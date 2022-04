Flashback : l’ère post-post-PC – Actualités GSMArena.com

Lorsque Steve Jobs a dévoilé l’iPad en 2010, il a déclaré que l’ère post-PC était à nos portes. Quelques mois plus tard, lors de la conférence D8, Jobs s’est étendu là-dessus, affirmant que les PC resteraient dans les parages, mais avec une capacité beaucoup plus réduite, affirmant qu' »ils vont être utilisés par une personne sur X ». La plupart des gens utiliseront des tablettes comme principal appareil informatique.

Plus d’une décennie plus tard, il est clair que le PC ne va pas disparaître. L’iPad est sans aucun doute un produit très réussi pour Apple, mais peu parviennent à faire un travail sérieux sur un seul. De plus, malgré une liste sans cesse croissante de fonctionnalités, l’iPad ne peut toujours pas faire tout ce que les Mac peuvent faire.











Un iPad Pro se faisant passer pour un MacBook

En parlant de cela, les Mac sont entrés dans une sorte d’ère post-PC. « PC » est un terme générique maintenant, mais il vient de l’IBM PC – un micro-ordinateur basé sur l’Intel 8086. Il n’avait pas les compétences graphiques d’un Amiga ou d’un Macintosh, mais est devenu assez populaire. Les entreprises concurrentes ont procédé à une ingénierie inverse de la conception, créant des « compatibles PC », ce qui a conduit à la domination mondiale de la plate-forme x86.

À l’époque, Apple utilisait des processeurs Motorola 68000, considérés comme rapides jusqu’à ce qu’Intel sorte le Pentium. Apple passerait des processeurs Motorola aux processeurs PowerPC. Puis l’histoire s’est répétée et Intels a surpassé les meilleures puces PowerPC, conduisant Apple à un autre changement de plate-forme, à Intel cette fois. Récemment, la société a traversé ce qui pourrait être son dernier changement de plate-forme en remplaçant la quasi-totalité de sa gamme Mac par des ordinateurs alimentés par du silicium Apple. De cette façon, les Mac – et certains iPad – sont entrés dans une sorte d’ère post-PC.

Cependant, Apple est encore assez réticent à autoriser les iPads à se comporter comme des ordinateurs de bureau. Les iPad Pro les plus récents sont alimentés par la même puce Apple M1 que celle trouvée sur certains Mac, mais iPadOS retient cette plate-forme. Ironiquement, macOS peut exécuter des applications iOS/iPadOS, mais l’inverse n’est pas vrai. Ainsi, le PC – comme dans un ordinateur de bureau ou portable – est toujours en avance sur les tablettes.

D’autres entreprises avaient une approche différente de l’ère post-PC – les smartphones remplaceraient les PC en devenant des PC. C’est exactement ce que Microsoft a fait avec Windows Continuum, une fonctionnalité des téléphones Lumia qui exécutait un environnement de bureau Windows 10 standard lorsqu’il était connecté à un écran externe. Ajoutez un clavier et une souris et vous éditez une feuille de calcul Excel comme les meilleurs d’entre eux.

Alors qu’Apple a parfaitement exécuté ses transitions de plate-forme, Microsoft a eu beaucoup de mal. Windows RT était une tentative d’apporter la plate-forme Windows 8 à ARM, mais cela s’est avéré être un raté. Windows 10 est bien meilleur à cet égard car il peut exécuter des logiciels x86 sur du matériel ARM – le manque de logiciels compatibles a vraiment entravé l’adoption de RT (la plupart des logiciels jamais écrits pour Windows étaient basés sur x86). Cependant, au moment où Windows 10 est arrivé, il était trop tard pour que les Lumias et Continuum aient perdu leur terrain de jeu.

Ces jours-ci, Microsoft approche de l’autre côté – Windows 11 prend en charge nativement les applications Android. La société s’est même associée à Amazon pour sécuriser une boutique d’applications relativement bien approvisionnée. Microsoft propose une vaste suite d’applications pour Android et s’essaye même occasionnellement au téléphone Android.









