pour conquérir le marché mobile – un marché qui atteindrait 91,8 milliards de dollars en 2022, plus que les marchés des jeux sur console et PC réunis. Étant donné que vous n’avez jamais entendu parler des appareils certifiés PlayStation ou que vous les avez complètement oubliés, il est juste de dire que ce plan n’a pas fonctionné.



Le marché du jeu en 2022, visualisé (crédit image)

La S était l’une des deux tablettes révélées par Sony en 2011 – la Sony Tablet P est arrivée quelques mois plus tard. Vous l’avez peut-être déjà vue, elle a un design mémorable. Avec un facteur de forme à clapet et deux écrans de 5,5 pouces 1 024 x 480 pixels, c’était comme un pliable avant que la technologie des écrans pliants n’existe.















La Sony Tablet 9 – une tablette à clapet unique

Lorsqu’il est ouvert, le P avait l’équivalent d’un écran de 7 pouces, si la paire de lunettes qui descendait au milieu ne vous dérangeait pas. Bien avant que Microsoft n’essaye de faire quelque chose de similaire avec le Surface Duo, certaines applications étaient conscientes des deux écrans et divisaient soigneusement leur interface utilisateur entre les deux moitiés.

Une fois fermée, la tablette était assez volumineuse (28 mm d’épaisseur et pesant 372 g), mais sa forme la rendait beaucoup plus conviviale que votre tablette moyenne de 7 pouces.

Bien qu’elle ne soit pas la meilleure pour les vidéos, la tablette P était alimentée par le même chipset Tegra 2 que la tablette S et était également certifiée PlayStation. Bien que, pour une raison quelconque, cela ne puisse pas se connecter sans fil aux contrôleurs DualShock.

Peu importe, vous pensez probablement que le P serait parfait pour l’émulation Nintendo DS. Il n’y a aucune preuve qu’une communauté de développeurs dynamique fabrique des émulateurs pour la tablette P, cependant, tout ce que nous avons pu trouver est une vidéo du P exécutant Mario Kart (et cette vidéo date de 2021).

Les échecs de Sony dans les jeux portables sont déconcertants – la PSP et la PS Vita étaient cool et avaient de bons jeux, mais elles n’ont jamais pu rivaliser avec les portables Nintendo en termes de ventes. Le Sony Xperia Play était un raté, tout comme les Tablet S et Tablet P.

Eh bien, ces deux-là n’ont pas réussi à se faire comprendre en général, pas seulement en tant qu’appareils de jeu. Certes, l’état des tablettes Android en 2011 était assez désastreux et d’autres fabricants avaient du mal à construire quelque chose qui pourrait rivaliser avec l’iPad d’Apple.

En ce qui concerne les jeux, Sony est enfin prêt à donner une autre chance aux portables. Le Sony Project Q, comme on l’appelle pour l’instant, dispose d’un écran LCD de 8 pouces (1080p, 60 Hz) et d’un contrôleur DualSense divisé. L’objectif de cet appareil est de diffuser sans fil des jeux exécutés sur votre PlayStation 5 – il n’y a pas encore de plans pour le jeu natif ou la prise en charge du streaming dans le cloud.

Le projet Q s’en tirera-t-il mieux que le Xperia Play ? Eh bien, la PS5 connaît un énorme succès, ce qui devrait donner à Q une longueur d’avance. Mais même dans ce cas, il n’y a rien que vous ne puissiez faire avec votre téléphone une fois que vous avez installé l’application PS Remote Play et choisi l’un des nombreux contrôleurs (y compris un véritable DualSense).

En ce qui concerne les tablettes, Sony a essayé quelques fois de plus avec la Xperia Tablet S, qui avait un soupçon de conception de la Sony Tablet S, mais qui avait étonnamment l’air beaucoup plus moderne – c’est surprenant car elle n’a été lancée qu’un an plus tard en 2012. Nous supposons que la conception du magazine extra épais n’était pas si ergonomique après tout.

Le marché des tablettes Android n’est toujours pas un bon endroit et les tentatives de double écran de Microsoft avec le Surface Duo ont échoué. Mais nous commençons à voir des tablettes de jeu arriver sur le marché comme celle de Red Magic (nous devrions également inclure l’Acer Predator 8 de 2015 sur cette liste).

Donc, Sony ne s’était pas trompé, c’était juste trop tôt – bien trop tôt. Android n’était pas prêt, les chipsets mobiles n’étaient pas prêts non plus. Mais si le projet Q s’avère être un succès, cela ne nous dérangerait pas que Sony donne une autre chance aux tablettes, en particulier celles qui se démarquent avec les fonctionnalités PlayStaion.