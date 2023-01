Flashback : le Snapdragon 625 a conquis efficacement le milieu de terrain en 2016

Certains chipsets se souviennent plus affectueusement que d’autres – le Snapdragon 810 a toute une histoire à raconter, mais aujourd’hui, nous nous sentons de bonne humeur, alors regardons le Snapdragon 625.

Le Snapdragon 625 a été dévoilé en février 2016 et est devenu la première puce de la série 600 à être fabriquée à l’aide du nœud 14 nm économe en énergie. Son prédécesseur, le Snapdragon 617, a été fabriqué sur un nœud de 28 nm et cela s’est vu.

Le nouveau 625 consomme 35 % d’énergie en moins que son prédécesseur dans le cadre d’une utilisation quotidienne typique. Pour mettre cela en perspective, si un téléphone avec l’ancienne puce avait juste assez de batterie pour durer de 6h à 18h, ce même téléphone aurait survécu jusque tard dans la soirée s’il avait été alimenté par la nouvelle puce à la place.

La longue durée de vie de la batterie est devenue l’une des cartes d’appel du Snapdragon 625. Il était très efficace et juste assez rapide pour alimenter une grande variété de milieu de gamme – aujourd’hui, nous allons jeter un œil à certains des appareils les plus intéressants qui utilisaient le 625.

Mais d’abord, introduisons le matériel. Le processeur avait huit cœurs Cortex-A53, pas les cœurs les plus rapides au monde, mais le nœud de 14 nm leur a permis d’atteindre des vitesses d’horloge allant jusqu’à 2,0 GHz. À titre de comparaison, la puce précédente avait également des A53, mais ils étaient divisés en une configuration 4x 1,5 GHz + 4x 1,2 GHz.

Le Snapdragon 625 avait deux FAI qui pouvaient gérer des caméras jusqu’à 24MP et même l’enregistrement vidéo 4K (en utilisant à la fois AVC et HEVC). Cela était normalement laissé aux puces haut de gamme comme le Snapdragon 650/652.

La puce a également permis une suite de connectivité solide (pour le milieu de gamme). Il avait un modem X9 LTE ​​- jusqu’à 300 Mbps en liaison descendante, 150 Mbps en liaison montante – et un modem Wi-Fi 5 (ac) pour des vitesses allant jusqu’à 433 Mbps. Il y avait aussi Bluetooth 4.1 à bord, ainsi que la prise en charge du GPS, GLONASS, Galileo et Beidou.

Le Snapdragon 625 avait tout ce dont un téléphone dans les basses altitudes du segment de milieu de gamme avait besoin. Les performances étaient solides mais pas révolutionnaires et la limite des écrans de classe FHD empêchait davantage d’applications premium (vous aviez besoin d’au moins un Snapdragon 650 si vous vouliez un écran QHD).

Asus a été l’un des premiers à adopter la série Zenfone 3. Le ZE552KL était équipé d’un écran 1080p de 5,5 pouces et a réussi à obtenir une autonomie de 74 heures avec une batterie de 3 000 mAh (le téléphone était assez mince à 7,7 mm).

Le Zenfone 3 Deluxe 5.5 ZS550KL était un appareil intéressant – son nom était dangereusement similaire au ZS5570 Deluxe, qui comportait les Snapdragon 820 et 821. Le ZS550KL, cependant, a obtenu le Snapdragon 625 à la place. Aussi un écran différent, des caméras différentes, etc.













Asus Zenfone 3 ZE520KL • Zenfone 3 ZE552KL • Zenfone 3 Deluxe 5.5 ZS550KL • Zenfone 3 Zoom ZE553KL

Le 625 était-il vraiment assez rapide pour se mesurer au 820 ? Eh bien, oui et non, surtout non. Les cœurs A53 étaient lents individuellement, bien que les huit d’entre eux aient réussi à surpasser d’un cheveu un OnePlus 3 alimenté par Snapdragon 820 dans le test multicœur Geekbench 4. Le GPU, cependant, était loin d’être proche.

Un autre téléphone qui aurait pu semer la confusion et la déception avec son nom était le Zenfone 3 Zoom ZE553KL. Le “zoom” ici n’était qu’un objectif 2,3x fixé à 59 mm, rien à voir avec le périscope à distance focale variable du Zenfone Zoom d’origine (ZX550).

Xiaomi a également utilisé le Snapdragon 625 dans plusieurs appareils, y compris le Mi A1, son premier téléphone Android One. À l’époque, il a été accueilli avec enthousiasme. Plusieurs mises à jour bâclées ont tempéré cet enthousiasme, bien que ce ne soit pas la faute de 625. La puce a également été réutilisée pour le Mi A2 Lite à partir de l’année suivante.