Les applications Android s’exécutent désormais sous Windows • Applications Android et Windows côte à côte

Non pas que le Microsoft Surface Duo ait été particulièrement réussi, ni sa suite. Mais il est clair que Windows dans un format de poche restera mort pour l’instant. Nous disons cela parce que personne n’a entendu parler de la Surface Neo depuis quelques années. C’était un appareil à double écran comme le Duo, mais il allait exécuter Windows 10X désormais annulé au lieu d’Android.

Plusieurs autres entreprises se sont essayées au concept de bureau dans une poche. Commençons par Motorola et les téléphones Atrix.

Le Motorola ATRIX est sorti début 2011 et était alimenté par un chipset Nvidia Tegra 2. Il avait deux cœurs Cortex-A9 (1,0 GHz), 1 Go de RAM et un GPU GeForce. Le téléphone fonctionnait sous Android 2.2 Froyo prêt à l’emploi, avec l’interface utilisateur Motoblur. Mais ce n’est pas pour cela que nous sommes ici.

Deux docks promettaient de transformer l’ATRIX en ordinateur. L’un était le Laptop Dock, une coque d’ordinateur portable évidée de 11,6 pouces qui offrait un clavier, un pavé tactile, des haut-parleurs et une batterie de 36 Wh, ainsi qu’une connectivité étendue (deux ports USB-A pleine taille).

Lorsqu’il était connecté, le téléphone exécutait une version de bureau de Firefox, avec prise en charge d’Adobe Flash. Vous pouviez naviguer sur le Web moderne – enfin, aussi moderne qu’il l’était en 2011. Les modules complémentaires étaient également pris en charge, vous pouviez donc étendre les fonctionnalités du navigateur, mais vous ne pouviez pas installer d’autres applications de bureau. Au lieu de cela, vous étiez limité à exécuter des applications Android sur une version en miroir de l’écran du téléphone ou des applications Web.

Il y avait aussi le HD Multimedia Dock, qui était destiné à une utilisation de bureau. Il offrait un port mini HDMI pour se connecter à un moniteur externe, trois ports USB et une télécommande IR. Le centre de divertissement gérait la lecture multimédia et il y avait un navigateur de fichiers natif.

L’ATRIX était un projet ambitieux, tout comme les quais. Mais peu ont trouvé que la station d’accueil pour ordinateur portable valait son prix de 500 $ (300 $ si vous l’obtenez avec l’ATRIX), même la station d’accueil HD n’était pas très populaire malgré son prix inférieur de 100 $. Firefox a avalé la puce Tegra 2 et le logiciel n’était tout simplement pas prêt. En fait, Android a toujours du mal avec les applications redimensionnables, donc un environnement de bureau de forme libre était trop demander à Froyo.

2011 a été toute une année, elle a également vu l’introduction de l’Asus EEE Pad Transformer TF101. Nous avons déjà couvert l’histoire des Transformers en détail. Il a culminé avec l’Asus PadFone – un téléphone qui pouvait entrer dans une station d’accueil pour tablette, qui à son tour pouvait être attachée à une station d’accueil pour clavier. Un téléphone, une tablette, un ordinateur portable, tous imbriqués comme des poupées Matryoshka.









L’Asus PadFone est la version smartphone d’une poupée Matryoshka

L’écran AMOLED de 4,3 pouces du téléphone (540 x 960 pixels) a été étendu à un écran LCD de 10,1 pouces (1 280 x 800 pixels). La station d’accueil pour tablette a ajouté une capacité de batterie de 6 600 mAh, la station d’accueil pour clavier a ajouté la même quantité (le téléphone lui-même n’avait qu’une cellule d’alimentation de 1 520 mAh).

