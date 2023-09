Flashback : l’époque où les cartes SIM et les cartes microSD fusionnaient en une seule

Dans un article précédent, nous avons examiné l’historique de la carte mémoire. La microSD est devenue la grande gagnante, mais elle pourrait bientôt suivre MMC et Memory Stick dans l’au-delà, du moins en ce qui concerne les smartphones.

De nos jours, un slot microSD est un spectacle rare. Même les cartes SIM commencent à transpirer, car Apple s’en tient à son approche uniquement eSIM qui a débuté l’année dernière. Oui, ce n’est qu’aux États-Unis pour l’instant, mais cela semble plus dû à la prise en charge limitée de l’eSIM par les opérateurs du monde entier qu’à toute autre chose. La préférence d’Apple semble claire : pas d’emplacements pour cartes ! Et oui, nous savons qu’Apple n’a pas été la première à adopter uniquement l’eSIM, mais c’est certainement l’entreprise la plus influente à le faire.

L’avenir s’annonce désormais effrayant pour ceux qui aiment l’utilité des cartes : changer de téléphone est aussi simple que de retirer la carte SIM (aucune autorisation de l’opérateur n’est nécessaire comme avec l’eSIM) et déplacer une énorme collection de MP3 ou de FLAC est aussi simple que de retirer la microSD. un lecteur de carte et dans le téléphone.

Mais une fois que l’avenir s’est révélé prometteur, les cartes SIM et microSD allaient unir leurs forces et devenir plus fortes ensemble. Malheureusement, cette idée n’a jamais décollé. Si vous êtes confus, nous parlons du format SuperSIM.



Les SuperSIM combinent des cartes SIM et microSD dans un seul package

Ceux-ci sont apparus en 2020 en Chine et combinaient les fonctionnalités des deux. Physiquement, ils avaient la même forme qu’une microSD, cependant, ils avaient des connecteurs supplémentaires qui s’alignaient parfaitement avec les broches d’un plateau hybride microSD/SIM.

De cette façon, les personnes possédant des téléphones dotés de plateaux de cartes hybrides n’avaient pas à choisir entre un espace de stockage supplémentaire et une deuxième ligne téléphonique, elles pouvaient avoir les deux. Et à bas prix aussi, une SuperSIM de 32 Go coûtait 100 CNY (environ 14 $ à l’époque), une carte de 64 Go coûtait 200 CNY (~ 28 $), il y avait aussi des cartes de 128 Go et plus tard des modèles de 256 Go également.

Ils offraient des vitesses de transfert séquentielles de 90 Mo/s en lecture et de 60 Mo/s en écriture. Pas aussi rapide que certaines des meilleures cartes microSD, même en 2020, mais pas terrible non plus. Bien entendu, une fois la norme établie, il aurait été facile d’augmenter la capacité et la vitesse de stockage au fil des années.

En plus d’étendre le stockage, ces cartes servaient également de sauvegarde et pouvaient être utiles lors du transfert vers un nouveau téléphone. Les opérateurs prenant en charge le format ont publié une application qui stockerait votre carnet d’adresses, vos photos, vos applications et autres données sur la carte, prêts à être restaurés. sur un nouveau téléphone, le tout sans toucher au cloud.

Pour autant que nous puissions le constater, il n’y avait pas de connexion numérique entre la partie SIM et la partie microSD de la carte, il s’agissait simplement d’un package 2-en-1. Et il s’avère que certaines personnes entreprenantes ont créé leurs propres cartes « SuperSIM » des années avant que les opérateurs ne proposent un produit officiel.











Fabriquer une carte « SuperSIM » à la maison

Ils ont compris qu’avec la bonne combinaison de découpe, de ponçage et de collage, vous placez une carte SIM au dos d’une microSD de manière à ce que les deux soient accessibles au téléphone. C’était une opération délicate, mais réalisable avec des outils basiques et un peu de courage. Vous pouvez en savoir plus sur les cartes SuperSIM faites maison sur iNEWS.

Le format n’a jamais vraiment décollé – si vous recherchez « Super SIM » aujourd’hui, vous trouverez de nombreuses cartes SIM classiques qui sont « super » en raison de leur couverture d’itinérance étendue.

Il existe également le format de carte NM (« nano mémoire ») de Huawei, qui est allé dans l’autre sens : les cartes mémoire de forme nanoSIM. Ceux-ci ont été introduits avec la série Mate 20 après que Huawei ait convaincu Toshiba de soutenir le format (et ils ont essayé d’obtenir la bénédiction de la SD Alliance pour en faire une norme mondiale).



Carte NM de Huawei et Toshiba

Les cartes NM d’origine atteignaient une capacité de 256 Go et cela n’a pas changé 5 ans plus tard. Les derniers téléphones Mate 60 prennent toujours en charge NM, mais aucun autre fabricant ne l’a adopté à part Honor (mais c’était avant la scission). Les benchmarks des cartes NM ont montré des performances de type microSD.

En 2020, Lexar a introduit des cartes NM de 64 Go, 128 Go et 256 Go coûtant respectivement 200 CNY, 300 CNY et 600 CNY, ce qui les rend plus chères que les SuperSIM. Une recherche sur des sites comme AliExpress montre que de plus en plus de fabricants ont commencé à produire des cartes NM depuis lors, mais il n’y en a pas de plus de 256 Go.



Les cartes NM de Lexar

Notez que NM est une pure carte mémoire contrairement à SuperSIM. Cela signifie que les plateaux à deux cartes vous permettent toujours de choisir entre plus de mémoire ou une deuxième ligne téléphonique. Ce n’est probablement pas pour cela que NM n’a jamais fait son chemin.

Les cartes microSD sont bon marché et abondantes, cependant, de nombreux fabricants préfèrent facturer aux acheteurs 100 $ de plus pour passer de 128 Go à 256 Go. Vous pouvez obtenir un SSD NVMe de 2 To pour ce genre d’argent, 128 Go de mémoire flash ne coûtent vraiment pas si cher.

Qu’en pensez-vous : SuperSIM était-il une idée brillante ou stupide ? Et les cartes NM ?