Flashback : l’ascension (et la chute ?) de la carte microSD

La récente virée shopping nous a amenés à chercher de bonnes affaires pour les cartes microSD et avec cela est venu la triste réalisation que beaucoup d’entre nous n’ont plus de téléphone avec une fente d’extension de mémoire. Cela nous a envoyé sur une promenade dans le passé pour revisiter l’histoire de la microSD.

Il y a quelques années, nous avons fait une rétrospective de la carte mémoire, couvrant MMC, SD, Memory Stick et autres. Aujourd’hui, nous voulons nous concentrer exclusivement sur la microSD car – pour le meilleur ou pour le pire – c’est la carte qui a gagné la guerre des formats.

C’est de l’histoire ancienne maintenant, nous avons un article d’il y a plus de dix ans qui relatait l’adoption croissante de la microSD. À de très rares exceptions près, c’était le format de carte mémoire de choix pour la plupart des fabricants. En y repensant, c’était une victoire facile – MMC et SD (et même la miniSD de courte durée) étaient trop gros et vraiment seul Sony poussait Memory Stick.

Le pourcentage de fabricants de smartphones qui ont adopté la microSD d’ici 2010

microSD, parfois appelé “TransFlash”, a été lancé en 2004. Le premier téléphone à utiliser le nouveau format de carte était certainement un Motorola – il y a quelques modèles qui sont sortis en 2004, mais les preuves indiquent que le Motorola E398 est la première.

Le E396 était capable de lire des MP3 et était livré avec une carte de 64 Mo dans la boîte. Même avec une forte compression, vous ne pouviez pas y mettre beaucoup de chansons, mais vous pouviez toujours la sortir et la remplacer par une nouvelle carte.

Ce téléphone a une place importante dans l’histoire car il a servi de base au Motorola ROKR E1 – le premier téléphone avec support iTunes. Apple contrôlait 75 % du marché des ventes de musique numérique en 2005 et cela dépendait fortement du succès de l’iPod. Cependant, Steve Jobs a vu le danger que les téléphones représentaient pour son lecteur de musique de poche et voulait également pénétrer ce marché. Le ROKR a été un échec, mais le téléphone qui a suivi a été, disons simplement, un énorme succès.

microSD est une version plus petite de la carte SD. Il existe quelques différences mineures (autres que la taille que nous entendons), mais elles sont si petites qu’un adaptateur passif peut convertir de microSD en SD pleine taille. Cela était utile pour brancher la carte sur un ordinateur pour y charger des chansons ou pour télécharger les photos et vidéos que vous avez prises sur votre téléphone.

Cette relation signifiait que les améliorations de la microSD allaient de pair avec l’évolution de la carte SD. Le premier grand changement intervient en 2006 avec l’introduction du standard SDHC – HC pour « High Capacity ».

Auparavant, les cartes étaient limitées à une capacité de 2 Go. SDHC a étendu cela à 32 Go et a rendu la prise en charge de FAT32 obligatoire. Ce système de fichiers permettait non seulement les grandes cartes, mais aussi les gros fichiers (jusqu’à 4 Go).

Le grand saut suivant a eu lieu en 2009 avec le format SDXC, « eXtended Capacity ». Ceux-ci ont repoussé la limite à 2 To et sont passés à exFAT, une évolution du système de fichiers FAT32 qui permet aux fichiers de dépasser 4 Go.

Il y a quelques années, la spécification SD a été mise à jour avec SDUC, “Ultra Capacity”, qui prend en charge les cartes jusqu’à 128 To. Il faudra encore longtemps avant que cette limite ne soit atteinte. En fait, même plus d’une décennie, le format SDXC n’est pas encore devenu un facteur limitant, car les plus grandes cartes microSD actuellement sur le marché ont une capacité de 1 To.







La première carte microSD de 1 To au monde est arrivée en 2019 au prix de 450 $

La capacité est la mesure la plus importante d’une carte microSD, mais il y en a quelques autres que vous devez connaître. La “classe de vitesse” est très importante pour certaines applications car elle garantit une vitesse d’écriture séquentielle minimale. La classe de vitesse est généralement indiquée sur la carte elle-même si vous savez lire les icônes.

La note la plus simple est juste quelque chose comme “classe 2”, qui est marquée sur la carte comme un 2 à l’intérieur d’un C. Cela signifie une garantie que la carte ne descendra jamais en dessous de 2 Mo/s. Il existe des classes C2, C4, C6 et C10. Plus la carte est rapide, plus vous pouvez y copier des fichiers rapidement.

Certaines applications en temps réel comme l’enregistrement vidéo dépendent fortement de la vitesse d’écriture soutenue, à tel point qu’il existe une classe dédiée. Il va de V6 à V90, ce qui signifie de 6 Mo/s (assez pour la vidéo en définition standard) jusqu’à 90 Mo/s (dont vous avez besoin pour les séquences 8K).

Voici un tableau pratique de la SD Association qui montre la relation entre la vitesse d’écriture séquentielle et la résolution vidéo. Notez qu’il ne s’agit que d’une indication, car différentes caméras utilisent différents codecs à différentes bandes passantes.







