Flashback : fusillade de 12 mégapixels 12 ans plus tard – Samsung Pixon12 contre Sony Ericsson Satio

Il y a 12 ans, nous avons publié la fusillade de 12 MP – une comparaison directe des deux premiers téléphones dotés d’appareils photo de 12 MP à arriver sur le marché, le Samsung Pixon12 (sorti en août 2009) et le Sony Ericsson Satio (sorti en octobre 2009). Depuis que nous sommes nostalgiques de certains des plus grands téléphones photo des années passées, nous avons décidé d’essayer de recréer cette fusillade.

Dans l’article Flashback de la semaine dernière consacré au Satio, nous avons noté à quel point le champ de vision de la caméra est étroit par rapport à la caméra principale d’un téléphone moderne (sans parler de la caméra ultra-large). Alors, commençons ici – quel téléphone s’intègre le mieux dans le cadre ? Il suffit de regarder les vignettes ci-dessous pour indiquer clairement que le Pixon12 a un FoV sensiblement plus large (toutes les photos ont été prises à partir de la même position).









Comparaison du champ de vision : Samsung Pixon12 • Sony Ericsson Satio • Sony Xperia 1 II

Samsung a annoncé que le Pixon12 avait un objectif de 28 mm (en équivalent 35 mm), bien qu’en réalité il soit plus proche du 30 mm. Le Sony Ericsson Satio a un objectif de 35 mm, tandis que le Xperia 1 II moderne est beaucoup plus large à 24 mm (pour la caméra principale).

Cela devrait désavantager le Pixon12 en ce qui concerne les détails résolus, car la même résolution de 12 MP est étendue pour couvrir une plus grande partie de la scène. Cependant, le téléphone appareil photo Samsung a une fois de plus le dessus avec un faible bruit et des détails bien définis. Nous incluons également les photos que nous avons prises avec le Sony Xperia 1 II pour l’article de la semaine dernière comme référence de ce qu’un téléphone moderne peut faire.









Détails fins : Samsung Pixon12 • Sony Ericsson Satio • Sony Xperia 1 II

La photo Sony Ericsson Satio est assez bruitée, ce qui noie les détails les plus fins. Ceci est particulièrement visible dans l’herbe et dans la peinture écaillée de l’escargot. Voici une vue recadrée :

Et juste par curiosité, voici le même recadrage montrant le Pixon12 et le Xperia 1 II. N’oubliez pas que vous pouvez cliquer sur le bouton Comparer à droite des vignettes des photos et choisir deux photos pour les regarder de plus près dans la galerie.

Vous avez peut-être remarqué sur la photo de l’escargot que Pixon12 préfère les couleurs plus percutantes. Le Satio a tendance à produire des couleurs plus proches de la réalité. Cependant, avec les deux téléphones, l’herbe pourrait être légèrement différente sur deux plans consécutifs.









Rendu des couleurs : Samsung Pixon12 • Sony Ericsson Satio • Sony Xperia 1 II

L’objectif plus large du Pixon12 le désavantage encore une fois en matière de plage dynamique – il capture davantage le ciel et comme c’était un jour nuageux (mais toujours au milieu de l’été, donc assez lumineux), les téléphones avaient leur du travail pour eux. Dans cet esprit, le Pixon12 a le dessus car il résout légèrement mieux les nuages ​​(et il en adapte plus dans le cadre).









Plage dynamique : Samsung Pixon12 • Sony Ericsson Satio • Sony Xperia 1 II

Le Samsung Pixon12 a également un objectif plus large et une ouverture plus lumineuse – f/2.6 n’impressionnera personne aujourd’hui, mais c’est toujours mieux que le f/2.8 de Satio. Cela lui a permis de tirer à une vitesse d’obturation de 1/15 s, par rapport au 1/8 s de Satio, ce qui a entraîné une poignée de main beaucoup moins visible dans cette scène.









Prise de vue en basse lumière : Samsung Pixon12 • Sony Ericsson Satio • Sony Xperia 1 II

Voici un examen plus approfondi qui rend la poignée de main évidente. Bien sûr, aucun des anciens téléphones n’a de stabilisation d’image optique (OIS) et ils ne connaissent pas les astuces comme l’empilement d’images que leurs descendants modernes utilisent pour produire de bien meilleures images, même en basse lumière.

Cependant, c’est une scène assez bien éclairée. La suivante a été prise avec le flash désactivé – c’est tout ce que le capteur peut faire. Alors que les téléphones fonctionnaient assez mal, le Pixon12 n’a même pas essayé.









