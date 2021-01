Nous avons couvert le Galaxy S II et le Galaxy S III dans les précédents articles Flashback, mais il est maintenant temps pour l’original – celui qui a tout déclenché. Eh bien, il y avait le I7500 Galaxy après lequel presque tous les téléphones Android de Samsung sont nommés, mais nous entendons le téléphone d’origine de la série S.

Le Samsung Galaxy S (I9000 si vous voulez comparer les numéros de modèles) a été annoncé en mars 2010. Oui, la série S a plus d’une décennie maintenant. Le téléphone est devenu disponible en juin de cette année-là et atteindrait un total de 10 millions d’unités vendues en janvier 2011. 4 millions d’entre eux ont été vendus en Amérique du Nord (plus à ce sujet plus tard) et 2,5 millions sont allés en Europe.













Samsung I9000 Galaxy S

Le téléphone S a popularisé le panneau Super AMOLED de Samsung, même s’il n’a pas été le premier à les utiliser. Cet honneur revient au Wave, un téléphone alimenté par Bada. Samsung espérait que la série Wave vendrait également des millions d’unités, la société était habituée à jongler avec plusieurs systèmes d’exploitation. Mais la croissance explosive des Androïdes a rapidement mis fin à Bada, Symbian, Windows Mobile et d’autres lignes.

De retour à l’écran – c’était un panneau de 4,0 pouces avec une résolution de 480 x 800 px, utilisant la disposition PenTile (deux sous-pixels par pixel, pas trois). C’était sans doute l’écran le plus impressionnant que nous ayons vu jusque-là.







Le Samsung I9000 Galaxy S comparé à l’iPhone et au LG BL40 Chocolate

Le panneau était laminé sur la couche de protection Gorilla Glass, de sorte que l’image semblait presque flotter sur le dessus du verre – la plupart des téléphones à l’époque avaient un espace d’air entre l’écran et le verre (parfois en plastique). De plus, le contraste de l’AMOLED faisait ressortir l’image, il avait un net avantage sur les écrans LCD de l’époque.

Avec une épaisseur de 9,9 mm, le Galaxy S est commercialisé comme le smartphone Android le plus fin au monde, un titre qui sera revendiqué par son successeur, le S II, l’année suivante.

Le téléphone était alimenté par le chipset Hummingbird S5PC110, renommé plus tard Exynos 3 Single 3110. Il s’agissait de la toute première puce Exynos et il a été co-développé avec Intrinsity, une société spécialisée dans la conception de processeurs haute performance (Intrinsity a été arraché par Apple en 2010, peu après l’annonce du téléphone).

Le chipset comportait un processeur Cortex-A8 monocœur fonctionnant à 1,0 GHz (jusqu’à 1,4 GHz dans certaines variantes). Il était associé à 512 Mo de RAM et 8 Go de stockage (avec une option de 16 Go). En outre, les cartes microSD jusqu’à 32 Go étaient prises en charge.

C’était important car le Galaxy S était l’un des meilleurs appareils multimédias de son époque. C’était le premier Android à être certifié pour la visualisation DivX HD (vous vous souvenez du codec vidéo DivX?). Bien sûr, l’écran AMOLED a permis une expérience incroyable avec son contraste élevé et ses couleurs saturées.

Le téléphone avait également une prise casque 3,5 mm avec un DAC Wolfson WM8994 et, comme nous l’avons noté dans notre revue, la qualité audio était excellente.

Le Galaxy S a été lancé avec Android 2.1 Eclair, qui a été skinné avec TouchWiz 3.0. C’est vrai, la version 3.0. Samsung a lancé le projet TouchWiz plusieurs années auparavant dans le but d’unifier les interfaces tactiles de ses téléphones fonctionnant sous Windows Mobile, Symbian et même des systèmes d’exploitation pour téléphones fonctionnels (y compris le Jet et d’autres). Comme nous l’avons dit, à l’époque, Samsung préférait ne pas être lié à un seul système d’exploitation.











L’interface utilisateur TouchWiz 3.0 est préinstallée sur le système d’exploitation Android

Quoi qu’il en soit, le téléphone a été officiellement mis à jour à 2.3 Gingerbread. Il n’a jamais obtenu les Androïdes 4.0 et plus récents, l’explication officielle étant «pas assez de RAM». Cependant, avec des millions d’unités vendues, c’était une cible populaire pour les ROM personnalisées. Si vous jetez un œil aux forums XDA, vous verrez des articles étonnamment récents. Il semble que la dernière version que vous pouvez utiliser sur le I9000 soit la 7.1 Nougat.

