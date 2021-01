Beaucoup pensent que l’iPhone était le premier téléphone doté d’un écran tactile capacitif, mais ce n’est pas le cas – le LG KE850 Prada a été annoncé un mois plus tôt (15 décembre 2006) par rapport au dévoilement d’Apple à la Macworld Expo (9 janvier 2007). Les ventes du KE850 ont commencé en mai 2007 au prix de 600 € tandis que l’iPhone est devenu disponible pour la première fois en juin.

La conception du téléphone était une collaboration entre LG et la marque de mode Prada, qui a prêté son nom au produit final. Le téléphone était même livré avec un étui en cuir élégant, ce qui soulignait son statut de pièce de mode.











Le LG KE850 Prada est une tentative d’union entre technologie et mode

Le lancement serré et la conception similaire de la Prada et de l’iPhone n’ont pas échappé à l’attention. Le directeur du centre de recherche et développement des téléphones mobiles LG, Woo-Young Kwak, a déclaré: «Nous considérons qu’Apple a copié le téléphone Prada après que le design ait été dévoilé lors de sa présentation au iF Design Award et qu’il a remporté le prix en septembre 2006.»

C’est idiot, bien sûr, Apple ne peut pas concevoir un nouveau téléphone entre septembre et janvier. Aucun procès n’est sorti de cette façon (fait amusant: Cisco a poursuivi Apple parce qu’il avait déjà un appareil appelé «iPhone»).

Le LG KE850 Prada présentait un écran de 3 pouces avec une résolution de 320 x 480 px (à titre de comparaison, l’iPhone avait un écran plus grand de 3,5 pouces 320 x 480 px). Il n’y avait que trois boutons physiques à l’avant – ramasser, raccrocher et arrière – tout le reste était géré par l’écran tactile.









Une interface monochrome élégante

L’interface a été conçue pour être utilisée avec votre doigt plutôt qu’avec un stylet comme les PocketPC qui étaient courants à l’époque. L’interface utilisateur était principalement monochrome avec des icônes de contour blanc sur un fond sombre en contraste frappant avec l’interface colorée et skeumorphique de l’iPhone (nous supposons que Prada a contribué à ce design minimaliste).

Pour envoyer des SMS, il y avait un clavier à l’écran (pas un QWERTY complet) avec le support T9. Le téléphone pouvait envoyer et recevoir des SMS et des e-mails grâce à sa connexion GSM tri-bande. Les vitesses de données étaient comparables à celles de l’iPhone, car les deux prenaient en charge EDGE, un pont entre la 2G et la 3G (le téléphone Apple était cependant un appareil quadri-bande).











Messagerie sur un écran tactile avec un clavier virtuel T9 • Navigateur Web de base • Calendrier

Opera Mini pourrait fonctionner sur le téléphone, tirant le meilleur parti de la connexion de données lente et vous permettant de naviguer sur le vrai Web (au lieu de WAP). Il y avait aussi des lecteurs de documents Office et PDF, au cas où vous en auriez reçu un par e-mail.

Pour être clair, ce n’était pas un «smartphone» mais plutôt un téléphone multifonction. Vous pouviez exécuter des applications Java simples (J2ME), des jeux aussi, mais il n’y avait pas de Symbian ou Windows Mobile caché en dessous. Fait intéressant, le Prada a utilisé la technologie Flash pour son interface utilisateur.

Le KE850 Prada était livré avec une carte microSD de 256 Mo préinstallée (elle n’avait que 8 Mo de stockage intégré) et vous pouviez l’échanger avec une carte de 2 Go. Le téléphone prenait en charge les fichiers audio MP3 et AAC et avait même un bouton dédié pour lancer le lecteur de musique (il avait également un récepteur FM).

Un autre bouton a lancé la caméra 2MP avec des optiques Schneider-Kreuznach et un flash LED. Il pourrait enregistrer des vidéos de 400 x 240 px à 15 ips, ce qui n’aurait impressionné personne en 2007, mais l’iPhone n’obtiendrait pas de capacités d’enregistrement vidéo avant le 3GS de 2009.















Appareil photo 2 MP avec objectif Schneider-Kreuznach et flash LED • Échantillons de l’appareil photo

Le LG KE850 Prada a vendu un million d’unités au cours des 18 premiers mois de disponibilité. L’iPhone a largement dépassé les ventes, mais pire encore, LG n’a jamais sorti la Prada originale aux États-Unis. C’est peut-être pour cette raison qu’il est surtout oublié aujourd’hui alors que l’iPhone d’origine est toujours dans les mémoires. De plus, l’interface utilisateur tactile d’Apple était bien en avance sur celle de LG – c’était la véritable innovation de l’iPhone, l’écran tactile capacitif l’a simplement rendu possible.

PS. Si vous voulez une touche supplémentaire de nostalgie, consultez notre examen du Prada.