LG quittera le marché de la téléphonie mobile dans quelques mois, il lui faudra juste un peu de temps pour publier les mises à jour du système d’exploitation Android pour ses smartphones haut de gamme. L’esprit d’innovation de LG nous manquera – nous avons déjà examiné les plus grandes inventions de LG – aujourd’hui, nous voulions parler de ses plus grands téléphones.

Il y a beaucoup trop de téléphones intéressants à couvrir, nous allons donc diviser l’histoire des téléphones LG en deux périodes principales – avant Android et après Android – et examiner ce que nous pensons être le Top 5 des téléphones de chaque époque.

Avant Android

Nous allons commencer par le LG KG800 Chocolat. Le Motorola RAZR est devenu une icône du design au début des années 2000, mais le premier Chocolate a également été un succès et son langage de conception a donné le ton aux téléphones LG pour plusieurs années à venir. Il y avait aussi le LG KE800 Chocolat Platine et Dossier de chocolat LG KG810 dans la première génération de la série Black Label de LG.

Ceux-ci ont été lancés en 2006 et à la mi-2007, la série Chocolat avait atteint 10 millions de ventes. En décembre 2007, ce nombre est passé à 15 millions. Pas tout à fait des ventes RAZR, mais toujours un grand succès pour LG.

De tous les chocolats, le curseur LG VX85000 basé sur CDMA était roi. Il est devenu l’un des téléphones les plus vendus de LG de tous les temps, déplaçant 21 millions d’unités. Remarque: le meilleur de tous les temps a été le LG KP100 de base, qui s’est vendu à 30 millions d’unités.









LG KG800 • LG KE800 • LG KG810 • LG KU800

Nous avons déjà couvert le LG KE850 Prada en détail – le premier téléphone avec un écran tactile capacitif. Il avait une interface utilisateur entièrement tactile et (comme vous pouvez le dire par son nom), LG était très fier de son design élégant. Hélas, sa contribution au monde mobile a été éclipsée par l’iPhone d’Apple sorti quelques mois plus tard.









LG KE850 Prada • LG KF900 Prada • LG Prada 3.0

La division mobile de LG a connu son apogée en 2009, alors que l’optimisme était au rendez-vous. La société prévoyait de vendre 120 millions de téléphones cette année-là, puis 140 millions en 2010 et que d’ici 2012, elle deviendrait le deuxième plus grand fabricant de smartphones au monde.

Le Prada d’origine n’était pas un smartphone, mais ce n’était pas un problème car LG avait une gamme réussie de téléphones fonctionnels à commande tactile. L’humble Cookie LG KP500 (2008) avait un écran tactile résistif de 3,0 pouces (240 x 400 px), un design mignon et un prix abordable de 200 €. LG a vendu 9 millions d’unités en 9 mois, qui est ensuite passé à 13 millions. Ces chiffres ont conduit LG à lancer plusieurs suivis. -ups, tout comme il l’avait fait avec le chocolat et la Prada.











LG KP500 Cookie • LG GS290 Cookie Fresh • LG T375 Cookie Smart • LG Cookie Lite T300

Parmi les innovations téléphoniques de LG, nous avons répertorié le LG KU990 Viewty, qui a été le premier téléphone à enregistrer des vidéos au ralenti (le Viewty s’est bien comporté, déplaçant 5 millions d’unités). Le LG Optimus 2X est devenu le premier téléphone à enregistrer des vidéos 1080p. Le LG G5 a été le premier véritable téléphone à double caméra.

Mais nous voulions mettre en évidence un autre téléphone appareil photo de la société, le LG KC910 Renoir à partir de 2008. C’était le successeur du Viewty et mis à niveau l’appareil photo vers un capteur 8MP et un flash au xénon, il a également conservé l’optique Schneider-Kreuznach.

Le Renoir a participé à notre Grand Shootout de 8 mégapixels où il était à égalité avec le Sony Ericsson C905. En outre, celui-ci a ajouté le GPS et le Wi-Fi sur la fiche technique de Viewty, donc c’était un bien meilleur téléphone en plus de l’appareil photo.





LG KC910 Renoir

Le dernier téléphone de l’ère pré-Android que nous voulions mettre en évidence est le LG KM900 Arena (2009). Il avait un écran 3.0 « net avec une résolution de 480 x 800 px – soit 311 ppp, un an avant qu’Apple ne propose » Retina « et l’iPhone 4. Et l’écran était protégé par Gorilla Glass tandis que le châssis du téléphone était en métal .

L’Arena était également magnifique dans le logiciel, avec l’interface utilisateur tactile de la Classe S. En utilisant le toucher capacitif, bien sûr, ce n’est pas le cookie. Il coûtait presque deux fois plus cher à 350 €, mais toujours beaucoup moins cher que l’iPhone 4 à 630 €. Ce n’était pas parfait, mais Arena était l’un des meilleurs non-smartphones de tous les temps. Certainement l’un des meilleurs que LG ait jamais fait.





