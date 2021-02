Flashback: le micro-USB a mis de l’ordre dans les câbles de charge et de transfert de données

Nous nous moquons du micro-USB aujourd’hui, mais c’était le meilleur connecteur jamais conçu – du moins jusqu’à ce que l’USB Type-C, alias USB-C, apparaisse. Nous sommes plus que prêts à lui dire au revoir, mais cela mérite un retour sur ce qui l’a rendu si bon.

Si vous ne pensez pas que la micro-USB a jamais été particulièrement bonne, alors vous ne vous souvenez pas de l’époque des connecteurs propriétaires – vous pouvez consulter la description de nos connecteurs éteints pour le désordre frustrant et incompatible que nous avons dû gérer avant l’USB a repris. Souvenez-vous que le U signifie «universel».

Tout d’abord, clarifions cette activité «micro» et «Type». À l’origine, l’USB avait une topologie de réseau arborescente stricte – ce qui signifie qu’il était clair quel est le tronc et quelle est la branche. En d’autres termes, qui était le périphérique hôte et qui était l’invité. Cela a été renforcé en ayant différents connecteurs à chaque extrémité du câble USB.



Les formes et tailles des connecteurs USB (crédit d’image)

Une extrémité avait le connecteur rectangulaire de type A qui était toujours branché sur l’ordinateur – ou plus généralement, sur l’hôte. L’autre extrémité du câble avait un connecteur carré avec deux côtés en pente, Type-B. Celui-ci est toujours entré dans les appareils invités.

Cela simplifiait les choses car vous ne pouviez jamais brancher une souris sur un disque dur externe. Cette connexion n’a aucun sens et n’est pas physiquement possible. Les câbles USB Type-C sont parfois livrés avec un connecteur Type-A à une extrémité, mais nous voyons de plus en plus de câbles C-to-C. Cela rend possible des connexions idiotes, mais ce n’est pas vraiment notre plus gros problème avec le Type-C (c’est clairement étiqueter les capacités du port cette difficile?).

Retour au micro-USB. Vous avez probablement vu des connecteurs de type B pleine taille si vous avez branché une imprimante ou un moniteur avec un concentrateur USB intégré. Ceux-ci ont tendance à utiliser le grand connecteur car ils n’ont pas besoin de rester minces comme le font les téléphones. De plus, ils sont rarement déconnectés – les gros connecteurs étaient en fait moins robustes que les petits.

La norme exige des ports USB pleine taille pour survivre à 1500 cycles d’insertion et de retrait. mini-USB a augmenté ce chiffre à 5000, micro-USB et Type-C sont tous deux conçus pour 10000 cycles.



Divers connecteurs USB, y compris certains moins courants

Le mini-USB a été une chose pendant un certain temps (et apparaît encore de temps en temps), mais a été rapidement remplacé par le micro-USB. Notez que quelle que soit la taille, le Type-B a conservé les côtés en pente, qui marquaient clairement cette extrémité du câble.

micro-USB a été défini avec une révision USB 2.0. Il était capable de transporter des données haute vitesse, le nom officiel du mode 480 Mbps. C’était plus qu’assez rapide, compte tenu de l’époque où les téléphones utilisaient un stockage eMMC lent tandis que les ordinateurs utilisaient des disques durs en rotation.

Mais ce n’était pas que des données. En utilisant la norme Mobile High-definition Link (MHL), la micro-USB peut produire une vidéo 1080i ou 720p non compressée à 60 Hz, le mode PackedPixel activé 1080p. La version 3 a même réussi à extraire la vidéo 4K avec l’audio Dolby TrueHD ou DTS-HD Master. Une alternative était SlimPort, qui était basé sur les spécifications Mobility DisplayPort (le Nexus 4 a été le premier à utiliser cette norme).



LG se vante de la simplicité des appareils compatibles MHL et SlimPort

Les deux normes étaient supérieures à la sortie TV analogique trouvée dans certains téléphones plus anciens (qui étaient bloqués avec la vidéo en définition standard). Cependant, ils nécessitaient des adaptateurs, parfois des adaptateurs alimentés, de sorte que MHL et SlimPort n’étaient pas aussi pratiques que le mini-HDMI (que quelques téléphones avaient), mais les fabricants cherchent toujours à couper un port ou une prise lorsque cela est possible.



