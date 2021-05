Flashback: la longue histoire de Samsung en matière de téléphones de mode comprend Giorgio Armani et Hugo Boss

Le LG KE850 Prada a été le premier téléphone à écran tactile capacitif, battant l’iPhone d’Apple de quelques mois. Mais ce n’est pas le seul téléphone tactile à s’associer à une marque de mode – alors que LG était de mèche avec Prada, Samsung a approché Giorgio Armani et Hugo Boss.

Le Samsung P520 Armani a été lancé lors du défilé de Giorgio Armani à la Fashion Week de Milan en 2007. Il avait un petit écran de 2,6 pouces (240x320px, 4: 3). Eh bien, il était assez grand pour un téléphone multifonction à l’époque, mais il était petit pour un téléphone tactile. Et c’était aussi un écran tactile résistif, bien loin de l’écran tactile capacitif de 3,0 pouces (240x400px) du LG KE850 Prada.

Quoi qu’il en soit, l’Armani était un Featurephone avec l’interface utilisateur Croix (français pour «cross»), un prédécesseur de TouchWiz. Pas tout à fait le XrossMediaBar de Sony, mais vous pouvez voir d’où vient l’inspiration. Ce téléphone influencerait le modèle suivant, mais très peu de gens en avaient un – il s’est vendu à 750 € (c’était en 2007, remarquez).















Téléphone Armani P520 de Samsung • Comparé à l’iPhone • L’interface Croix («croix»)

Le Samsung F480 Toco de 2008 est passé à un écran tactile capacitif, un écran LCD de 2,8 ”avec une résolution de 240x320px (avec un rapport hauteur / largeur de 4: 3). Laissant Croix derrière, il exécutait TouchWiz et (comme le Prada) n’était pas un vrai smartphone, bien qu’il puisse effectuer plusieurs tâches sur les applications J2ME.

Mais nous voulions nous concentrer sur l’aspect mode aujourd’hui, c’est donc vraiment l’édition Hugo Boss du téléphone qui nous intéresse.

Il avait le logo Hugo Boss sur le devant, des sonneries spéciales et était livré avec un casque Bluetooth spécialement conçu (juste celui-là, c’était bien avant l’ère de TWS). Il y avait aussi un étui à rabat en cuir fantaisie. Le téléphone en édition spéciale a été vendu dans les points de vente Hugo Boss en Europe à un prix plus raisonnable de 480 €.









Samsung s’est associé à Hugo Boss pour une édition spéciale du F480 Toco

2008 a vu Samsung revenir à Armani pour fabriquer le Samsung M7500 Emporio Armani (alias «Night Effect»). Un Featurephone assez standard à la surface, il avait un écran AMOLED de 2,2 pouces (240x320px) et il a amené la fête avec lui.









Le Samsung M7500 Emporio Armani était également connu sous le nom de téléphone «Night Effect»

Le téléphone avait un éclairage RVB et des touches de musique dédiées sur le côté, plus un haut-parleur (pas si fort) intégré dans le logo Emporio Armani à l’arrière.











L’éclairage LED RVB sur le côté était toujours prêt à éclairer la nuit

Puis en 2009 est venu le Samsung B7620 Giorgio Armani, un téléphone Windows Mobile 6.1 Professionnel avec un clavier QWERTY coulissant. Son écran AMOLED de 3,5 pouces avait une résolution assez élevée (480x800px), mais utilisait toujours le tactile capacitif. C’est une bonne chose que Samsung ait peint sur l’interface Windows, qui à ce stade était encore douloureusement utalitaire.









Samsung B7620 Giorgio Armani a demandé « Windows Mobile peut-il être à la mode »?

Un an plus tard, le clavier a été abandonné pour le Samsung I9010 Galaxy S Giorgio Armani. Comme vous pouvez le constater, il s’agissait d’une version à la mode du Galaxy S et fonctionnait sous Android (2.2 Froyo). L’écran était bien meilleur aussi, 4.0 « Super AMOLED (même résolution 480x800px) avec tactile capacitif. Il a lancé l’Europe, la Russie, Dubaï, la Chine et Hong Kong avec un prix élevé de 700 €. Au fait, nous avons fait un vidéo pratique avec ce téléphone il y a longtemps.









Un Galaxy S édition Giorgio Armani • Comparé à un iPhone (à gauche) et au Galaxy S d’origine (à droite)

Quelques années plus tard, les choses sont devenues beaucoup moins fantaisistes avec le Samsung Galaxy Ace, un téléphone Android assez basique de 2011. Il a également reçu une édition Hugo Boss avec un logo sur le devant et une couverture arrière personnalisée avec une finition mate (pensée par les designers de Hugo Boss, prétendument). Ce modèle était vendu dans les magasins de la marque de mode à 280 € la pièce, à peine 20 € le prix public de l’Ace classique et sans style.









L’édition Samsung Galaxy Ace Hugo Boss voulait montrer qu’il y a du style dans la simplicité

Nous avons à peine effleuré la surface des téléphones influencés par la mode – nous n’avons même pas couvert toutes les tentatives de Samsung en matière de couture numérique. Si vous voulez en savoir plus, nous ferons un article de suivi.