Flashback : les Galaxy S mini de Samsung étaient petits mais ne méritaient guère la marque S

Les mini-téléphones sont à nouveau dans nos pensées – quand ne le sont-ils pas ? – mais le souvenir le plus récent qui fait surface n’est qu’une autre confirmation que le marché ne veut pas réellement de tels appareils.

Plus précisément, nous voulons parler du Samsung Galaxy S III mini et de ses semblables. Le premier est sorti en octobre 2012, environ six mois après le grand S III. Nous trouvons un peu drôle que ce « mini » téléphone ait le même écran que le Galaxy S original, qui avait alors un peu plus de deux ans. Les deux avaient un panneau Super AMOLED de 4,0 pouces avec une résolution de 480 x 800 px (15:9). Celui-ci était 30 % plus petit (en termes de surface) que la dalle 16:9 de 4,8 pouces du grand S III, il s’agissait donc bien d’un « mini ».









Samsung I8190 Galaxy S III mini • Samsung I9300 Galaxy S III

La signification de « mini » continuerait à changer, et ce, assez rapidement. Et c’était trompeur aussi. Oui, les minis étaient plus petits, mais une différence plus notable entre eux et les produits phares dont ils portent le nom étaient les spécifications matérielles. Il aurait été plus juste d’appeler ce téléphone le « Mid-ranger Galaxy S III ».

Le Galaxy S III mini portait le nom d’un produit phare, mais il était lui-même loin d’être un produit phare : il avait un processeur double cœur Cortex-A9 (1,0 GHz) et un GPU Mali-400, ce chipset NovaThor U8420 était plus faible que l’Exynos 4210. Dual du Galaxy S II de l’année précédente. Il n’y avait aucune comparaison possible avec le processeur quad-core du produit phare complet. Le NovaThor était associé à 1 Go de RAM (identique au grand S III, étonnamment) et 8 Go de stockage, plus un emplacement microSD.

De plus, l’écran WVGA avait une faible densité de pixels, la caméra principale était un jeu de tir peu impressionnant de 5 MP avec une capture vidéo de 720p (par rapport au 8 MP 1080p du S III), la caméra selfie de 0,3 MP était encore plus basique (par rapport à un module de 1,9 MP pour le S III). le SIII).

Ce n’était pas un Galaxy S III minifié, c’était un modèle de milieu de gamme conçu pour ressembler au téléphone le plus cher. Le Galaxy S Advance était fondamentalement le même téléphone, sauf qu’il était sensiblement moins cher. Si vous parvenez à dépasser son look obsolète (qui était basé sur le S II), vous pourriez économiser beaucoup d’argent. Le Galaxy S III mini était cher pour ce qu’il était, il ne pouvait donc pas suivre le rythme des ventes du vrai Galaxy S III.

Cela n’a pas découragé Samsung et a réessayé l’année suivante avec le Galaxy S4 mini. Celui-ci avait un écran 4,3″ 16:9 (540 x 960px), comparable à l’écran 4,3″ 15:9 du Galaxy S II (480 x 800px). Surtout, il était 26 % plus petit que le Galaxy S4 actuel. La densité de pixels n’était cependant pas proche de l’affichage 1080p du S4 (256 ppi contre 441 ppi).









Samsung I9190 Galaxy S4 mini • Samsung I9500 Galaxy S4

Le S4 mini était relativement puissant – le Snapdragon 400 avec son processeur dual-core Krait 300 et Adreno 305 n’était pas à la hauteur de l’Exynos 4310 (processeur octa-core avec cœurs A15+A7 et PowerVR SGX544MP3), mais il s’agissait toujours d’un chipset rapide. . Il disposait de 1,5 Go de RAM (un demi-Go de moins que le S4) et de 8 Go de stockage, toujours avec une extension microSD (c’était l’époque).

L’appareil photo a également connu une mise à niveau significative avec un capteur 8MP – pas tout à fait à la hauteur de la norme 13MP du S4, mais au moins il l’a égalé avec un enregistrement vidéo 1080p à 30 ips. Et la caméra selfie de 1,9 MP était également comparable.

Dans l’ensemble, le Samsung Galaxy S4 mini était un bien meilleur téléphone que le S III mini. Encore loin d’être un véritable produit phare, mais quelque chose que vous ne vous sentiriez pas mal d’acheter. Cependant, il restait assez cher, à 380 € (un vrai S4 pouvait être trouvé pour environ 100 € de plus avec quelques efforts).

Une autre année, un autre mini – le Samsung Galaxy S5 mini, pour être précis. Celui-ci était encore plus grand avec un écran de 4,5 pouces, une dalle 720p cette fois qui le plaçait enfin sur le territoire de l’écran Retina. Le vrai Galaxy S5 n’a que légèrement grandi par rapport au S4 et avait un écran 5,1 pouces 1080p, de sorte que le mini-écran du S5 n’était que 22 % plus petit.









Samsung Galaxy S5 mini • Samsung Galaxy S5

La caractéristique déterminante du S5 était son indice de résistance à la poussière et à l’eau IP67, une première pour la gamme phare (sans compter le Galaxy S4 Active, ce qui est une autre histoire) et quelque chose qui allait devenir la norme à l’avenir. Au crédit du S5 mini, il avait également un indice IP67.

Cela dit, Samsung a vraiment laissé tomber la balle en termes de performances – le Snapdragon 400 n’était pas génial, mais au moins ces cœurs Krait offraient de solides performances monocœur. Le Galaxy S5 mini avait un processeur quad Cortex-A7 et un GPU Mali-400MP4, ce qui n’était tout simplement pas compétitif. De plus, l’appareil photo n’a pratiquement aucune mise à niveau depuis le S4 mini, tandis que le Galaxy S5 est passé à la vidéo 4K.







Samsung Galaxy S5 mini

Le Galaxy S4 mini s’est montré prometteur, mais le S5 mini ressemblait beaucoup au S III mini – A+ pour l’apparence, C- pour les fonctionnalités. Et le prix était encore plus élevé qu’il n’aurait dû l’être.

Malheureusement, c’est là que l’histoire se termine. Il y a eu des rumeurs concernant un Galaxy S6 mini avec un écran 4,6″/4,7″ et un chipset Snapdragon 808, mais aucun téléphone de ce type n’a jamais été commercialisé (en fait, Samsung a complètement esquivé les Snapdragon 808 et 810, mais c’est aussi une autre histoire) .

Nous n’avons pas de chiffres précis sur le nombre de Galaxy S mini que Samsung a réussi à vendre. Un rapport de 2013 a décrit les ventes du S4 mini comme « ternes », sans entrer dans plus de détails. En fin de compte, si la mini-expérience avait réussi, Samsung en aurait fabriqué davantage – et en fabriquerait encore aujourd’hui.

Mais le Galaxy S23 est aussi petit que Samsung est prêt à le faire. En fait, le S23 est le plus petit smartphone Samsung, point final – même les appareils d’entrée de gamme A0 et M0 sont plus gros. Pour être honnête, peu de smartphones modernes sont aussi petits que le S23. Non pas que nous l’appellerions un « mini ».