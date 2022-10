Flashback : Firefox OS brûle, KaiOS renaît de ses cendres

Les guerres des navigateurs des années 90 et 2000 ont vu l’acteur dominant – Internet Explorer de Microsoft – enfermé dans une bataille de David et Goliath contre Firefox, un navigateur open source issu du travail de Netscape.

Une décennie plus tard, une autre guerre des logiciels a commencé – Microsoft a de nouveau été impliqué dans Windows Mobile, mais le Goliath dans ce cas était Symbian dirigé par Nokia. Vous devriez être familier avec les deux David qui l’ont pris en charge – l’iPhone d’Apple et le projet Android de Google.

Cependant, l’histoire d’aujourd’hui concerne Firefox OS, qui a été développé par Mozilla, la même communauté qui travaillait sur le navigateur Firefox depuis la fin des années 90. Mozilla voulait apporter ses principes d’ouverture, de sécurité et de confidentialité au marché des smartphones et certains fabricants de smartphones étaient réceptifs à une nouvelle alternative à Android.

Pic de Geeksphone

Les premiers téléphones sont sortis en 2013, les Geeksphone Keon et Peak. Ces appareils très abordables (91 € et 149 €) étaient destinés aux développeurs car ils exécutent une version encore incomplète de l’OS. Ils étaient alimentés par des chipsets Qualcomm Snapdragon (S1 pour le Keon et S4 pour le Peak) avec seulement 512 Mo de RAM et 4 Go de stockage.

2013 a vu certains acteurs majeurs sortir leurs propres téléphones Firefox OS. L’alcatel One Touch Fire (construit par TCL) et ZTE Open sont sortis en juillet. Comme le Keon, ils fonctionnaient sur le chipset S1 avec encore moins de RAM (256 Mo) et avaient de minuscules écrans 3,5″ 320 x 480 pixels (hé, c’était assez bon pour l’iPhone d’origine en 2007).

Le LG Fireweb a clôturé l’année. Bien qu’il ait un écran plus grand de 4 pouces (320 x 480 pixels) et 512 Mo de RAM, il s’agissait toujours d’un appareil d’entrée de gamme. Cela faisait partie du plan, Firefox OS voulait être accessible à tous et cela excluait les prix élevés. Ou peut-être tous ceux qui n’étaient pas trop occupés avec Android essayaient déjà de faire fonctionner Windows Phone et n’avaient pas le temps pour un autre projet.











Alcatel One Touch Fire • ZTE Open • LG Fireweb

Avant de continuer, parlons de Firefox OS. Comme vous pouvez le voir d’après son nom, il utilisait Firefox comme navigateur Web, plutôt que quelque chose basé sur WebKit (comme Safari d’Apple et Chrome de Google).

Mais c’était plus que cela – iOS et Android ont leurs propres boîtes à outils d’interface utilisateur qui ont été utilisées pour créer des applications. Cela rendait les applications moins portables et nécessitait l’apprentissage de nouveaux outils si vous vouliez créer une application.

Mozilla visait l’ouverture et l’accessibilité, il a donc décidé que les applications seraient comme des applications Web – écrites en HTML, CSS et JavaScript. Pour commencer avec ceux-ci, tout ce dont vous avez besoin est un ordinateur capable d’exécuter un éditeur de texte et un navigateur Web, pratiquement tous les ordinateurs vendus au cours des deux dernières décennies feraient l’affaire. Donc, Firefox n’était pas seulement le navigateur par défaut, c’était aussi le runtime de l’application.

Comme Android, Firefox OS utilisait le noyau Linux. En fait, Mozilla a pu démarrer en adoptant le code développé pour les téléphones Android. Cela inclut des choses comme la couche d’abstraction matérielle Android (HAL), qui a atténué les différences entre les différentes plates-formes – la plupart des téléphones FF OS fonctionnaient sur Snapdragons, mais pas tous (par exemple, un Geeksphone utilisait une puce Intel Atom Z, vous vous en souvenez ?). Vous pouvez lire notre revue Firefox OS de 2014 si vous voulez en savoir plus sur la plate-forme – ce qu’elle a ressenti à utiliser plutôt que les détails internes.

Alcatel (TCL) et ZTE sont restés les principaux partenaires matériels de Firefox OS avec des appareils comme le Fire S et l’Open L, qui étaient sur le point d’être de milieu de gamme. Huawei a plongé son orteil en 2014 avec le Huawei Y300II.











alcatel Fire S • ZTE Open L • Huawei Y300II

Il y avait de petits appareils comme l’alcatel Pixi 3 (3.5) avec son écran de 3,5″ et même certaines tablettes, par exemple, l’alcatel Fire 7 (son écran de 7″ avait une résolution de 540 x 960px, ce qui était dur pour les yeux).









alcatel Pixi 3 (3.5) Firefox • alcatel Fire 7

Firefox OS a également atteint le Japon lorsque LG a eu un autre essai – le LG Fx0 pour FDDI a été conçu par Tokujin Yoshioka. C’était un appareil d’aspect curieux avec des panneaux extérieurs transparents. Et c’était le téléphone FF OS le plus high-tech de tous les temps – avec un chipset Snapdragon 400 assez rapide, 1,5 Go de RAM, 16 Go de stockage et un écran LCD IPS de 4,7 pouces avec une résolution de 720p. Il s’est vendu pour 50 000 JPY (415 $ / 340 €), ce qui en fait l’appareil Firefox le plus cher à l’époque.