LG KM900 Arena

Après Android

LG était vraiment à son meilleur lors de la création de téléphones multifonctions. Il a essayé Symbian, mais avant l’arrivée d’Android, il n’a jamais vraiment fait d’efforts pour créer des smartphones. Nous n’allons pas examiner les quelques appareils Windows Phone qu’il a fabriqués car il n’y a pas beaucoup de bons souvenirs là-bas.

Pour mettre en évidence le gouffre entre les périodes de téléphone portable et de smartphone de LG, regardons le LG G2 (2013). C’était un excellent téléphone avec de loin la plus petite empreinte pour son écran de 5,2 pouces en son temps et avait un design créatif avec le bouton à bascule de volume et le bouton d’alimentation à l’arrière, juste sous l’appareil photo. Et il était parmi les premiers à présenter le maintenant -Appuyez deux fois standard pour vous réveiller.

L’appareil photo 13MP de G2 avait OIS avant la plupart des autres androïdes, le téléphone avait également un puissant chipset Snapdragon 800. C’était beau et rapide et il ne s’est vendu qu’environ 3 millions d’unités, dont environ un tiers en Corée du Sud. Oof. C’est loin d’être proche des chiffres des cookies et bien en dessous de l’objectif de 10 millions.





LG G2

La suite, le LG G3 (2014), ont amélioré la situation, atteignant finalement la barre des 10 millions que le G2 n’a jamais fait. Le G4 visait également 10 millions (voire 12 millions), mais ne pouvait même pas surpasser le G3.

Le LG G3 était toujours un très bon téléphone comme nous l’avons raconté dans un article de Flashback. Il disposait de l’un des premiers écrans 1440p et de l’une des premières caméras compatibles 4K, qui a introduit l’autofocus laser pour démarrer. Cependant, LG n’a jamais réussi à attirer l’attrait que Samsung avait cultivé pour la série Galaxy S – le Galaxy S5 a atteint 10 millions en seulement 25 jours.





LG G3

le LG V10 (2015) était le début de quelque chose de nouveau. C’était une ligne semi-professionnelle pour les personnes sérieuses avec des exigences sérieuses. C’était un téléphone robuste avec un corps en acier inoxydable (316L), une coque arrière Dura Skin et il a popularisé la classification MIL-STD-810G.

Les audiophiles ont rapidement adopté le V10 avec des écouteurs Quad Beats réglés par AKG et un DAC 32 bits de haute qualité. C’était aussi un téléphone bizarre, avec une ligne d’affichage au-dessus de l’écran principal de 5,7 « . Il était utilisé pour afficher des informations sur l’état, des notifications, des raccourcis et plus encore. Et à côté se trouvaient deux caméras selfie – large et ultra-large. Cela a inspiré ce qui a suivi .





LG V10

le LG G5 (2016) était l’un des téléphones LG les plus ambitieux de tous les temps. C’était le premier téléphone à disposer d’une caméra ultra grand angle à l’arrière et était peut-être le premier Android avec des modules complémentaires modulaires. Le Magic Slot avait également l’avantage de garder l’utilisateur de la batterie accessible.

Peu de mods se sont jamais matérialisés et le meilleur, le B&O DAC, a été rendu obsolète par l’introduction du Quad DAC avec le LG V20. Le G5 avait toujours une excellente qualité audio, cependant, et ce système modulaire est mort assez rapidement avec très peu de modules atteignant les consommateurs.

En fin de compte, le LG G5 a volé trop près du soleil et la série V a pris le dessus en tant que meilleure de LG. Il est arrivé au point où les rapports ont affirmé que la série G serait tuée. En fin de compte, cela s’est avéré vrai (il n’y avait pas de G9 en 2020), mais la série G n’a jamais eu de véritable remplacement.





LG G5

Cependant, LG rêvait en grand jusqu’à la fin. En quittant le secteur du téléphone, nous ne verrons probablement jamais son téléphone enroulable, mais nous sommes heureux d’avoir au moins le LG Wing (2020). Il s’agit d’une approche créative sur le deuxième écran – le grand écran P-OLED de 6,8 pouces pourrait rapidement s’aligner en mode paysage, parfait pour le multimédia.

L’écran secondaire G-OLED de 3,9 pouces ci-dessous était juste la bonne taille pour continuer à envoyer des SMS ou faire défiler vos flux de médias sociaux, sans interrompre votre film ou votre jeu. En parlant de jeu, c’était un excellent moyen d’avoir des commandes à l’écran qui ne cachez pas le jeu. C’était une conception tellement intelligente et nous en avons trouvé de nombreuses utilisations dans notre examen.





LG Wing 5G

Le LG Wing est un retour aux anciens appareils LG comme le V9000, par exemple, ce qui en fait un cercle complet. L’un d’eux a été présenté dans le premier Homme de fer film. Quelle autre entreprise fabriquera de tels designs prêts à l’emploi en 2021?

La transition vers les smartphones a été le début de la fin pour LG – tout comme pour Nokia. La société s’est bien battue et a introduit de nombreuses innovations en cours de route, mais elle n’a jamais trouvé un public suffisamment large pour réaliser des bénéfices. Et il n’est jamais revenu aux niveaux de succès dont il jouissait dans les années 2000.