Les écrans qui ne prennent pas en charge MHL en mode natif nécessitaient un adaptateur alimenté vers HDMI

À mesure que les téléphones (même les téléphones multifonctions) devenaient de plus en plus semblables à des ordinateurs, ils ont acquis la capacité d’agir en tant que périphériques hôtes. Cela signifiait que vous pouviez brancher un stockage externe (par exemple, une clé USB), un clavier ou d’autres accessoires.

Ceci a été réalisé avec la norme USB On-The-Go (aka OTG). Vous pouvez reconnaître un téléphone USB OTG grâce à son connecteur micro-AB. Sa forme permettait au port de recevoir des connecteurs rectangulaires (micro Type-A) ainsi que des micro standard Type-B.







Cas d’utilisation de l’USB OTG: clavier pour une saisie facile • copie de fichiers vers / depuis une clé USB

Cependant, OTG appliquait toujours la division des appareils hôte / invité, car les câbles OTG devaient avoir un Type-A à une extrémité et un Type-B à l’autre – une broche supplémentaire à l’extrémité Type-A informait le téléphone qu’il devrait passez en mode hôte. Cela vous permettait toujours de connecter le téléphone à votre ordinateur et il saurait passer en mode invité.

crédit d’image « width = » 382 « height = » 300 « src = » https://fdn.gsmarena.com/imgroot/news/21/02/flashback-micro-usb/popup/-x300/gsmarena_001.jpg « >



Ou vous pouvez le faire (crédit d’image)

L’avantage de l’USB-C que vous entendez le plus souvent est qu’il est réversible (nous avons tous entendu les blagues sur le nombre d’essais nécessaires pour brancher des câbles USB plus anciens). Cependant, avec une conception intelligente, des câbles micro-USB réversibles sont apparus sur le marché. Ceux-ci n’ont jamais été pris en compte car le Type-C prenait déjà de la vitesse.







Les câbles micro-USB réversibles sont une chose

Le véritable avantage du Type-C est qu’il dispose de 24 broches, soit six fois plus que les anciens connecteurs USB 2.0. Cela facilite le routage des connexions à grande vitesse et l’utilisation de plusieurs broches pour l’alimentation (ce qui permet la distribution de puissance et d’autres normes).

Certains téléphones se chargeaient rapidement via «micro-USB», mais c’étaient en fait des ports propriétaires avec des broches supplémentaires. Le micro-USB standard est conçu pour un maximum de 7,5 W, bien qu’avec le temps, les chargeurs de 10 W soient devenus la norme.

Et puis il y avait le connecteur micro-USB 3.0. Il a obtenu des notes élevées pour la compatibilité, mais c’était un connecteur bancal qui nécessitait une prise extra large. Bien sûr, il a activé le mode SuperSpeed ​​- connexions 5 Gbps (plus tard 10 Gbps). Et vous pouvez toujours utiliser vos anciens câbles micro-USB (mais à seulement 480 Mbps). Malgré tout cela, le connecteur était un échec sur le marché.

Samsung a utilisé le micro-USB 3.0 sur le Galaxy Note 3 et le Galaxy S5, mais au moment où le Galaxy Note 4 est sorti, il avait déjà abandonné et est revenu au micro-USB 2.0. En fin de compte, très peu de téléphones sont dérangés par le micro-USB 3.0. De nos jours, les seules opportunités d’en voir un dans la nature sont les anciens disques durs externes et certains concentrateurs USB.







Le Samsung Galaxy Note 3 a été le premier téléphone à utiliser le micro-USB 3.0 (c’était aussi l’un des derniers)

Les contributions du micro-USB ne peuvent être sous-estimées. C’était la norme de référence pour le transfert et la charge de données pendant de nombreuses années et des centaines de millions d’appareils. Cela permettait aux gens de passer avec un seul câble et un seul chargeur, au lieu d’en avoir besoin pour chaque appareil.

Ceci est pertinent aujourd’hui car il y a une forte pression pour réutiliser l’ancien chargeur et les câbles afin de réduire les déchets électroniques. Bien sûr, l’USB-C est le câble unique pour les gouverner tous maintenant et il est temps pour la micro-USB de se diriger vers le coucher du soleil pour une retraite bien méritée.