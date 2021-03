Dans un précédent Flashback, nous avons déploré que le Nokia N-Gage soit en avance sur son temps et que tout son potentiel soit resté insatisfait. On ne s’en souvient plus que comme un échec, ce que nous pensons être un peu dur. Mais saviez-vous qu’il y avait un autre téléphone avec ce design?

Au moins, les gens se souviennent du N-Gage (pour le meilleur ou pour le pire), mais combien d’entre vous savent que le Nokia 3300 existait? Eh bien, il y a probablement une bonne raison à cela – ce n’était tout simplement pas un très bon téléphone. Mais notre histoire ne commence pas ici.

Cela commence en 2001 avec le Nokia 5510. Il est difficile de confondre ce téléphone avec autre chose, l’écran centré et le clavier QWERTY paysage en ont fait un téléphone de rêve pour les gros textos.

L’écran et les touches de navigation semblent avoir été retirés directement du Nokia 3310. Cependant, le clavier divisé permet une saisie rapide à deux mains. Il y avait cependant un problème avec cette conception. Avec toute cette place occupée par le clavier, l’écouteur a dû être poussé dans le coin.

Ce n’était pas le téléphone le plus confortable à utiliser pour les appels vocaux (mais il était destiné aux personnes qui préfèrent envoyer des SMS aux appels). Et d’une manière ou d’une autre, c’était encore moins gênant que le N-Gage, qui lui valut le surnom de «téléphone taco».

Quoi qu’il en soit, le téléphone pouvait jouer à certains jeux – il comportait les 3310 classiques, y compris Serpent II, Impact spatial et d’autres. Mais ce n’était pas vraiment un téléphone de jeu.

Le 5510 est remarquable pour une autre raison, c’était le premier téléphone Nokia capable de lire de la musique. Il avait une prise casque de 2,5 mm pour que vous puissiez écouter les airs de la mémoire interne ou de la radio FM. Il y avait même un égaliseur intégré. Quatre boutons sur le côté permettaient un contrôle rapide du lecteur de musique, de la radio FM et du volume.

Ce n’était pas parfait, cependant, car il n’y avait que 64 Mo de stockage et aucun emplacement pour carte mémoire. En outre, vous ne pouvez pas simplement jeter des MP3 sur un câble mini-USB et commencer à basculer. Non, vous deviez utiliser le logiciel PC, qui convertissait l’audio dans un format crypté .lse. Sur le plan positif, vous pouvez enregistrer des chansons de la radio.

Cela nous amène au Nokia 3300 de 2003. Il y avait deux versions avec l’Europe et l’Asie recevant la variante 3300b. Celui-ci avait un clavier QWERTY divisé flanquant l’écran dans une orientation paysage – c’était une version modernisée du 5510. Il comprenait un D-pad qui a également doublé comme commandes de lecture.

La connexion de 3300b à la musique est encore plus profonde. Nokia a collaboré avec Jay-Z pour créer The Black Phone, du nom de The Black Album (qui a été commercialisé comme le dernier album de Jay-Z avant la retraite). Naturellement, le Black Phone était livré avec ledit album préchargé sur la carte MMC encodée en MP3. Il y avait aussi des sonneries coupées des pistes. Le téléphone vendu au détail pour 300 $, voici Panneau d’affichagela couverture du communiqué (touchez pour voir de plus près).





Article de Billboard de 2003 sur la collaboration de Nokia avec Jay-Z

Il y avait une autre version du Nokia 3300 – celle pour le marché américain, qui était une sorte de bébé N-Gage. Il avait la même disposition avec un D-pad à gauche et un clavier à droite, entourant l’écran.

Cependant, l’écran était plus petit que le déjà petit écran de N-Gage (résolution inférieure également): 1,7 « 128 x 128 px contre 2,1 » 176 x 208 px. Notez que la Game Boy Advance de Nintendo avait un écran 2,9 « 240 x 160 px et il ne s’est vendu que pour 100 $.

La fente pour carte MMC était un excellent ajout car vous pouviez stocker beaucoup plus de musique que ce qui était possible sur le 5510. De plus, les nouveaux modèles pouvaient lire directement les fichiers MP3 et AAC. Une autre chose que Nokia a eu raison a été de mettre la prise casque, les données et les câbles de charge sur le «dessus» du téléphone, ce qui a gardé les câbles à l’écart lors du maintien du téléphone en orientation paysage. Certains téléphones de jeu (mais pas tous) présentent aujourd’hui un placement similaire pour des raisons similaires, bien qu’ils soient séparés par près de deux décennies de progrès technologique.

Peut-être que vous vous grattez toujours la tête en vous demandant pourquoi le Nokia 3300 a échoué. Eh bien, avons-nous mentionné que le N-Gage fonctionnait sous Symbian, tandis que le 3300 était un téléphone multifonction – cette sélection de jeux limitée aux titres J2ME, qui étaient plus simples que leurs homologues sur smartphone. D’autant plus que Nokia essayait de transformer N-Gage en une plate-forme de jeu et essayait en fait de construire un catalogue de titres (qui étaient hors de portée pour le 3300).

Une sélection limitée de jeux peu impressionnants suffit à tuer n’importe quelle plate-forme de jeu. Non pas que le N-Gage ait été un succès retentissant. Pour être juste, même Sony n’a pas réussi à concurrencer Nintendo sur le marché des jeux portables – avec le Xperia Play et même avec le Vita. Nous supposons que lancer une console portable sans jeux Mario et Zelda est une course d’imbécile.