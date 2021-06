Flashback : le Samsung Galaxy Beam met un cinéma dans votre poche avec son projecteur intégré

Alors qu’il était impensable de ranger une tablette avec un écran 7″ ou 8″ dans votre poche, les téléphones pliables le permettent aujourd’hui. Mais les téléphones pliables peuvent-ils contenir un écran de 50 pouces dans votre poche ? Cela devrait être un design d’origami fou.

Pourtant, un petit téléphone intelligent de 2010 a réussi à faire exactement cela – le Samsung I8520 Galaxy Beam avait un projecteur DLP intégré qui pouvait en effet créer une image de 50 pouces sur le mur. La pièce devait être très, très sombre et la qualité de l’image n’était pas la meilleure, mais c’était possible.

Le Samsung I8520 Galaxy Beam

En effet, le pico-projecteur n’arrivait à produire que 15 lumens. Bien sûr, si vous rapprochez le téléphone du mur, vous pouvez sacrifier la taille de l’image à la luminosité. En voyant comment un projecteur intégré n’est pas une fonctionnalité standard aujourd’hui, vous pouvez deviner que cette idée n’a pas fait son chemin.









Faisceau de galaxie de Samsung I8520

Les fabricants essaient des choses. Au début, les téléphones ne pouvaient pas lire de musique – il fallait apporter un Walkman ou un lecteur CD pour cela. Mais les capacités MP3 ont commencé à apparaître dans les téléphones dans les années 90 et elles se sont avérées suffisamment populaires pour rester.

La même chose s’est produite avec les appareils photo – ils étaient autrefois des appareils autonomes, puis certains étaient des modules complémentaires de téléphone, jusqu’à ce que finalement les premiers téléphones avec appareil photo commencent à apparaître sur le marché. Les lecteurs de musique et les caméras intégrés se sont avérés être des fonctionnalités gagnantes. Mais un projecteur intégré ?

Eh bien, ce n’était pas un succès instantané, mais quelques années plus tard, Samsung lui a donné une autre chance avec le I8530 Galaxy Beam. Par rapport à l’original, il avait un écran légèrement plus grand (4,0″ contre 3,7″), bien qu’il ait abandonné le Super AMOLED au profit d’un écran LCD. Il avait également un processeur dual-core, donc il était meilleur pour les tâches multimédias, et une batterie légèrement plus grande de 2 000 mAh, qui pouvait durer 3 heures avec le projecteur allumé.





Samsung I8530 Galaxy Faisceau

Même aujourd’hui, un projecteur intégré semble être une idée séduisante. Les possibilités de divertissement sont évidentes, surtout maintenant que beaucoup d’entre nous n’ont pas vu l’intérieur d’un cinéma depuis plus d’un an. Bien sûr, le Beam a été lancé en 2010 et à l’époque, regarder Netflix sur votre téléphone n’était pas aussi courant, donc trouver quelque chose à regarder était un peu compliqué.

Vous pouvez donc connecter une manette de jeu et faire des jeux sur grand écran à la place. S’il fonctionnait sur Android, il allait fonctionner avec le Beam – son projecteur reflétait simplement l’image sur l’écran.

Avoir toujours un projecteur à portée de main était également bon pour les affaires. Le téléphone était livré avec une visionneuse de documents et vous pouviez utiliser l’écran tactile pour griffonner des annotations pendant que vous parcouriez votre présentation.







Le menu contextuel du projecteur • Le Quick Pad

Il y avait même un outil qui permettait au téléphone d’envoyer le flux de son appareil photo 8MP au projecteur, formant une sorte de rétroprojecteur.











L’application dédiée au projecteur vous offre des options supplémentaires • Mode Ambiance • Mode Briefing (alarme)

Quelques années plus tard vint le dernier hourra – le Galaxy Beam2. Celui-ci avait un écran légèrement plus grand (LCD de 4,66 pouces) et double à nouveau les cœurs du processeur, la batterie a également été augmentée à 2 600 mAh, mais à ce stade, il était clair que l’idée n’était pas viable.







Samsung Galaxy Beam2

Soit dit en passant, le Beam n’était pas le premier téléphone de Samsung avec un pico-projecteur intégré – c’était le Samsung i7410 de 2009. Cependant, il s’agissait d’un téléphone à faible puissance, ce qui limitait ce que vous pouviez faire avec le projecteur.

Les pico-projecteurs existent aujourd’hui en tant qu’appareils séparés. Certains d’entre eux exécutent directement Android, d’autres vous permettent d’utiliser un câble ou une mise en miroir d’écran sans fil pour obtenir l’image de votre téléphone sur le mur.

Le Sony Xperia Touch était une interprétation intéressante du concept – comme son nom l’indique, il avait un capteur infrarouge qui pouvait « voir » vos doigts, créant ainsi un écran tactile jusqu’à 23 pouces. Vous pouvez le voir en action dans notre revue vidéo. C’était cool, mais ça fait quatre ans et il n’y a pas de version 2 en vue.

Nous vous laissons avec cette infographie de 2012 qui montre toutes les façons sympas d’utiliser un téléphone avec un projecteur intégré :