Flashback : la série Nokia X ou comment le rêve Android s’est transformé en une courte sieste

Vous avez peut-être entendu l’histoire tragique des appareils Microsoft Kin – une toute nouvelle plate-forme mobile a été lancée et abandonnée en seulement 48 jours. Aujourd’hui, nous voulons revisiter l’un des projets mobiles légèrement plus réussis de Microsoft. Certes, c’est l’une des barres les plus basses pour que le succès soit franchi.

Vous souvenez-vous de la ligne Nokia X ? Non, pas les téléphones X actuels fabriqués par HMD Global. La série X originale a commencé sous Nokia et a été annoncée par Stephen Elop au MWC 2014 en février. Si ce nom a déclenché une sonnette d’alarme dans votre tête, oui, c’était lors de la transition de la division Nokia Devices & Services vers Microsoft.

L’accord a été signé fin 2013 mais n’a été conclu qu’en avril 2014, après le lancement des téléphones Nokia X. Les téléphones étaient un méli-mélo de plusieurs choses, mais ils étaient les premiers appareils Android de la société finlandaise, qui a passé des années et des milliards d’euros à essayer d’utiliser des plates-formes alternatives.

Tout a commencé avec le Nokia X et le Nokia X+. Il s’agissait essentiellement du même appareil, mais le X + avait plus de RAM – 768 Mo au lieu de 512 Mo – et était livré avec une carte microSD de 4 Go préinstallée. Comme vous pouvez déjà le constater, il ne s’agissait pas d’appareils haut de gamme.

Ils étaient pourtant intéressants. Ils tournaient sous Android (4.1 Jelly Bean initialement), mais n’avaient pas accès au Google Play Store. Microsoft et Nokia souhaitaient créer un écosystème logiciel alternatif similaire à ce que faisait Amazon avec Fire OS.

Au début de sa vie, la plate-forme Nokia X était connue sous le nom de projet “Asha on Linux”, qui devrait vous indiquer le marché cible de ces appareils. Les téléphones Asha chevauchaient la frontière entre les featurephones et les smartphones – ils étaient bon marché, accessibles, décemment capables et faisaient partie de la stratégie du “prochain milliard” de Nokia (l’objectif était de connecter 1 milliard de personnes à Internet pour la première fois).

La plate-forme Asha d’origine n’était pas beaucoup plus puissante que la série 40, même si elle exécutait WhatsApp, Facebook, Angry Birds et disposait d’une application cartographique de base. La série X était théoriquement aussi puissante que n’importe quel Android, tant que le logiciel tenait dans la RAM limitée.

Pour être juste envers Nokia et Microsoft, ce n’était pas un projet à faible effort. Ils ont apporté certaines de leurs applications les plus connues – HERE Maps pour la navigation, le navigateur Xpress, le lecteur de musique MixRadio, ainsi que Skype et Outlook pour la communication.

Outre le Nokia Store, les téléphones X peuvent également télécharger des applications depuis le Yandex Store. Si vous ne saviez pas que c’était une chose, ne vous inquiétez pas – la plupart des gens ne le savaient pas non plus. Finalement (avec la version 2.1 de la plate-forme), les utilisateurs ont été autorisés à installer le Google Play Store et les services Google Play.

Regardons de plus près les spécifications. Le Nokia X comportait un écran LCD IPS de 4,0 pouces (480 x 800) et était alimenté par un chipset Snapdragon S4 Play (processeur double Cortex-A5 1,0 GHz, GPU Adreno 203). Il avait 512 Mo de RAM et 4 Go de stockage interne. À l’arrière se trouvait un appareil photo 3,15 MP (vidéo 480p), au-dessus d’une prise jack 3,5 mm. Le téléphone fonctionnait avec une batterie de 1 500 mAh. Le X + était essentiellement le même sauf pour la RAM supplémentaire (768 Mo) et la carte microSD préinstallée.









Nokia X • Nokia X+

Ce matériel peut sembler familier – c’est pas loin le Lumia 520 lancé un an auparavant. Et nous avons de bons souvenirs du 520 (pourtant nous nous souvenons à peine du Nokia X, drôle comment cela a fonctionné).

Le Nokia X (double SIM) a été lancé en Inde à 8 600 ₹ (ce qui équivalait à 140 $ / 100 € à l’époque), coûtant plus cher que le Lumia 520. Il a également frappé la Malaisie pour 400 MYR (120 $).

