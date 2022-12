Flashback : les multiples fois où les téléphones 3D n’ont pas réussi à s’accrocher

Après une pause de 13 ans Avatar est de retour dans les cinémas – le film original a révolutionné l’industrie et transformé la 3D d’un gadget en un incontournable pour chaque blockbuster. Mais que s’est-il passé une fois qu’un film en 3D a quitté le grand écran et est sorti sur Blu-ray ? La popularité croissante des films 3D a créé un besoin de téléviseurs capables de les lire dans le confort de votre foyer.

Sauf que cette version des événements ne raconte pas toute l’histoire, la 3D est bien plus ancienne que Avatar. Sérieusement, le premier film couleur est sorti en 1908, le premier film 3D stéréoscopique est sorti en 1922 (ou peut-être plus tôt). Cependant, jusqu’au film de James Cameron, la 3D n’était qu’un gadget occasionnel qui a été relancé et rapidement oublié plusieurs fois au fil des ans. Et si les films 3D au cinéma sont toujours la norme, ils passent à deux dimensions pour la sortie à domicile.

L’interprétation charitable est que l’effet 3D bénéficie vraiment d’un écran plus grand, alors que même les téléviseurs domestiques plus grands ne voient pas assez d’avantages. Mais si l’effet 3D n’en vaut pas la peine sur un téléviseur de 40 pouces et plus, quelle chance a-t-il de réussir sur un écran que vous pouvez mettre dans votre poche ? (l’interprétation la moins charitable est que les billets 3D coûtent plus cher, soit dit en passant)

Les téléphones avec écrans 3D sont antérieurs au bouleversement qui Avatar causé à Hollywood. publication britannique Le gardien a un article de 2002 intitulé Le retour de la 3D – il ne s’agit pas de la dernière série de films d’horreur fantaisistes en 3D (dont il n’y avait pas de pénurie), il s’agissait du tout premier téléphone avec un écran 3D.

Ce téléphone était le Sharp mova SH251iS pour NTT DoCoMo et alors qu’il n’était disponible qu’au Japon, Le gardien l’a trouvé intéressant car la technologie de l’écran a été développée par une équipe britannique. C’était un affichage autostéréoscopique, ce qui signifie que vous n’aviez pas besoin de lunettes pour voir l’effet 3D, cependant, cela ne fonctionnait que d’un point de vue spécifique.



Le Sharp mova SH251iS est si vieux que nous n’avons même pas pu en trouver une bonne image

Si vous avez une expérience avec ce type d’affichage, il est fort probable qu’il provienne d’une Nintendo 3DS. Cependant, la 3DS n’est sortie qu’en 2010 – Sharp (comme toujours) était en avance sur la courbe. Nous devons admettre que le titre de l’article nous a fait rire, même en 2002, l’attitude envers la 3D était « pouah, c’est de retour ».



La Nintendo 3DS a probablement l’écran autostéréoscopique le plus populaire sur le marché

Quoi qu’il en soit, alors que les Britanniques avaient compris comment construire un écran 3D, la fabrication d’une caméra 3D était encore une question ouverte. Le téléphone Sharp n’avait qu’un seul appareil photo, donc pour prendre une image 3D, il fallait prendre une photo, se déplacer légèrement sur le côté et prendre une deuxième photo. Ensuite, le logiciel fusionnerait les deux en une image 3D côte à côte visible sur l’écran du téléphone… et peut-être sur aucun autre écran que vous aviez. Ou que vos amis avaient, à moins qu’ils n’aient également acheté un mova SH251iS.

Cela signifie que le tout premier téléphone doté d’un écran 3D a rencontré le même problème que les autres téléphones 3D à venir – vous pouvez afficher du contenu 3D sur le téléphone et nulle part ailleurs. Vous souhaitez visualiser une photo sur votre ordinateur ? Sauf si vous disposez d’un matériel spécifique, vous ne pouvez obtenir qu’une image 2D. Idem pour le visionner sur votre téléviseur ou l’imprimer (rappelez-vous, c’était en 2002).

Vous pouvez utiliser une paire de lunettes rouge-cyan bon marché et un logiciel spécial pour afficher des images 3D sur un écran 2D. Sauf que ces lunettes bon marché gâchent vraiment les couleurs de l’image, ce qui n’est pas idéal pour les films ou la photographie. Et la plupart des spectateurs d’images ne savaient pas quoi faire avec une image 3D, de toute façon, il fallait donc naviguer sur Internet pour trouver quelque chose qui fonctionnait. Tout cela était plus compliqué que ne valait l’effet 3D.

Non pas que l’appareil photo de base de 0,3 MP puisse produire des images époustouflantes. Et même l’écran 3D dédié du téléphone n’était pas exactement de haute qualité – une minuscule image de 2,2 pouces avec seulement 65 000 couleurs.