Classes de vitesse SD requises pour une résolution vidéo donnée (et fréquence d’images)

Le format SD d’origine prévoyait des vitesses de transfert allant jusqu’à 12,5 Mo/s, qui ont ensuite été augmentées à 25 Mo/s. Le bus de données a ensuite été mis à niveau avec UHS-I (“Ultra High Speed”), qui a augmenté la limite de vitesse à 104 Mo/s.







Un aperçu complet des classes de vitesse SD

UHS-II est un changement majeur par rapport au format original car il ajoute une rangée supplémentaire de broches. Cela a encore augmenté les vitesses de transfert à 156 Mo/s en mode duplex intégral et 312 Mo/s en mode semi-duplex (c’est-à-dire des flux de données dans les deux sens ou dans un seul sens, respectivement). Mettre une rangée supplémentaire de broches sur les grandes cartes SD était assez facile, cependant, la taille de la microSD posait un défi.

Les cartes microSD UHS-II existent, mais elles sont rares et chères. Encore plus rares semblent être les appareils qui prennent en charge les cartes microSD UHS-II. Même sans UHS-II, les cartes sont assez bonnes pour la capture vidéo haute résolution, mais la montée en puissance des smartphones a introduit un nouveau défi.



Plus de vitesse nécessite plus de broches – entrez UHS-II et SD Express

Jusqu’à présent, nous avons parlé de la carte mémoire comme stockage pour le multimédia – MP3 et vidéos. Ceux-ci restent ses utilisations les plus populaires. Une utilisation plus interactive consiste à stocker des applications et des jeux, dont la taille et la complexité ont augmenté au fil du temps.

Ce ne sont pas de bonnes applications pour les cartes, cependant, car elles sont lentes d’une autre manière. La vidéo est enregistrée de manière séquentielle, donc seules les vitesses séquentielles comptent. Les applications et les jeux nécessitent un accès aléatoire rapide et la plupart des cartes ne sont tout simplement pas conçues pour cela.

Certains sont cependant meilleurs que d’autres – la SD Association a introduit la classe de performance des applications. Les deux décrivent la vitesse en termes d’IOPS, d’opérations d’entrée/sortie aléatoires par seconde. La première classe s’appelle A1 et garantit 1 500 IOPS en lecture et 500 IOPS en écriture. Quelques années plus tard, A2 est venu, qui a augmenté les objectifs à 4 000 IOPS pour les lectures et 2 000 IOPS pour les écritures.

Le dernier développement est SD Express, qui suit juste l’exemple des SSD NVMe et adopte le bus de données PCIe. La spécification d’origine autorisait une seule voie PCIe 3.0 et des vitesses de transfert allant jusqu’à 985 Mo/s. Puis est venue la prise en charge d’une seule voie PCIe 4.0 (ou de deux voies PCIe 3.0) allant jusqu’à 1 970 Mo/s. La vitesse la plus élevée possible à l’heure actuelle est atteinte avec deux voies PCIe 4.0 – un énorme 3 940 Mo/s.

SD Express nécessite des broches supplémentaires similaires à UHS, ce qui entrave l’adoption sur les minuscules cartes microSD. Et comme nous l’avons dit, les appareils prenant en charge les broches supplémentaires sont rares.

Le Steam Deck peut exécuter des jeux à partir d’une carte microSD, cependant, Valve ne l’a équipé que d’un slot UHS-I. Cela signifie des vitesses de transfert pas beaucoup plus élevées qu’un disque dur en rotation (meilleurs temps de recherche, mais loin d’être aussi bons qu’un SSD). La Nintendo Switch ne dispose également que d’un emplacement UHS-I.







L’essor des cartes SD et microSD

Les cartes microSD sont encore assez populaires, leur petit facteur de forme leur a valu une place dans les caméras d’action, les drones, etc. Et ils ont trouvé une utilisation dans les consoles portables, même si les cartes SD plus grandes (en particulier le type SD Express) auraient été un meilleur choix.

Leur popularité sur les smartphones est cependant en baisse. Comment venir? Nous voulons blâmer en partie les services de streaming – combien de fichiers MP3 et vidéo avez-vous sur votre téléphone ? Et en ce qui concerne tes amis? Avec la 4G rapide et maintenant la 5G plus rapide et la baisse des coûts des données mobiles, le streaming est passé de viable à l’option préférée. Spotify, Netflix, YouTube et autres signifient que vous n’avez pas besoin de tout ce stockage sur votre téléphone.

Les jeux mobiles sont désormais plus importants que les jeux sur PC et sur console combinés, mais cela ne stimulera pas l’adoption de la microSD pour les raisons évoquées ci-dessus. Un jeu suffisamment volumineux pour avoir du mal à s’intégrer dans le stockage interne sera également trop exigeant pour fonctionner avec la carte.

Un autre coupable est la capacité croissante du stockage intégré. 128 Go semble être la moyenne en ce moment et la plupart des gens disent avoir besoin de 128 à 256 Go. Avec cela, il n’y a pas beaucoup besoin de stockage extensible.

Nous savons que certains d’entre vous détestent absolument que la plupart des fabricants aient cessé d’équiper leurs téléphones de slots microSD, en particulier dans la classe phare. Malheureusement, le consommateur moyen semble se soucier autant de la fente pour carte que des téléphones compacts. Il en va de même pour le fabricant de smartphones moyen.