Flashback : le Samsung Galaxy Note10 Lite offrait l’expérience S Pen à moindre coût

Samsung a la meilleure implémentation d’un stylet pour les smartphones – non pas qu’il y ait beaucoup de concurrence – mais cela a un prix. Auparavant, il n’était disponible que sur les téléphones Galaxy Note, qui étaient à l’époque les combinés les plus chers de Samsung. De nos jours, il est disponible avec les modèles Galaxy S Ultra et Z Fold, ainsi que les modèles haut de gamme Galaxy Tab S, dont aucun n’est bon marché (certains ordinateurs portables Galaxy Book le prennent également en charge).

Il y avait une exception au début de 2020 – le Samsung Galaxy Note10 Lite. Il a été dévoilé le même jour que le S10 Lite que nous avons couvert la dernière fois et il partageait certaines similitudes (au-delà du prix), même s’il présentait également des différences cruciales.

Nous allons commencer par l’affichage. Il s’agissait d’un panneau de 6,7 pouces avec une résolution de 1 080 x 2 400 pixels, les mêmes dimensions de base que l’écran S10 Lite. Cependant, ce panneau comportait la couche de numérisation supplémentaire qui permettait au stylet S Pen de faire son travail.

Samsung a même utilisé le nouveau stylet S Pen compatible Bluetooth, contrairement aux stylets purement passifs des anciennes notes. Cela a permis d’utiliser le S Pen comme une télécommande, par exemple pour prendre une photo à distance ou contrôler le lecteur de musique. Il n’était pas aussi avancé que celui utilisé dans les Note10+ et Note10 car il manquait certains gestes. Pourtant, il avait des kilomètres d’avance sur le stylet capacitif typique que vous pourriez obtenir avec certains autres téléphones.











Le S Pen compatible Bluetooth était une télécommande que vous aviez toujours sous la main

Le S Pen offre un suivi rapide du stylet (plus rapide que la détection des doigts) et peut détecter la force avec laquelle vous appuyez (4 096 niveaux) afin qu’il puisse modifier le style du stylet virtuel ou du pinceau que vous utilisiez.

Fidèle à son nom, le téléphone était toujours prêt pour que vous preniez une note – il suffit de sortir le S Pen et de commencer à écrire sur l’écran de verrouillage. La reconnaissance de l’écriture manuscrite peut transformer automatiquement vos notes en texte numérique que vous pouvez copier et partager facilement.

Comparé au duo Note10 premium de six mois plus tôt, le Galaxy Note10 Lite était plus grand que le modèle vanille (écran de 6,7 pouces contre 6,3 pouces) et légèrement plus petit que le modèle Plus (qui avait un écran de 6,8 pouces). Contrairement aux deux, l’écran était plat, vous pouviez donc dessiner d’un bord à l’autre.

Un Galaxy Note10 Lite contre Note9 pourrait être une comparaison plus appropriée. Le prix de l’ancien produit phare avait chuté au moment où le Lite est entré en scène et les deux coûtaient à peu près le même prix. Et les deux comportaient le même chipset Exynos 9810, bien que dans certaines régions, l’ancien Note9 était disponible avec le Snapdragon 855 à la place. Le Note10 Lite était un modèle exclusivement Exynos.







Ancien Exynos 9810 associé à jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage (extensible)

Comme vous vous en souvenez peut-être la dernière fois, le Galaxy S10 Lite était le contraire, c’était un téléphone Snapdragon uniquement, ce qui était un changement intéressant pour les régions habituées à obtenir Exynos.

Le S10 Lite offre également un point de comparaison intéressant. Lui et le Note10 Lite avaient les mêmes dimensions d’écran – 6,7 pouces, 1 080 x 2 400 pixels – et la même capacité de batterie de 4 500 mAh. Cependant, lors de nos tests, le S-phone a obtenu une autonomie de 110h contre 92h pour le Note. D’accord, les panneaux d’affichage ne sont pas exactement les mêmes, ce qui a peut-être contribué, mais la puce Exynos 10 nm montrait certainement son âge par rapport au Snapdragon 855 7 nm.

La note a également manqué la charge plus rapide de 45 W qui était disponible sur le S10 Lite ainsi que sur le Note10+. Il avait une batterie plus grande que les autres notes, par exemple, le plus grand Plus avait 4 300 mAh dans son réservoir. Pourtant, avec un Exynos 9825 plus récent, il a duré 107h dans notre test d’endurance (le 9825 était une pièce de 7 nm, réduite par rapport au 8 nm 9820 qui était utilisé dans certains modèles Galaxy S10).

Le Galaxy Note10 Lite comportait un triple appareil photo 12MP à l’arrière, y compris un téléobjectif 2x de 52 mm, qui manquait sur le S10 Lite. Il utilisait même le même capteur de taille 1/2,55″ (pixels de 1,4 µm) que les modèles haut de gamme Note10, avec Dual Pixel AF et OIS, mais sans la fonction de double ouverture. L’ancien chipset n’était cependant pas aussi performant en termes de capture vidéo.

Quelques autres choses qui méritent d’être mentionnées sont la fente microSD et la prise casque 3,5 mm – la Note10 Lite les avait, même si le duo Note10 premium est devenu le premier de la famille à les perdre.

Il y avait quelques choses qui ont fait du Note10 Lite, eh bien, un modèle Lite. Cela comprend un panneau arrière en plastique (l’avant était Gorilla Glass 3 et le châssis était en métal), pas d’indice IP pour la résistance à la poussière ou à l’eau, pas de port USB 3 et pas de haut-parleurs stéréo.

Le S Pen a survécu à la série Galaxy Note, bien que le modèle S Ultra soit si différent des téléphones vanille et plus qu’il pourrait tout aussi bien s’appeler Note. Le stylet est également présenté sur les tablettes haut de gamme de Samsung (et certains de ses ordinateurs portables également) et a également été adapté pour fonctionner sur des écrans pliables.











Le Samsung Galaxy Note10 Lite était disponible dans des couleurs amusantes

Le seul segment dans lequel il ne figure pas – du moins pas depuis le Galaxy Note10 Lite – est celui des téléphones plus abordables. Plus abordable que les produits phares, de toute façon, le Note10 Lite n’était pas si bon marché. Ça dépend, en fait, en Europe c’était seulement 50€ de moins que le petit Note10, en Inde c’était la moitié du prix du Note10.

Y a-t-il des fans de stylet par ici ? Aimeriez-vous voir, disons, un téléphone Galaxy A avec un S Pen ?