En 2007 est venu le Samsung SCH-B710, qui a résolu le problème de l’appareil photo. Il avait une paire d’appareils photo 1.3MP afin que vous puissiez prendre une photo 3D en un seul clic. Cela a également résolu le problème de photographier des objets en mouvement (l’astuce des deux photos ne fonctionnera pas si le sujet bouge). Le Samsung utilisait également un écran autostéréoscopique et ce n’était pas génial non plus – un autre petit écran de 2,2 pouces avec une résolution de 240 x 320 pixels (notez que ce type d’écran n’affiche que la moitié de la résolution à chaque œil).



Le Samsung SCH-B710, note : la vue 3D ne fonctionne que dans une seule orientation d’affichage

Il y avait d’autres modèles, comme le Samsung W960 AMOLED 3D et le Spice M-67 3D de 2010, mais ils n’ont pas non plus été pris en compte.









Samsung W960 AMOLED 3D • Épice M-67 3D

Passant à l’ère post-Avatar, qui a également coïncidé avec l’essor d’Android, nous arrivons au LG Optimus 3D et au HTC EVO 3D. Ce sont probablement les téléphones auxquels vous avez pensé en lisant le titre.

Ils n’étaient peut-être pas les premiers, mais ils avaient les meilleures chances de faire fonctionner la 3D. Ils avaient de grands écrans, tous deux de 4,3 pouces et étaient assez nets – 480 x 800 pixels sur le LG, 540 x 960 pixels sur le HTC. Et ils avaient aussi des caméras de meilleure qualité, une paire de capteurs 5MP sur chaque téléphone.

Nous pensons que l’aspect « smartphone » était plus important ainsi que l’évolution d’Internet. Les magasins d’applications ont facilité le téléchargement d’applications telles que, par exemple, une visionneuse d’images prenant en charge les lunettes rouge-cyan pour vos amis et votre famille sans téléphone 3D. De plus, le partage de photos sur Internet était plus facile que jamais. Alors, qu’est-ce qui n’allait pas cette fois ?

Tout d’abord, permettez-nous de vous montrer quelques exemples de caméras 3D. Remarquez le problème ? Quel que soit le navigateur que vous utilisez, il ne prend pas en charge le format 3D côte à côte. Il y avait autrefois un site qui prenait en charge divers écrans 3D ainsi que des écrans 2D + lunettes, mais ce service s’est éteint il y a des années.













Photos 3D côte à côte du LG Optimus 3D

YouTube prend toujours en charge la 3D, ce qui est intéressant, voici un exemple de vidéo :

Et même si vous étiez un passionné de 3D qui appréciait la profondeur supplémentaire de ces images, il était difficile de partager ces images avec votre famille et vos amis à moins qu’ils ne soient tout aussi enthousiastes. Peut-être que si les téléviseurs 3D étaient devenus populaires, puis que les moniteurs de PC et les écrans d’ordinateurs portables commençaient à prendre en charge la 3D, les choses auraient été différentes.

Cela nous ramène à notre point de départ : l’effet 3D n’en vaut tout simplement pas la peine sur les petits écrans.

Alors, est-ce la fin des téléphones 3D ? Ou y a-t-il une chance qu’ils fassent un autre retour? La vérité est qu’ils ne sont jamais partis, il y a encore de nouveaux téléphones 3D (et même des tablettes 3D) qui sortent. C’est juste qu’ils volent si bas sous le radar que vous n’avez probablement jamais su qu’ils existaient.



L’Elephone P11 3D date de 2019

Quoi qu’il en soit, nous pensons qu’il vaut mieux laisser les écrans 3D dans le passé. Une photo 3D est assez statique, même une vidéo 3D a une perspective fixe. La réalité virtuelle est la “prochaine grande chose”, elle vous permet de regarder autour de vous librement et avec les casques les plus avancés, vous pouvez même vous déplacer dans la scène. C’est tout ce que la 3D voulait être mais en mieux. Les jeux de réalité virtuelle gagnent lentement mais régulièrement en popularité et la réalité virtuelle a trouvé de nombreuses applications dans des environnements professionnels.

Les smartphones ont également eu la chance de faire partie du marché de la réalité virtuelle – vous vous souvenez de Google Cardboard et de Samsung Gear VR et de toutes les autres tentatives similaires ? Peut-être que ceux-ci sont sortis trop tôt, avant qu’il n’y ait suffisamment de contenu intéressant à découvrir. Et peut-être qu’il y aura une résurgence après le lancement du PSVR2 de Sony (au début de l’année prochaine) et qu’Apple livrera enfin son propre casque. Et, bien sûr, Meta verse des milliards dans le Metaverse. Mais même si les kits de téléphone VR reviennent, nous parions que les téléphones 3D ne le feront jamais.

PS. Comme la 3D, la réalité virtuelle existe depuis plus longtemps que vous ne l’auriez imaginé. Mais il n’a pas encore eu son Avatar moment.