Xiaomi Mi A1 (Mi 5X) • Xiaomi Mi A2 Lite (Redmi 6 Pro) • Xiaomi Mi Max 2 • Xiaomi Redmi Note 4

Un autre Xiaomi remarquable de cette époque est le Mi Max 2, un monstre avec un écran de 6,44 pouces – rappelez-vous, c’était à l’époque 16: 9, donc cet appareil mesurait 174,1 mm de haut et 88,7 mm de large. batterie, qui a atteint une autonomie de 126h grâce au chipset efficace.

Le 625 a également été utilisé dans le Redmi Note 4 préféré des fans. Avec un écran 5,5″ 1080p de bonne qualité, un cadre en aluminium, un appareil photo décent et une autonomie impressionnante – 119 heures d’endurance, même si la batterie n’était que de 4 100 mAh – a fait celui-ci du meilleur rapport qualité-prix des téléphones de l’époque.

Samsung a également utilisé la puce, par exemple sur le Galaxy C7. Ce téléphone assez abordable était équipé d’un grand Super AMOLED de 5,7 pouces avec une résolution de 1080p, d’un cadre en aluminium et d’une batterie assez petite de 3 300 mAh qui a néanmoins marqué 100h lors de notre test d’endurance. C’est la magie du Snapdragon 625.

Le 625 a également été utilisé dans certains appareils régionaux comme le Galaxy On7 (2016) lancé en Chine et en Corée du Sud et le très similaire Galaxy J7 V pour les opérateurs américains.











Samsung Galaxy C7 • Samsung Galaxy On7 (2016) • Samsung Galaxy J7 V

Motorola et Lenovo avaient aussi des appareils amusants. Le Moto Z Play était le téléphone Z abordable mais restait compatible avec le système modulaire innovant (si malheureux) Moto Mod. Il y avait aussi les téléphones beaucoup plus standard comme le Moto G5 Plus et le G5S Plus.

Plusieurs tablettes Lenovo ont utilisé le 625, par exemple, le Yoga Tab 3 Plus avec son côté inférieur inhabituel de style « magazine plié » qui contenait un gros haut-parleur et une béquille. Il y avait aussi des appareils plus minces comme le Lenovo Tab 4 10 Plus de 7 mm.













Motorola Moto Z Play • Motorola Moto G5S Plus • Lenovo Yoga Tab 3 Plus • Lenovo Tab 4 10 Plus

Après l’échec des premium Passport et Priv, BlackBerry a tenté quelque chose de plus abordable. Le BlackBerry Keyone était un appareil portrait avec un écran de 4,5 pouces et un clavier QWERTY matériel – et un Snapdragon 625, bien sûr. C’était après BlackBerry OS donc il fonctionnait sous Android 7.1 Nougat au lancement.

Quelques mois plus tard est arrivé le BlackBerry Motion entièrement tactile avec un écran 5,5″ 1080p. Celui-ci a également été lancé avec Nougat qui se sentait plus adapté au matériel – BB OS avait des raccourcis intelligents liés au clavier, tandis qu’Android avait abandonné sa dépendance au clavier très tôt au.









BlackBerry Keyone • BlackBerry Motion

Un appareil assez unique avec le Snapdragon 625 était le YotaPhone 3. Ce téléphone à double écran avait un panneau AMOLED de 5,5″ (1080p) d’un côté et un écran e-Ink de 5,2″ de l’autre (720p). L’écran e-Ink avait un toucher capacitif et était toujours allumé, affichant constamment des widgets informatifs.







Yota YotaTéléphone 3

Nous terminerons notre voyage dans le passé avec le ZTE Spro Plus, un curieux projecteur intelligent. C’était une sorte de tablette avec un écran AMOLED de 8,4″ (2 560 x 1 600 px) et fonctionnait sous Android 6.0 Marshmallow. Évidemment, la caractéristique la plus importante était le projecteur laser de 500 lumens (1 366 x 768 px) qui pouvait créer une image de 80″ à distance de 2,4 m. Avec une énorme batterie de 12 100 mAh, des haut-parleurs Harman de 4 W et un modem LTE intégré, cela pourrait créer un cinéma personnel n’importe où.













Le projecteur/tablette sous Android ZTE Spro Plus

Nous avons ignoré un certain nombre d’appareils alimentés par Snapdragon 625 – il y a 48 appareils dans notre base de données et cela ne compte pas les gadgets étranges comme le Spro. Le tout premier Huawei nova utilisait le 625, par exemple, tout comme un grand nombre de téléphones ZTE.

Les derniers téléphones avec le 625 sont sortis en 2018, deux ans après le lancement des premiers – c’était un témoignage de la capacité et de la popularité du chipset.

Qualcomm a également lancé le Snapdragon 626 en 2016, une version légèrement overclockée, qui exécutait ses huit cœurs Cortex-A53 à 2,2 GHz (au lieu de 2,0 GHz). Cette version a été utilisée dans plusieurs téléphones, dont le dernier est sorti en 2019.

Ces jours-ci, le Snapdragon 680 poursuit le travail commencé par le 625, un chipset populaire qui répond aux exigences de bon marché, efficace, décemment puissant et avec un modem 4G intégré.