Depuis que Nokia a décidé de n’utiliser que le cœur d’Android, il a développé sa propre interface pour aller au-dessus. Vous pouvez lire notre avis pour plus de détails, ici nous allons juste passer rapidement en revue le système.













Plate-forme Nokia X : Always On Display • Écran de verrouillage • Écran d’accueil

Il comportait l’écran d’accueil Fastlane, emprunté aux téléphones Asha. Cela peut sembler inspiré par les tuiles de Windows Phone, mais Nokia a demandé aux développeurs tiers de s’en tenir aux directives de conception d’Android plutôt que d’essayer d’imiter Windows. Vous pouvez placer des raccourcis et des widgets sur l’écran d’accueil et les redimensionner comme bon vous semble.

Le Fastlane réel était sur la gauche – il s’agissait d’une chronologie qui comprenait tout, des appels récents aux applications récemment utilisées, en passant par les nouvelles photos et le courrier entrant, etc. Il était hautement personnalisable et vous pouviez masquer certaines des choses pour réduire l’encombrement.













L’interface Fastlane était une chronologie des événements, fichiers et applications récents

Les téléphones X étaient livrés avec un navigateur basé sur Chromium qui avait des onglets et était assez rapide même en 3G. Les applications Facebook et Twitter ont également été préinstallées.













Le navigateur préinstallé pouvait gérer le Web moderne • Les applications Facebook et Twitter étaient préinstallées

C’était le joyau de la couronne du logiciel Nokia – HERE Maps avec navigation guidée par la voix hors ligne. Une unité SatNav dédiée pouvait facilement coûter autant que le téléphone lui-même et il y avait moins de concurrence à l’époque (Google Maps n’était pas encore parfait pour fonctionner hors ligne et les données étaient chères).













Les cartes HERE de Nokia offrent gratuitement une navigation guidée par la voix hors ligne

D’un autre côté, voici peut-être la pire partie du logiciel Nokia – l’App Store. Nokia a eu plusieurs magasins d’applications au fil des ans (rappelez-vous Ovi ?), mais aucun n’a jamais atteint une fraction du succès du Google Play Store.













Le Nokia Store n’était que l’ombre pâle du Google Play Store

Nokia a affirmé que 75% de toutes les applications Android sont compatibles avec la plate-forme X, les développeurs n’avaient qu’à soumettre leur APK. Les 25% restants pourraient facilement être convertis pour fonctionner sans les services Play de Google (enfin, c’est ce que Nokia a affirmé, de toute façon).

Quelques mois après les X et X+ est arrivé le Nokia XL. Oui, il était plus grand, mais avec un écran de 5,0 pouces, ce n’était pas « XL », même selon les normes de 2014. L’écran LCD IPS a maintenu la résolution à 480 x 800 pixels malgré la diagonale plus longue. Il y avait une mise à niveau, cependant, un appareil photo principal de 5 MP.

Attendez, deux mises à niveau – le XL avait une caméra selfie 2MP, les X et X+ n’en avaient pas. Pour être juste, le Lumia 520 n’avait pas non plus de caméra selfie. Oui, c’étaient des appareils super bon marché (50 $ à 100 $), mais combien coûtait un capteur 2MP, de toute façon ?







Nokia XL

Nous ne savons pas à quel point la série Nokia X a bien fonctionné. Pendant un bref instant, il a semblé que les téléphones X avaient enregistré 1 million de précommandes en Chine. Cela s’est avéré être une sorte d’erreur de traduction – JD menait une campagne de précommande et offrait une chance de gagner un Nokia X gratuit si vous cliquiez sur un bouton (ce qui était gratuit, aucun dépôt nécessaire). Ainsi, un bouton a été cliqué 1 million de fois. Personne ne sait combien de téléphones ont été effectivement vendus aux consommateurs.

La confusion ne s’est pas arrêtée là – les gens pensaient que Microsoft avait tué la série X et donc que le Nokia X2 avait été annulé. Le X2 a surpris tout le monde en étant commercialisé en Russie et au Pakistan entre 115 et 125 €.

