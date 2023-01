Flashback : le connecteur Lightning était en avance sur son temps mais est désormais obsolète

L’iPod était révolutionnaire non pas parce qu’il pouvait lire des MP3, mais à cause de la facilité avec laquelle il permettait d’organiser et de charger toute une bibliothèque musicale dans un appareil de poche. Il y avait des lecteurs MP3 avant lui, y compris ceux avec plus de stockage – comme ce tristement célèbre Commentaire Slashdot mentionne, le Creative Nomad pourrait contenir plus de chansons. Cependant, à la manière typique d’Apple, c’est la facilité d’utilisation qui a fait le succès de l’iPod.

Une partie du crédit revient à iTunes, bien sûr, mais nous pensons que le connecteur était également important. Après tout, vous devez transférer des gigaoctets de chansons de votre ordinateur vers le lecteur. Le premier Nomad a été lancé avec un port parallèle (vous l’avez peut-être aussi entendu comme un “port d’imprimante”), les modèles ultérieurs sont passés à l’USB (et certains comportaient FireWire).

Le Creative Nomad Jukebox est sorti en septembre 2000 avec un disque dur de 6 Go (1 Go de plus que l’iPad d’origine). Cependant, il n’avait qu’un port USB 1.1, qui plafonnait à 12 Mbps. Il faudrait plus d’une heure pour remplir le stockage interne en utilisant cette connexion lente.

Au lieu de l’USB, Apple a choisi FireWire pour son premier iPod en 2001, un connecteur qui n’avait été adopté que récemment sur les Mac. FireWire a tendance à être nommé d’après la vitesse qu’il prend en charge, par exemple FireWire 400 fonctionne à 400 Mbps. C’est exactement la variante 400 Mbps qui a été utilisée dans le premier iPod et elle est presque aussi rapide que la vitesse USB 2.0 maximale de 480 Mbps.

L’iPod de troisième génération a remplacé FireWire par un connecteur Dock propriétaire à 30 broches. Cela a été reporté sur les premiers iPhones puisque le connecteur gérait tous les principaux cas d’utilisation – chargement et transfert de données, ainsi que la prise en charge de certains accessoires.

Après près d’une décennie d’utilisation du connecteur à 30 broches, Apple voulait quelque chose de plus moderne, quelque chose de plus élégant. Cela est arrivé avec l’iPhone 5 en 2012 et il s’appelait Lightning. Et ça a mis les gens en colère.

Tout un écosystème s’est formé autour du connecteur 30 broches, on le retrouvait par exemple dans les enceintes compatibles iPod, on le retrouvait dans les voitures et même dans les chambres d’hôtel. Imaginez entendre que les nouveaux iPhones et iPods ne sont pas compatibles avec l’unité principale de votre voiture ou les haut-parleurs que vous avez achetés pour chaque chambre de votre hôtel.









Les stations d’accueil pour haut-parleurs étaient un accessoire populaire qui fonctionnait avec les iPod et les iPhone

Il y avait des adaptateurs, bien sûr, mais ceux-ci ne sont jamais idéaux. Pour apaiser la colère de ses clients, Apple a promis de ne pas changer d’adaptateur avant au moins une décennie. Et en ce qui concerne les iPhones (et les iPods désormais abandonnés), Apple a tenu cette promesse.



Après l’introduction de Lightning, certains accessoires d’appareils plus anciens nécessitaient des adaptateurs

Malgré quelques grondements bruyants contre l’USB-C, Apple est en fait l’un des premiers à adopter le connecteur. Cependant, la norme USB-C n’a été finalisée qu’en 2014, ce qui était trop tard – Apple voulait retirer le connecteur à 30 broches dès que possible.

Alors, qu’est-ce que Lightning, de toute façon? Il s’agit d’un connecteur – fiche mâle côté câble, femelle côté appareil – qui est assez petit puisqu’il a fait passer le nombre de broches de 30 à seulement 8 (à titre de comparaison, l’USB-C a 24 broches).

