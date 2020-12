En 2019, les zooms Huawei P30 Pro et Oppo Reno 10x ont lancé une course aux armements de zoom avec l’introduction du téléobjectif périscope – ou devrions-nous dire «réintroduction». Un téléphone avait un périscope il y a plusieurs années et avec un design plus avancé que les téléphones modernes.

Actuellement, vous pouvez obtenir un téléphone équipé d’un périscope de Huawei, Oppo, Samsung, Xiaomi, vivo et Honor. Mais ils ont deux inconvénients majeurs. Premièrement, ils ont de très longues distances focales (plus de 100 mm). Et deux, ils sont verrouillés à cette distance focale.

Cela signifie que le zoom de milieu de gamme nécessite soit un zoom numérique avec l’appareil photo principal (l’approche la plus courante à l’heure actuelle), soit un module téléobjectif secondaire (une option de plus en plus populaire). Cependant, même avec deux téléobjectifs, l’écart entre leurs focales doit être comblé par un zoom numérique. Et si vous vouliez un zoom fluide sans traitement numérique?

La solution est d’avoir un module à focale variable. Plus tôt cette année, O-Film a annoncé un tel périscope, qui pourrait passer facilement entre 85 mm et 170 mm. Quelques mois plus tard, Oppo a dévoilé son module qui couvrait une plage plus conservatrice (85 mm à 135 mm). Nous sommes ravis de voir ces deux (et d’autres) dans les smartphones l’année prochaine. Mais nous devons prendre une minute pour reconnaître le téléphone qui l’a bien fait en 2015.

C’était l’Asus Zenfone Zoom (disponible sous le nom de ZX551ML en Europe). Il n’avait qu’un seul module de caméra et pourtant son objectif périscope à distance focale variable pouvait prendre des photos grand angle à 28 mm, des portraits à 50 mm et un zoom avant à 84 mm (soit un grossissement optique 3x) et tout le reste. Le tout sans un soupçon de zoom numérique.

Le téléphone utilisait un module créé par la société japonaise HOYA et annoncé en 2013. Appelé provisoirement le «Cube», il était annoncé comme le module périscope le plus fin à ce jour, mesurant seulement 6 mm de profondeur. Cela signifiait qu’il pouvait être utilisé dans des smartphones relativement minces – le Zenfone Zoom a une épaisseur de 12 mm, ce qui semble beaucoup mais est plutôt mince par rapport aux 15,4 mm du zoom Galaxy S4 de 2013 (les modules de caméra Galaxy plus récents étaient encore plus épais).

Ce module abritait un capteur de 13,1 Mpx, de taille 1/3 ”, ce qui était assez typique pour l’époque. À titre de comparaison, l’iPhone 6S Plus avait un capteur 12MP 1/3 « , le Galaxy S6 est devenu plus grand avec un imageur 16MP 1 / 2.6 ».

Le module Cube comportait l’AF laser pour une mise au point automatique rapide et une stabilisation optique de l’image (OIS), ce qui est essentiel pour la prise de vue à de longues distances focales. Comme nous l’avons déjà mentionné, l’objectif pouvait s’étirer jusqu’à 84 mm (en équivalent 35 mm) et s’ouvrir jusqu’à 28 mm sur l’extrémité large.

Ce n’est pas trop mal, en fait, le P30 Pro a un objectif de 27 mm de large et le Reno 10x ne va que légèrement plus large avec un objectif de 26 mm. Mais les yeux vifs d’entre vous auraient repéré un problème avec le Zenfone Zoom. En fait, c’est un problème partagé par tous les téléobjectifs, périscopes ou autres.

L’ouverture est assez faible – seulement f / 2,7 à l’extrémité large. En 2015, les ouvertures des téléphones phares étaient plus proches de f / 2.0, ce qui a vraiment contribué aux performances en basse lumière. Le capteur du Zoom était de taille comparable à celle du Galaxy et de l’iPhone, mais l’objectif le retenait. En effet, les critiques de l’époque soulignaient que le Zenfone produit des photos nocturnes moins que stellaires.

L’utilisation d’un capteur plus grand dans une conception de périscope est délicate car l’épaisseur du module est directement liée à la taille du capteur. Et le Zoom repoussait déjà les limites à 12 mm. Les bosses de l’appareil photo sur certains smartphones 2020 sont de taille ridicule, mais même cela peut ne pas suffire.