Ces versions de 2015 ont également marqué la fin de la route pour Firefox OS. Mozilla a officiellement déclaré l’heure de la mort en décembre 2015. Aucun des téléphones n’était un vendeur majeur malgré leurs prix abordables (ou peut-être à cause de leurs spécifications les plus basses).

Avant d’aborder le sujet de la vie après la mort, nous voulions mentionner rapidement quelques appareils bizarres basés sur Firefox OS. Un projet Kickstarter a tenté de construire un concurrent Chromecast surnommé Matchstick TV. Cela s’est soldé par un échec en raison des difficultés de gestion des DRM (ce qui est vital pour le streaming).



Le Matchstick TV, un concurrent raté de Chromecast alimenté par Firefox OS

VIA a fabriqué quelques ordinateurs à carte unique (pensez à Raspberry Pi) qui ont été nommés Rock and Paper. Panasonic a également sorti un téléviseur intelligent (CX700) basé sur le système d’exploitation.



Le Panasonic CX700 était un téléviseur intelligent Firefox OS

Le navigateur Firefox était à l’origine connu sous le nom de Phoenix, du nom du mythique oiseau de feu qui renaît des cendres de son prédécesseur (symbolique car il était considéré comme renaissant des cendres de Netscape Navigator). Cela a ensuite été changé (en raison d’un différend de marque avec le fabricant de BIOS Phoenix Technologies) en Firebird (mais ce nom s’est également opposé à une autre société). Finalement, le navigateur renaissant a été renommé Firefox et un panda roux est devenu son symbole.

Comme son navigateur éponyme, Firefox OS renaîtrait de ses cendres. Après le retrait de Mozilla, une communauté s’est formée pour continuer à développer “B2G OS” (Boot 2 Gecko, Gecko étant le moteur de mise en page de Firefox). Cela a ensuite servi de base à KaiOS.

ZTE est fortement impliqué dans le projet, poursuivant ses travaux sur les appareils Open. KaiOS devrait également vous être familier avec les anciens appareils Nokia – les Nokia 8110 4G, 6300 4G et 2720 V Flip.











Nokia 8110 4G • Nokia 6300 4G • Nokia 2720 V Flip

Un autre visage familier est revenu avec les goûts d’alcatel 3088, alcatel Go Flip 3 et Go Flip V.











alcatel 3088 • alcatel Go Flip 3 • alcatel Go Flip V

Fait intéressant, KaiOS a créé un sous-genre de téléphones robustes, comme le Nokia 800 Tough, le Cat B35, l’Energizer E282SC et le Plum Ram 9.













Nokia 800 Tough • Cat B35 • Energizer E282SC • Plum Ram 9

Le transporteur indien Jio a également utilisé KaiOS pour le JioPhone d’origine et le JioPhone 2, bien qu’il s’éloigne de cela en faveur du système d’exploitation Pragati basé sur Android.



Le JioPhone 2

Des millions de téléphones KaiOS ont été vendus – en février 2018, ce nombre était de 30 millions. Malheureusement, KaiOS n’épouse pas la nature ouverte de Firefox OS et certaines parties sont à source fermée. KaiOS n’a jamais dépassé la préférence de Firefox OS pour les appareils bas de gamme, encore une fois, c’est tout l’intérêt de la plate-forme – pour alimenter des téléphones trop bon marché, même pour Android Go.

Dites ce que vous voulez à ce sujet, mais KaiOS a plus de succès que Firefox OS ne l’a jamais été. Mozilla a-t-il abandonné bientôt ? Ou a-t-il simplement échoué à trouver les bons partenaires matériels ? Peu importe maintenant, Android a gagné et c’est la OS de téléphone open source de choix.

Firefox OS n’était pas le seul OS pour smartphone basé sur les technologies web et pas le premier non plus. Nous avons déjà regardé en arrière le webOS de Palm, dont l’interface était en avance sur son temps, mais son temps en tant que système d’exploitation pour smartphone était court. Après un court passage chez HP, c’est maintenant le système d’exploitation qui alimente les téléviseurs intelligents de LG (LG n’a jamais fait de téléviseur intelligent avec Firefox OS, contrairement à Panasonic).