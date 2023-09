Flashback : le Sony Xperia XA Ultra avait une incroyable caméra selfie avec OIS

Cette semaine, Sony a dévoilé son Xperia 5 V, un téléphone axé sur l’appareil photo qui, même s’il n’est pas le plus petit smartphone du marché, est néanmoins l’un des plus compacts à disposer d’un chipset phare et d’une configuration d’appareil photo haut de gamme. Et en repensant à certains des téléphones avec appareil photo les plus intéressants de Sony, nous avons pensé au Xperia XA Ultra, un téléphone doté d’un appareil photo incroyable qui se situe à l’extrémité opposée du spectre de taille.















SonyXperia XA

Ce modèle est arrivé mi-2016 et était un géant absolu : il avait un écran 6,0 pouces 1080p avec le format d’image 16:9 alors standard. À titre de comparaison, un Galaxy Note7 de la même année avait un écran 16:9 de 5,7 pouces. Le XA Ultra dominait le Note avec sa hauteur de 164 mm et s’est avéré difficile à utiliser d’une seule main avec une largeur de 79 mm, une épaisseur de 8,4 mm et un poids de 202 g.

Alors que Sony était fier de ses cadres latéraux minces, ceux du haut et du bas étaient une autre affaire. Sauf que cette fois, il y avait une bonne raison à cela et c’est la même raison pour laquelle nous avons pensé à ce téléphone.

Le Sony Xperia XA Ultra est l’un des rares smartphones dotés d’une stabilisation optique de l’image (OIS) sur la caméra selfie. C’était presque le premier téléphone à le faire aussi, sauf que deux téléphones HTC 10 l’ont battu (cela dit, le Xperia a eu le dernier mot, mais nous y reviendrons).

La caméra frontale était dotée d’un capteur assez grand de 16 MP (1/2,6″) et d’un objectif large de 23 mm, ainsi que de son propre flash LED pour les selfies de fin de soirée. Il pouvait enregistrer des vidéos 1080p à 30 ips, ce qui, bien que peu impressionnant pour 2016, était tout aussi performant que la caméra principale à l’arrière pouvait le faire.









Sony Xperia XA Ultra : Selfie • Selfie HDR

La qualité d’image était impressionnante pour l’époque, les prises de vue étaient détaillées et avec peu de bruit, la plage dynamique était bonne et elle ne faisait que s’améliorer avec l’activation du HDR. Il y avait des modes amusants avec lesquels jouer et le flash avant avait même un mode « lumière d’appoint ». L’appareil photo a cependant eu du mal dans l’obscurité et a eu du mal à produire des photos nettes.









Sony Xperia XA Ultra faible luminosité : Flash automatique • Lumière d’appoint

Bien qu’elle ne soit pas mauvaise, la caméra arrière ne valait pas la peine d’y consacrer plus d’un paragraphe. Il avait un capteur de 21,5 MP (qui était seulement un peu plus grand à 1/2,4″) et, chose intéressante, ce module manquait d’OIS. Le XA Ultra était vraiment axé sur cette caméra frontale.

On pourrait penser que l’OIS rendait la caméra frontale parfaite pour filmer des vlogs en marchant et même si la stabilisation était correcte, elle n’était pas parfaite et il y avait d’autres problèmes. Par exemple, l’objectif grand angle créait un effet fish eye, qui était corrigé sur les photos fixes, mais le chipset MediaTek Helio P10 n’était pas assez puissant pour le faire également sur les vidéos.

Les performances étaient très moyennes et malgré un grand écran 6 pouces 1080p, les jeux ne pouvaient être rendus qu’à une résolution de 720p – le GPU Mali-T860MP2 n’était tout simplement pas adapté aux jeux sérieux.

A part ça, l’affichage était plutôt beau. Il était lumineux et avait un bon rapport de contraste, les couleurs n’étaient pas très précises mais le mode Super Vivid faisait ressortir les images. Et il y avait le moteur Mobile Bravia 2 qui ajoutait un traitement d’image comme la réduction du bruit et la netteté aux vidéos.

Malgré sa stature imposante, le XA Ultra disposait d’une petite batterie d’une capacité de 2 700 mAh, soit la même capacité que le Xperia Z5 Compact de 4,6 pouces ! L’autonomie de la batterie était environ la moitié de celle atteinte par des téléphones de taille similaire. Nous ne savons pas comment cette situation est arrivée, l’Ultra n’était ni fin ni léger, pourquoi cette petite batterie ?

Certes, compte tenu de la taille du téléphone et de son cadre en aluminium, il ne sera jamais léger. Ce cadre donnait au téléphone une impression plutôt haut de gamme – même le Xperia X Performance haut de gamme avait un cadre en plastique (et un panneau arrière en aluminium). Si Sony avait réussi à installer une batterie plus grande et avait choisi un chipset plus rapide, cela aurait été l’un des meilleurs modèles de milieu de gamme jamais créés.

Nous avons adoré le XA Ultra pour son écran et à l’époque il possédait la meilleure caméra selfie. Bien sûr, le HTC 10 a d’abord fait la «caméra selfie OIS», mais son capteur 5MP laissait à désirer. À l’époque, Oppo commercialisait un téléphone appelé F1 Plus en tant qu’« expert en selfie », mais ce n’était pas non plus aussi bon que le Sony. Il va sans dire que le HTC coûte plus cher que le XA Ultra, alors que l’Oppo F1 Plus était à peu près au même prix.

Le Sony Xperia XA Ultra a été lancé au Royaume-Uni en mai 2016 à 300 £, un mois plus tard, il a également atteint les États-Unis à 370 $ et était également disponible en Inde.

Il y a eu deux suites : le Xperia XA1 Ultra et le XA2 Ultra en 2017 et 2018, respectivement. Le XA1 a livré un chipset Helio P20 légèrement plus rapide, mais a conservé la batterie à la même capacité de 2 700 mAh. C’était toujours l’un des plus gros téléphones de son époque avec l’une des meilleures caméras selfie, mais cela restait une légère déception.









Sony Xperia XA1 Ultra • Sony Xperia XA2 Ultra

Le Sony Xperia XA2 Ultra était bien meilleur. Il est passé au chipset Snapdragon 630 et est emballé dans une batterie de 3 580 mAh. Mieux encore, la caméra frontale 16MP avec OIS a été associée à une caméra ultra large 8MP 120°. C’était tellement bon que nous pourrions en parler plus en détail dans son propre article.

Vous souvenez-vous des téléphones Sony’x Xperia XA Ultra ? Pensez-vous que les fabricants de smartphones ont fait suffisamment pour améliorer les caméras selfie au cours des années écoulées ou ont-ils atteint leur apogée en 2016 ?