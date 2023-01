Flashback : le Samsung Galaxy S10 Lite a dépassé son poids

Début 2020, la série Galaxy S10 se préparait à prendre sa retraite. Un an plus tôt, il avait introduit le premier téléphone 5G au monde et apporté le modèle S10e étonnamment populaire avec les téléphones S10 vanille et plus habituels. Mais il y avait juste assez de temps pour un dernier hourra avant le lancement de la série S20 en février.

Le Samsung Galaxy S10 Lite a été annoncé début février 2020 et mis en vente un mois plus tard, quelques jours seulement avant l’introduction officielle des modèles S20. À certains égards, il s’agissait d’un prototype pour le Galaxy S20 FE – il utilisait du matériel plus ancien mais toujours haut de gamme et il coûtait moins cher que les modèles de la série principale.













Samsung Galaxy S10 Lite

Le Lite se tenait une tête au-dessus de la plupart des autres membres S10 et nous voulons dire que littéralement – avec un écran de 6,7 pouces (avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9 pour démarrer), il mesurait 162,5 mm de haut, 75,6 mm de large et 8,1 mm d’épaisseur, il pesait 186g. Seul le Galaxy S10 5G, le tout premier téléphone 5G susmentionné, était légèrement plus grand.

Cet écran de grande taille n’avait «que» une résolution FHD +, 1 080 x 2 400 pixels, ce qui à l’époque semblait désagréable pour ce qui était qualifié de produit phare. Nous ne savions pas ce qui arriverait en 2021. Quoi qu’il en soit, il avait un support HDR10 + et un mode d’affichage toujours activé.

Outre la résolution, le seul indice qu’il ne s’agissait pas d’un véritable produit phare était l’ancienne protection Gorilla Glass 3+ (les autres étaient passées au GG6). Eh bien, l’absence d’une cote IP s’est également démarquée. Le téléphone avait un cadre en aluminium comme ses frères et sœurs, bien qu’il ait permis d’économiser quelques dollars en utilisant un dos en plastique.

Bien que les choses aient changé dans les années qui ont suivi, en 2019 et 2020, seuls quelques marchés sélectionnés avaient des chipsets Snapdragon – Samsung utilisait Exynos partout ailleurs. Cependant, le Galaxy S10 Lite a été lancé exclusivement avec le Snapdragon 855.

Il avait un an à ce moment-là, mais c’était un chipset très performant qui a été utilisé en 2020, y compris sur le premier Galaxy Z Flip de Samsung. Cependant, il n’avait pas la résistance que le Snapdragon 865/870 avait.

Sur le S10 Lite, le chipset était connecté à 6 ou 8 Go de RAM et 128 Go de stockage (ou 512 Go dans certaines configurations, pas d’option 256 Go, cependant). Le stockage interne UFS 2.1 pourrait être étendu avec des cartes microSD qui ont remplacé SIM2. Le téléphone a été lancé avec Android 10 avec One UI 2 et a reçu Android 13 avec One UI 5 il y a quelques mois.

Comme il s’agissait d’un modèle “léger”, Samsung a apparemment coupé les coins ronds en sautant le téléobjectif 12MP 2x qui figurait sur les autres modèles S10. Cependant, le Lite avait peut-être quelque chose de mieux – un capteur 48MP prenant en charge le zoom 2x sans perte.

Nous disons « mieux » car il était plus grand, un capteur 1/2,0″ avec des pixels de 0,8 µm (1,6 µm avec binning), par rapport au capteur 12MP 1/2,55″ 1,4 µm qui était utilisé sur les autres téléphones S10. Il avait même OIS, même si cela n’a pas particulièrement bien fonctionné lorsque nous l’avons testé. De plus, certaines des technologies les plus sophistiquées ont été laissées de côté, pas de Dual Pixel AF et pas de double ouverture. Le téléphone pouvait enregistrer des vidéos 4K à seulement 30 ips, tandis que ses frères et sœurs faisaient 4K à 60 ips.

Le Lite était également équipé d’un appareil photo ultra large 12MP (au lieu de 16MP) et comportait également un appareil photo macro 5MP pour porter le nombre à trois. Comme la caméra principale, la caméra selfie avait un capteur plus grand et à plus haute résolution que les principaux téléphones S10 – un 32MP 1/2,8″ (0,8µm) pour le Lite, 10MP 1/3″ (1,22µm) pour les autres.

Le Samsung Galaxy S10 Lite a également plusieurs premières à son actif. C’est le premier téléphone Samsung avec une charge rapide de 45 W. Bien sûr, le Galaxy S20 Ultra l’a égalé un mois plus tard, mais le Lite était le premier. Et les Galaxy S10 et S10+ ne chargeaient que 15 W, même le plus grand S10 5G dépassait 25 W (tout comme les S20 et S20+).

Ils avaient cependant une charge sans fil, ce qui manquait au Lite. Pourtant, avec sa grande batterie de 4 500 mAh, le téléphone a obtenu une impressionnante autonomie de 110 heures.

L’autre première est moins positive – le Lite a été le tout premier téléphone Galaxy S à ne pas avoir de prise casque 3,5 mm. Aucun d’entre eux ne le fait ces jours-ci, pas les modèles S20, ni ceux qui ont suivi, mais le S10 Lite a été le premier.

Le Galaxy S10 Lite se positionnait comme une sorte de flagship killer. Cependant, les fonctionnalités et les prix ont été soigneusement conçus pour ne pas cibler les propres produits phares de Samsung, mais plutôt pour d’autres téléphones haut de gamme de marques plus abordables.

Le Samsung Galaxy S10 Lite a été lancé à 650 € début février 2020. À titre de comparaison, le S10 vanille était à 900 $/900 € un an plus tôt et même le petit S10e était à 750 $/750 €. Un an, c’est long dans le domaine de la technologie et les téléphones haut de gamme S10 avaient subi des baisses de prix au moment de l’arrivée du S10 Lite. Par exemple, une réduction de 150 $ a ramené le S10 à 750 $ aux États-Unis et le S10e à 600 $, c’était quelques mois avant le lancement du S10 Lite sur le même marché pour 650 $.



Le Samsung Galaxy S10 Lite lancé main dans la main avec le Galaxy Note10 Lite

Bien sûr, ce n’était pas le seul Lite à être lancé début 2020, Samsung a également sorti le Galaxy Note10 Lite. Mais nous garderons cela pour une autre fois.