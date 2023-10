Flashback : le LG G8 a perdu l’intrigue

Samsung et LG sont deux géants de la technologie sud-coréens qui entretiennent une saine rivalité sur de nombreux marchés – cela incluait autrefois les téléphones, jusqu’à ce que LG débranche la prise en 2021. Aujourd’hui, nous voulons revenir en arrière quelques années auparavant pour l’histoire de le dernier de la série G.

Le LG G8 ThinQ a marqué la fin d’une série de smartphones influente et assez populaire qui a débuté en 2012 avec l’Optimus G. La famille G comprenait également des téléphones innovants comme le LG G3 et le LG G5. Mais les choses étaient déjà en train de s’effondrer au moment où le G8 a vu le jour.

Le LG G8 ThinQ

Tout d’abord, vous avez peut-être remarqué le changement de nom. La marque « Optimus » n’a jamais vraiment gagné la reconnaissance du « Galaxy » de Samsung, de sorte que les téléphones sont rapidement passés au schéma de dénomination court et doux « LG G ».

Cela a duré jusqu’au début de 2018, lorsque « ThinQ » a été ajouté au LG V30S ThinQ, une actualisation du LG V30 existant. ThinQ (prononcé « think-cue ») est la marque de LG pour ses gammes haut de gamme de téléviseurs et d’appareils électroménagers.

Il a été introduit pour la première fois sur un réfrigérateur intelligent, un réfrigérateur doté d’un écran LCD pour faciliter la gestion des aliments – il gardait une trace de ce qu’il y avait dans le réfrigérateur, de sa date de péremption, etc., que vous pouviez visualiser sur votre smartphone pendant vos achats. l’épicerie. Les gens détestaient peut-être Bixbi, mais au moins ils en parlaient. La réponse à ThinQ sur mobile a été l’indifférence.



Quelqu’un se souvient de ThinQ ?

Outre la marque, LG était également en retard sur la concurrence en termes de design. Il suffit de vérifier la taille de cette encoche – qui était démodée bien avant 2019. Comparez le G8 au Galaxy S10, lancé au même moment.

Le S10 utilisait un trou de perforation au lieu d’une encoche, il avait un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran et il y avait un téléobjectif à l’arrière. C’étaient (et sont toujours) les traits communs d’un produit phare Android.













LG G8 ThinQ • LG G8 ThinQ • Galaxy S10

Ici, l’histoire devient un peu confuse. Le LG G8 était équipé d’un téléobjectif… à certains endroits. Le modèle destiné à la Corée du Sud comportait un module 12MP avec un objectif de 52 mm (zoom 2x) et OIS. Cependant, nous n’avons jamais pu tester cela car nous n’avons reçu que l’unité globale pour examen. Celui-ci n’avait que deux caméras – 12MP de large et 16MP ultra-large.

Le LG G8 ThinQ a été lancé aux États-Unis à 820 $, avec une réduction de 150 $ pour les lève-tôt. Le modèle coréen coûtait 897 600 KRW. Le Galaxy S10 coûtait plutôt 900 $, donc c’était plus cher, mais il y ressemblait aussi. Et les prix se sont égalisés assez rapidement de toute façon.

Il existait également une version plus abordable du G8, le LG G8S ThinQ. Il avait un écran OLED FHD+ de 6,21 pouces, une résolution inférieure à celle du panneau QHD+ de 6,1 pouces du G8. Cependant, il utilisait le même chipset Snapdragon 855 que le G8 (et certaines unités S10) et disposait d’une télécaméra, une unité 12MP 49 mm. Quel était l’intérêt de lancer un téléphone très similaire ? LG aurait dû simplement mettre ces caméras télé sur le modèle global et en finir avec cela.









LG G8S ThinQ

Il existait encore un autre modèle, le LG G8X ThinQ. Celui-ci était livré avec un écran nettement plus grand, un panneau OLED de 6,4 pouces avec une résolution FHD+. Et il utilisait le Snapdragon 855, bien que celui-ci ait ignoré la télécaméra. La capacité de la batterie est passée à 4 000 mAh (contre 3 500 mAh sur le G8 classique), ce qui lui confère une bien meilleure endurance. Pourtant, ce n’était ni un LG G8+ ni un LG G8 Lite.









LG G8X ThinQ

Samsung, quant à lui, disposait d’une gamme bien structurée. Elle a lancé les Galaxy S10 et S10+, s’attendant à ce qu’ils soient les best-sellers de l’année (et ils ont éclipsé la série S9). Il a également essayé quelque chose de différent avec le petit Galaxy S10e. Ensuite, il a lancé le tout premier téléphone 5G, le Galaxy S10 5G. Le premier pliable de Samsung, le Galaxy Fold original, est également arrivé début 2019.



Galaxy S10, S10+, S10e et S10 5G

Samsung avait l’épine dorsale d’un modèle vanille et plus pour mener l’année tout en faisant des premiers pas timides vers l’avenir de la 5G et des appareils pliables. Pendant ce temps, LG nous a laissé perplexes avec les G8, G8S et G8X. Ils étaient suffisamment similaires pour que les gens ne sachent pas lequel choisir. Et malgré trois modèles, la série avait l’impression qu’il lui manquait un téléphone pour ceux qui savaient qu’ils voulaient quelque chose de différent.

Une fois toute la poussière retombée, nous avons senti que la série LG G avait perdu de son éclat. La série V était encore très prometteuse, mais il semblait que LG ne savait pas dans quelle direction aller. Cela était évident avec des téléphones comme le LG Wing, qui était vraiment cool (ou peut-être juste fou), mais ce n’est qu’une note de bas de page dans l’histoire du mobile. Pendant ce temps, toutes les marques se précipitent de nos jours pour lancer leur propre téléphone pliable.