Le téléphone était équipé d’un appareil photo 5MP à l’arrière, ce qui était assez simple. Il n’y avait pas de flash LED, sans parler d’une clé d’obturation matérielle. Les photos qu’il a produites n’étaient pas non plus les meilleures (bruyantes et sous-exposées). Sur le plan positif, le téléphone a enregistré une vidéo 720p à 30 ips, ce qui n’était pas une mince affaire à l’époque. À titre de comparaison, le Samsung i8910 Omnia HD n’obtient que 24 ips.















Exemples d’appareil photo Samsung I9000 Galaxy S

Nous avons promis plus de détails sur le Galaxy S sur le marché nord-américain et, oh garçon, il y a beaucoup à couvrir. Le I9000 a servi de base à toutes sortes de variations, il semble que chaque opérateur voulait sa propre version du téléphone. Certains d’entre eux n’ont commuté que les bandes de bande 3G prises en charge pour s’adapter au réseau de l’opérateur.

Ensuite, il y avait les goûts de i897 Captivate pour AT&T et plus tard le i927 Captivate Glide, qui a emballé un clavier QWERTY coulissant. Ou le I997 Infuse 4G également pour AT&T. Remarque: c’est un téléphone 3G, sans parler du marketing trompeur. Il en va de même pour le Galaxy S 4G T959 pour T-Mobile (aka Vibrant). C’était une période étrange où les opérateurs ont commencé à appeler HSPA + «4G» (ils ont fait à peu près la même chose avec LTE-A et «5G»).











Samsung i897 Captivate • Samsung i927 Captivate Glide • Samsung I997 Infuse 4G • Galaxy S 4G T959

L’Epic 4G pour Sprint était également un téléphone 3G, bien que le type CDMA de 3G cette fois (cette version avait un clavier). Verizon et US Cellular ont également reçu des versions CDMA, par exemple le Fascinate et le Mesmerize i500. Samsung a créé des modèles 4G (LTE) honnêtes à bonté en 2011, tels que le Droid Charge I510 et l’I405 Stratosphere pour Verizon – le premier sur un clavier, le second avec.

Ce n’est pas seulement LTE, le Droid Charge a également emprunté le plus grand écran Super AMOLED Plus de 4,3 pouces du Galaxy S II (qui avait une bande RVB complète au lieu d’une matrice PenTile). En outre, la caméra a été mise à niveau à 8MP, bien que le téléphone ait conservé la puce Exynos d’origine, donc pas d’enregistrement vidéo 1080p.











Samsung Epic 4G • Samsung Fascinate • Samsung Droid Charge I510 • Samsung I405 Stratosphere

Nous passerons rapidement en revue quelques autres variations notables du Galaxy S. À une extrémité du spectre se trouvait le I9003 Galaxy SL. L’objectif de celui-ci était de créer une version à faible coût de l’appareil très populaire. Cela a conduit Samsung à basculer l’affichage sur un panneau SC-LCD et le chipset sur un TI OMAP 3630. De plus, les capacités de RAM et de stockage ont été réduites.













Samsung I9003 Galaxy SL

À une autre extrémité, il y avait le I9001 Galaxy S Plus, une version plus sophistiquée du téléphone (mais pas aussi bonne que le Charge). Celui-ci a conservé l’écran Super AMOLED et a obtenu un chipset amélioré – un Snapdragon S2 avec un noyau Scorpion 1,4 GHz et des graphiques Adreno 205 (remplaçant le GPU PowerVR SGX540). Les performances étaient mitigées (consultez les repères dans notre revue), le processeur de Snapdragon étant beaucoup plus rapide, tandis que son GPU accusait un retard considérable.









Samsung I9001 Galaxy S Plus

Plus tôt cette semaine, Samsung a lancé la série Galaxy S21, la 12e génération de téléphones S. Ils utilisent toujours des écrans Super AMOLED et (certains d’entre eux) sont alimentés par des chipsets Exynos, bien que les deux soient bien améliorés par rapport à ce qui était à l’époque. Plus de TouchWiz, cependant, qui a été supplanté par One UI (et pour le mieux, diraient beaucoup).