D’accord, pourquoi les fabricants essayaient-ils d’extraire une expérience PC des smartphones ? Regardez la nomenclature (BOM) pour un téléphone typique. Le chipset, la RAM et le stockage ont tendance à être la partie la plus chère du téléphone. Et ce sont exactement les choses que les docks Atrix et Transformer ont ignorées. Les composants de connectivité sans fil coûtent presque autant et Motorola et Asus vendaient des expériences toujours connectées – peu d’ordinateurs portables alors (et maintenant) ont une connectivité de données mobile intégrée.

Ainsi, (certains) des quais avaient des écrans et ceux-ci sont également assez chers. Mais une station d’accueil saute toujours les 2/3 des composants coûteux qui entrent dans un ordinateur portable. Alors les quais ont un sens financier, n’est-ce pas ?

Du point de vue du fabricant, bien sûr. Cependant, les consommateurs n’ont jamais vraiment adhéré à l’idée. La station d’accueil pour ordinateur portable ATRIX coûte autant qu’un ordinateur portable sous-alimenté (et comme établi, l’ATRIX n’était pas un démon de la vitesse), donc les gens viennent d’en acheter un.

Nous vivons dans le futur maintenant. Le DeX de Samsung – Desktop eXperience – est un système assez performant qui offre un environnement de bureau approprié avec plusieurs fenêtres redimensionnables et qui se chevauchent. Il n’a même pas besoin d’une station d’accueil la plupart du temps, beaucoup de nouveaux moniteurs ont une station d’accueil intégrée, donc tout ce dont vous avez besoin est un câble USB-C. DeX fonctionne également avec la mise en miroir d’écran sans fil, de sorte que même le câble n’est pas une exigence stricte. Et les tablettes Samsung peuvent exécuter DeX comme interface native, vous n’avez donc même pas besoin d’un écran externe.



Samsung DeX fonctionnant sur un Galaxy S9

Motorola est de retour avec Ready For, fonctionnant également sur USB-C. Que vous l’utilisiez pour la productivité ou pour jouer sur un grand écran, avec des processeurs beaucoup plus rapides, des logiciels et des services améliorés comme le streaming de jeux, le concept de téléphone en tant que PC fonctionne mieux que jamais.



Les nouveaux téléphones de Motorola avec Ready For sont la renaissance de l’ATRIX

Asus est également de retour et propose une variété vertigineuse de stations d’accueil pour ses téléphones ROG. Certains sont axés sur les jeux, comme le Twin View Dock 3, d’autres sur les jeux de bureau et la productivité comme le Mobile Desktop Dock.











Quelques-uns des nombreux docks pour les téléphones Asus ROG

Huawei a également sa propre version d’un environnement de bureau, même si nous ne voyons pas ses téléphones aussi souvent qu’auparavant.

L’ère post-PC est-elle enfin arrivée ? Seulement si vous le vouliez. Le fait est que même sans avoir besoin d’une station d’accueil, vous avez toujours besoin d’un grand écran. Si vous avez besoin de le transporter, vous pouvez aussi bien emporter une tablette ou un ordinateur portable. Si vous vous attendez à en trouver un sur place à votre arrivée, que se passe-t-il si vous ne le faites pas ? Ou s’il y a déjà un PC (comme dans la plupart des bureaux) ?

Les puces Apple M1 fonctionnent à la fois sur macOS et iPadOS. Les puces Snapdragon exécutent Windows, pas seulement Android. Le processeur, la RAM et le stockage font toujours partie des composants les plus chers d’un smartphone ou d’un ordinateur. Ces choses n’ont pas changé, mais les côtés négatifs de la vie à quai non plus.

Le plus drôle, c’est que les ordinateurs ont commencé à absorber les fonctionnalités des smartphones aussi vite que les smartphones font le contraire. Au lieu qu’une branche de l’informatique personnelle tue l’autre, elles fusionneront probablement en une seule classe d’appareils tout-puissant. Nous ne savons pas trop à quoi cela ressemblera, mais tant qu’il ne s’agit pas d’un casque de style Google Glass, nous serions heureux. Les téléphones pliables (et les ordinateurs portables) peuvent s’avérer être la meilleure option.