Faible luminosité, pas de flash : Samsung Pixon12 • Sony Ericsson Satio • Sony Xperia 1 II

Cette scène a un mur éclairé par un réverbère un peu faible (et assez jaune) et un mur étant dans l’ombre. Il y a des panneaux décoratifs en bas-relief sur chaque mur et vous pouvez presque le voir sur la photo de Satio. Consultez la photo du Xperia 1 II comme référence pour savoir à quoi devrait ressembler le motif.

Outre la qualité d’image, nous voulons également parler d’autofocus. Le Pixon12 et le Satio sont tous deux assez lents dans le meilleur des cas, dans l’obscurité, ils n’ont pas réussi à verrouiller la mise au point assez souvent. C’est une faiblesse connue de l’autofocus à détection de contraste – dans l’obscurité, il n’a tout simplement pas grand-chose à quoi s’accrocher.

Le Satio a fait un meilleur travail, mais même il ne pouvait pas verrouiller la moitié du temps. Le Pixon12 a échoué la plupart du temps. L’autofocus à détection de phase moderne est plus résistant lorsqu’il s’agit de faire la mise au point dans l’obscurité. Cela aide également que les photodiodes modernes soient beaucoup plus sensibles, ce qui facilite le travail du système AF. Cela a un impact majeur sur l’expérience – le produit phare moderne a obtenu un verrouillage instantané de la mise au point et nous a donné l’assurance qu’il était correct, tandis que les téléphones plus anciens recherchaient la mise au point automatique et nous faisaient nous inquiéter s’ils l’obtenaient même à moitié.



Vous ne voyez pas beaucoup de flashs au xénon de nos jours, mais ils étaient la norme sur les téléphones photo haut de gamme

C’était un test sans flash, mais le Pixon12 et le Satio sont tous deux équipés de flashs au xénon, contrairement aux téléphones modernes. Le xénon produit une rafale de lumière courte et très brillante, parfaite pour les photos de nuit. Le Satio reprend le dessus. À son honneur, le Pixon12 a capturé une bonne quantité de détails dans la statue de pied, mais le Satio s’est rapproché de la bonne couleur (le vert de la patine du cuivre) et il a même réussi à voir une partie de l’arrière-plan.









Test flash au xénon : Samsung Pixon12 • Sony Ericsson Satio • Sony Xperia 1 II (LED uniquement)

Voici un examen plus approfondi :

Bien sûr, aucun des deux ne peut égaler les performances d’un téléphone moderne. Le Xperia n’avait pas vraiment besoin de son flash puisque la statue était juste à côté d’un centre commercial bien éclairé, qui projetait beaucoup de lumière sur la statue. Et les flashs LED ne sont pas efficaces à cette distance, de toute façon.

Voici quelques autres exemples d’appareils photo :









Photos à la lumière du jour : Samsung Pixon12 • Sony Ericsson Satio • Sony Xperia 1 II









Photos à la lumière du jour : Samsung Pixon12 • Sony Ericsson Satio • Sony Xperia 1 II

Le Samsung Pixon12 et le Sony Ericsson Satio ont été dévoilés il y a 12 ans et le fait qu’ils parviennent toujours à prendre des photos décentes témoigne de leurs prouesses. Ils étaient la crème de la crème en 2009 et coûtaient en conséquence. Le Pixon12 était plutôt cher à 640 € (735 €, ajusté pour l’inflation). Le Satio aussi « coûte une fortune » à 550 € (630 € dans l’argent d’aujourd’hui), cependant, c’est toujours la moitié de ce qu’un Sony Xperia 1 II a coûté au lancement – 1 200 €. Et le Xperia a 12 ans de progrès dans les capteurs d’images et le traitement d’images de son côté.

C’était amusant de revoir certains des plus grands de tous les temps et de voir comment ils tiennent le coup après tout ce temps. Mis à part la nostalgie, c’est un excellent exemple du chemin parcouru – nous nous soucions à peine de mentionner des choses comme l’autofocus à détection de phase ces jours-ci, même s’il est beaucoup plus efficace que l’AF avec contraste.

C’est juste que c’est prévu sur les téléphones modernes. Tout comme les capteurs d’image Backside Illumination (BSI). Nous n’avons pas de détails sur les capteurs Pixon12 et Satio, mais vu comment Sony a présenté le premier capteur BSI en 2009 (un capteur CMOS 5 MP), ceux-ci sont certainement éclairés en façade. Encore une fois, il s’agit d’une amélioration majeure dans la conception de l’appareil photo que nous tenons pour acquise aujourd’hui, ce qui ne serait pas possible si des téléphones avec appareil photo comme le Pixon12 et le Satio convainquent les gens qu’un téléphone peut réellement remplacer votre appareil photo.