En fait, il y a 16 broches sur une prise Lightning, mais elles sont dans une configuration en miroir, donc généralement seulement 8 sont utilisées. Cela permet à la fiche d’être insérée dans deux orientations, ce qui évite la malédiction USB – vous avez peut-être entendu la vieille blague selon laquelle il faut trois essais pour brancher un connecteur USB dans le bon sens.

Avec seulement 8 broches disponibles, la vitesse de transfert de données maximale est la même que celle de l’USB 2.0, les 480 Mbps mentionnés ci-dessus et pas beaucoup mieux que les ports FireWire d’origine des premiers iPods.

Mais rappelez-vous qu’il y a 16 broches sur Lightning, c’est juste que la plupart des appareils n’ont que 8 broches dans leurs prises. Il existe des exceptions comme les iPad Pro (avant de passer à USB-C), qui avaient des prises Lightning à 16 broches. Cela a permis la prise en charge des vitesses USB 3.2 Gen 1, alias 5 Gbps. Pour autant que nous le sachions, un lecteur de carte spécifique est le seul appareil à l’utiliser et il ne fonctionnait qu’avec les iPad Pros. Apple n’a jamais sorti de câble Lightning vers USB 3, par exemple.



Le seul accessoire Lightning qui prend en charge les vitesses USB 3.2 Gen 1

Lors du dévoilement de l’iPhone 5 en 2012, Phil Schiller a qualifié Lightning de “connecteur moderne pour la prochaine décennie”. Eh bien, cette décennie s’est terminée l’année dernière – le moment est venu pour un nouveau connecteur.



L’iPhone 5 a présenté le connecteur Lightning au monde – un “connecteur moderne pour la prochaine décennie”

Apple est principalement là, tous les Mac sont équipés d’USB-C, maintenant tous les iPad le font aussi, même la télécommande de la nouvelle Apple TV l’utilise. Cela laisse des choses comme les AirPods, certains claviers et souris Apple et, bien sûr, l’iPhone.

Les jours de Lightning sont comptés, Apple a déjà confirmé que l’iPhone passera à l’USB-C, bien que la date exacte n’ait pas encore été officialisée. Officieusement, les analystes pensent que cela se produira cette année, avant l’échéance de fin 2024 imposée par l’UE.

Apple se souvient du passage du connecteur à 30 broches et de la façon dont il a rendu obsolète de nombreux accessoires. C’était d’ailleurs l’un des arguments qu’il présentait contre l’adoption de l’USB-C, de nombreux accessoires et câbles utilisant Lighting iront bientôt à la poubelle. Il existe des adaptateurs, bien sûr, mais ceux-ci ne sont jamais idéaux.









Câble USB-C vers Lightning • Adaptateur USB-C vers Lightning pour charger les crayons Apple de 1ère génération

D’un autre côté, l’USB-C présente de nombreux avantages, que nous avons détaillés dans le post de la semaine dernière. Le plus important pour les utilisateurs d’Apple est qu’ils pourront utiliser un câble pour tout plutôt que de transporter un câble pour le MacBook et un autre pour l’iPhone.

Il y a eu des moments embarrassants dans le passé où les nouveaux MacBook n’avaient que des ports USB-C, mais les nouveaux iPhones n’étaient livrés qu’avec des câbles USB-A vers Lighting. Et l’iPad 10e génération, qui prend en charge l’Apple Pencil d’origine mais n’a pas le bon port pour le charger, il a donc besoin d’un adaptateur.

Peut-être que les futurs iPhones franchiront enfin la barrière des 30 W et prendront en charge une charge rapide appropriée. Et peut-être qu’avec des capacités de sortie vidéo améliorées, ils permettront l’expérience de bureau Stage Manager. Ou peut-être pas, l’USB-C a de nombreuses capacités, c’est à Apple de décider lesquelles il veut utiliser.