Exemples de photos officiels de l’Asus Zenfone Zoom: zoom 1x, f / 2.7 • zoom 3x, f / 4.8

De plus, une nouvelle conception d’objectif ne pourrait pas faire grand-chose pour élargir l’ouverture, surtout maintenant que les objectifs f / 1.7 sont assez courants sur les appareils photo grand angle. En d’autres termes, il n’est pas pratique de disposer d’un appareil photo qui gère à la fois les distances focales larges et télé.

Pour être honnête, une seule caméra était la norme en 2015, ce n’est que l’année suivante (2016) que LG montrerait le LG G6 avec une configuration double large + ultra-large. De nos jours, les configurations multi-caméras sont la norme car elles offrent la meilleure flexibilité.

Ils le font vraiment. Les caméras larges des smartphones modernes sont incroyables et peuvent battre la plupart des appareils photo numériques entre les mains d’un utilisateur occasionnel. Une conception de style Zenfone Zoom impose inévitablement des restrictions sur la taille et l’ouverture du capteur. Le téléphone était en avance sur son temps, mais son temps est passé – il est impossible d’avoir un seul appareil photo polyvalent et de rivaliser en qualité.

Pourtant, lorsque les produits phares de 2021 sont dévoilés avec des caméras grand angle avec d’énormes capteurs à côté de périscopes à distance focale variable, prévoyez un moment pour vous souvenir de l’innovant Zenfone Zoom.

En passant, ce type d’objectif peut être vu dans certains appareils photo numériques. Ils présentent l’avantage par rapport aux conceptions traditionnelles en ce que le périscope est logé en toute sécurité à l’intérieur du corps de l’appareil. Cela permet d’ajouter une imperméabilité et une résistance aux chutes. En revanche, les designs traditionnels ont de meilleures qualités optiques mais sont plus fragiles, c’est pourquoi nous ne les avons vus que dans quelques téléphones étranges comme le zoom Galaxy S4 et quelques autres. Le Zoom n’était pas étanche, mais il aurait pu l’être.

L’Asus Zenfone Zoom lui-même est une curiosité d’une époque révolue et pas seulement à cause de son appareil photo. Il fonctionnait sous Android sur un processeur Intel Atom x86, ce qui semble fou maintenant qu’Apple a abandonné x86 au profit d’ARM pour ses ordinateurs Mac et que Microsoft améliore l’émulation x86-64 pour Windows ARM.

L’écriture était sur le mur même en 2015, alors que l’Intel Atom Z3590 montrait son âge. Construit sur un ancien processus de 22 nm, il abritait quatre cœurs fonctionnant à 2,33 GHz et un GPU Intel à 457 MHz (augmentation de 533 MHz). La version européenne du Zoom a reçu la puce Z3590 à la place, ce qui a augmenté l’horloge du processeur à 2,5 GHz, le boost GPU est passé à 640 MHz.

Les anciens Zenfones alimentés par Atom étaient compétitifs en termes de performances monocœur – ces cœurs de processeur étaient destinés aux ordinateurs portables et étaient plus grands que les cœurs de processeur de smartphone, après tout. Cependant, les chipsets ARM ont évolué rapidement et ont laissé le x86 derrière. Dans le facteur de forme du smartphone au début et maintenant, peut-être, dans les ordinateurs portables également.

Depuis lors, Intel a abandonné ses efforts sur les smartphones, les chipsets téléphoniques sont passés en premier et plus récemment la division modem a été vendue à Apple. La société est également en difficulté sur les marchés des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau, le Ryzen d’AMD affichant des gains de performances impressionnants. Mais nous doutons qu’AMD réintègre le secteur des smartphones (comme certains d’entre vous le savent peut-être, Qualcomm a acheté la division mobile Radeon et a brouillé ses lettres pour créer Adreno).

Une autre caractéristique désormais rare était le dos en cuir. Cela a été fabriqué à partir de cuir de bœuf en utilisant des méthodes de couture italiennes traditionnelles pour adapter le cuir au cadre en aluminium fraisé. De nos jours, le cuir végétalien est plus susceptible d’être utilisé à la place.

Le prix sans carte SIM du Zoom n’était que de 400 $, alors que les produits phares d’Android ou iOS se situaient entre 500 et 600 $. Un excellent prix compte tenu de la caméra unique, mais des retards, une disponibilité limitée et des dépenses marketing insignifiantes ont fait en sorte qu’il ne soit jamais pris en compte par les consommateurs et Asus n’a jamais fait de suite. Donc, ce téléphone unique est maintenant presque oublié.