Flashback : le Motorola Backflip et son design fou à l’envers

Le vieux Motorola nous manque parfois – il a créé certains des meilleurs téléphones de leur époque, mais aussi des appareils conçus qui nous ont fait demander « Ça fait QUOI ? » et regardant avec confusion. Nous avons déjà couvert le RAZR, le Moto X, le Nexus 6 et, bien sûr, le Droid (alias Milestone) avec son astucieux clavier QWERTY coulissant.

Si ce n’était pas clair, c’étaient les excellents modèles. Mais aujourd’hui, nous voulions plutôt parler de l’un des plus fous – une fois que vous rencontrez le Motorola Backflip, qui est tout aussi difficile à oublier.











Images officielles du Motorola Backflip

Il est sorti au début de 2010, lorsque les claviers matériels étaient encore considérés comme une bonne chose. Cependant, au lieu d’un mécanisme coulissant traditionnel, les ingénieurs de Moto ont conçu un design fou à clapet à l’envers qui a valu au téléphone le nom de « backflip ».









Le Motorola Backflip : fermé • ouvert • par derrière

Nous disons à l’envers puisque les touches étaient en fait à l’extérieur, tout comme l’écran – les deux étaient assis de chaque côté du téléphone. Une charnière vous permettait de faire pivoter l’écran pour qu’il soit dans le même sens que le clavier.

Vous pensez que cela ne semble pas trop fou? Permettez-nous d’attirer votre attention sur l’appareil photo et le flash LED qui sont nichés dans le coin inférieur gauche du clavier. C’est une façon d’économiser de l’argent sur une caméra selfie, nous supposons, mais l’utilisation du clavier impliquait invariablement de maculer l’objectif.







Il y avait un clavier à l’arrière – et un appareil photo sur le clavier • Prise casque 3,5 mm

Le téléphone a aussi quelques surprises dans sa manche. Par exemple, l’ouverture de l’écran a révélé un petit pavé tactile à l’arrière (le « Backtrack »). Cela vous a permis de parcourir les images dans la galerie, par exemple, et un double tap les a ouvertes. Tout cela sans couvrir l’écran avec vos doigts. Un pavé tactile similaire était en fait présenté sur plusieurs modèles Motorola, même ceux avec des formes de barres de base.







Un gros plan du touchpad « Backtrack »

Cette conception n’était pas sans mérites, c’était un excellent démarreur de conversation si rien d’autre. Mais ce n’est pas seulement cela, vous pouvez incliner l’écran à n’importe quel angle et la lourde « base » le supportera, parfait pour regarder un film.









Motorola Backflip en mode « tente » • Utilisation du mode réveil

Le téléphone fonctionnait également en « mode tente », qui maintenait également l’écran vers le haut. Outre les vidéos, cela a également été utilisé avec le mode réveil qui montrait une grande horloge avec quelques petits détails ci-dessous (par exemple, les prévisions météorologiques).

Une caractéristique intéressante sans rapport avec la conception du backflip était la LED qui illuminait le port microUSB. Sa couleur signifiait l’état de charge lorsque le téléphone était branché et il se mettait à clignoter un avertissement lorsque la batterie tombait en dessous de 15 %.







Le port USB éclairé était un bon moyen de montrer l’état de charge

Quant au téléphone lui-même, il était assez gros avec 15,3 mm d’épaisseur, mais pas trop lourd (133g). À l’avant se trouvait un écran de 3,1 pouces avec une résolution de 320 x 480 px. Il ne prenait pas en charge le multitouch au lancement, un problème connu pour le premier système d’exploitation Android. Les tentatives pour le patcher plus tard n’ont pas très bien fonctionné.

L’écran avait une protection Gorilla Glass et la construction était étonnamment premium dans l’ensemble. La charnière et le cadre autour de l’écran étaient en aluminium, tout comme le couvercle de la batterie amovible qui masquait la cellule d’alimentation de 1 400 mAh. De plus, le clavier était fabriqué à partir d’un plastique caoutchouté durable car il était constamment exposé aux risques de rayures.









Une batterie amovible • L’emballage de vente au détail Backflip

Le Backflip fonctionnait initialement sous Android 1.5 Cupcake, avec le Blur (relativement) léger de Motorola, puis sur 2.1 Eclair. Il était alimenté par un chipset Qualcomm avec un seul processeur 528 MHz connecté à 256 Mo de RAM et 512 Mo de stockage (avec un slot microSD, ce qui était assez standard à l’époque).

L’appareil photo avait un capteur de 5 MP et était capable de capturer des vidéos de base avec une résolution de 342 x 288 px à 30 ips. La qualité d’image n’était pas idéale dans les deux cas.











Exemples d’appareils photo du Motorola Backflip

Ce n’est pas le seul design de clavier fou que Motorola a concocté pendant cette période. Dans un prochain article, nous pourrions visiter le FlipOut, par exemple, qui avait également une manière inhabituelle de cacher son clavier QWERTY.









Motorola Backflip dans la main

Quant au Backflip lui-même, il s’est avéré être une impasse évolutive, Motorola n’a jamais créé un autre modèle utilisant cette conception à clapet à l’envers. Et pourtant, même en tant que pièce unique, il doit être assez spécial pour nous de nous en souvenir une décennie plus tard.