Le Nokia X2 était une légère mise à niveau par rapport à l’original, pas que nous nous attendions à plus après seulement quelques mois. Il étendait l’écran à 4,3 pouces (toujours 480 x 800 pixels) et incluait la technologie ClearBlack de Nokia, un filtre polarisant qui améliorait considérablement la lisibilité de la lumière du soleil.

Il fonctionnait également sur un matériel plus puissant, un Snapdragon 200 – les deux cœurs de processeur ont été mis à niveau vers Cortex-A7 (1,2 GHz) et le GPU vers Adreno 302. Encore mieux, ils disposaient d’un énorme 1 Go de RAM pour jouer (le stockage était encore à 4 Go). La caméra à l’arrière est passée à un capteur 5MP, désormais capable d’enregistrer des vidéos 720p. Il y avait même une caméra selfie, mais étrangement, elle n’avait qu’un capteur de 0,3 MP (pire que le XL).







Nokia X2 Double SIM

Même s’il est sorti en juillet, quelques mois seulement après le lancement en mars des modèles originaux, le Nokia X2 a également apporté la prochaine génération de Nokia X Platform 2.0. Et puisque Microsoft est Microsoft, la société a annoncé que le trio d’origine – les Nokia X, X+ et XL – ne sera pas mis à jour vers la version 2.0. C’est comme s’il n’avait rien appris de la perte de consommateurs suite au fiasco de la mise à jour de Windows Phone 7 à 8.

La plate-forme Nokia X 2.0 était basée sur Android 4.3 Jelly Bean, donc les gens ne manquaient pas grand-chose. Pourtant, c’est un coup de pied dans les dents d’entendre que votre téléphone, âgé d’à peine quelques mois à ce stade, est déjà obsolète.

La plate-forme Nokia X elle-même est devenue obsolète tout aussi rapidement. Vous vous souvenez quand nous avons dit que les gens pensaient que le Nokia X2 était annulé ? Ce n’était pas de la spéculation, Microsoft a tué le programme et licencié 18 000 personnes. Le PDG Satya Nadella a déclaré que les futurs modèles de Nokia X seront réutilisés en tant qu’appareils Windows Phone.

C’était en juillet 2014, peu de temps après que Microsoft ait finalisé son acquisition de la division téléphone de Nokia (qui a été renommée Microsoft Mobile) et seulement six mois après l’annonce de la plate-forme Nokia X. Cette disparition n’a pas été aussi rapide que celle du Kin, mais d’une certaine manière, c’était pire – certains fans avaient passé des années à souhaiter que Nokia abandonne la poursuite du rêve de Windows Phone et utilise simplement Android. D’accord, ils souhaitaient probablement Android sur un appareil haut de gamme, mais la série X était un début.

Plus tard en 2014 est venu un autre appareil de marque Nokia fonctionnant sous Android – le Nokia N1. Nous l’avons mentionné la semaine dernière puisque cette ardoise de 7,9 pouces était alimentée par un processeur Intel Atom Z3580. Il fonctionnait sous Android 5.0 Lollipop et le Google Play Store était préinstallé. Il n’a pas utilisé Fastlane, cependant, à la place, il a introduit le Z Launcher (plus de détails dans notre revue).







Nokia N1

Il n’y avait pas de Nokia N2, la division désormais contrôlée par Microsoft et axée sur les téléphones et tablettes Windows. Nous pouvons comprendre pourquoi la direction ne voulait aucune distraction basée sur Android puisque Windows Phone avait besoin de toute l’attention qu’il pouvait obtenir.

Microsoft a un nouveau téléphone Android ces jours-ci, le Surface Duo. Cependant, cette fois, il a travaillé directement avec Google pour intégrer certains développements pour le multitâche sur les appareils à double écran dans Android proprement dit. Quant à Nokia, il est heureux de construire des équipements de réseau 5G et ne semble pas pressé de revenir à la fabrication d’appareils grand public.

Nous ne savons pas ce qui se passait dans les coulisses, mais le Nokia X et le Nokia N1 ne semblent pas être une stratégie coordonnée pour adopter Android pour les appareils bas de gamme. Ou une stratégie coordonnée de toute nature. Les choses étaient vraiment désordonnées à l’époque – la concurrence interne a tué MeeGo dans le berceau au profit de Symbian, qui à son tour a été jeté au profit de Windows Phone. Dans cet esprit, il n’est pas trop surprenant qu’un autre projet de téléphone concurrent chez Nokia ait échoué.