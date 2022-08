Flashback : deux décennies de lecteurs d’empreintes digitales sur les appareils mobiles

Fin 2000, Toshiba a dévoilé des ordinateurs portables avec lecteurs d’empreintes digitales, ce qui nous permettait de déverrouiller en toute sécurité leur appareil d’une simple pression du doigt, au lieu d’avoir à mémoriser des mots de passe complexes.

Les premiers téléphones équipés d’un lecteur d’empreintes digitales à bord sont apparus au même moment. Nous pensons que le tout premier était un Sagem MC 959 ID, même si apparemment Siemens avait un prototype fonctionnel dès 1998.

Peut-être le premier téléphone doté d’un lecteur d’empreintes digitales, le Sagem MC 959 ID (crédit image)

Cela a été rapidement adopté par certains PDA car il était considéré comme une fonctionnalité pour les appareils professionnels. Sinon, pourquoi auriez-vous besoin d’une sécurité supplémentaire ? Dès lors, les lecteurs d’empreintes digitales sur les appareils mobiles sont restés, mais étaient encore rares. Cela a persisté jusqu’à ce qu’Apple les propulse dans le courant dominant.



Touch ID est arrivé avec l’iPhone 5s

L’iPhone 5s a été dévoilé en 2013 avec une nouvelle fonctionnalité appelée “Touch ID”. Il s’agissait d’un lecteur d’empreintes digitales niché dans le bouton Accueil qui résidait toujours sur la lunette sous l’écran. Au début, le lecteur a été utilisé comme une alternative plus rapide au déverrouillage par mot de passe. Un nouveau cas d’utilisation est apparu un an plus tard avec les iPhone 6 et 6 Plus, qui ont introduit Apple Pay.









Apple iPhone 5s • Apple iPhone 6

Apple introduirait un Touch ID de 2e génération plus rapide avec la série iPhone 6s. Touch ID est toujours utilisé, avec deux nouveaux appareils en 2022 – l’iPhone SE (troisième génération) et le dernier iPad Air – mais ce n’est plus la méthode d’authentification préférée d’Apple.











Apple iPhone 6s • Apple iPhone SE (2022) • Apple iPad Air (2022)

Apple a peut-être popularisé le lecteur d’empreintes digitales, mais il commencerait à s’éloigner de l’idée en 2017 avec l’iPhone X, qui a abandonné le lecteur au profit de Face ID – en utilisant un capteur de lumière structuré pour obtenir une carte 3D de votre visage. Les fabricants d’Android ont joué avec des idées similaires, mais le lecteur d’empreintes digitales continue de régner en maître de ce côté du système d’exploitation.

Le côté Android de l’histoire a eu un début maladroit. Certains premiers téléphones comme le Motorola Atrix (2011) et le Galaxy S5 (2014) avaient des lecteurs de base qui vous obligeaient à glisser votre doigt dessus. La solution capacitive d’Apple était bien meilleure – il suffit d’appuyer sur le bouton.









Motorola ATRIX • Samsung Galaxy S5

Finalement, les androïdes passeraient au lecteur de type capacitif, en les plaçant différemment à l’arrière ou sur le côté (généralement combiné avec le bouton d’alimentation).

Au MWC Shanghai 2017, vivo a présenté un prototype de téléphone avec un lecteur d’empreintes digitales qui se trouvait sous le panneau d’affichage, ce que l’on appelle maintenant communément un lecteur sous-écran. Nous avons eu la chance de tester l’appareil nous-mêmes – il avait besoin de travail, mais il semblait tellement futuriste.

vivo sortira peu de temps après le premier téléphone grand public doté d’un lecteur d’empreintes digitales sous écran – le vivo X20 UD – qui fut rapidement suivi par le X21 UD. Il y a eu une explosion soudaine de téléphones équipés de lecteurs UD cette année-là.

Nous voulons également mettre en avant le Huawei Mate RS Porsche Design de cette génération. Non seulement c’est le premier téléphone de Huawei avec un lecteur UD, mais il avait en fait deux lecteurs d’empreintes digitales – un sous l’écran et un à l’arrière (ce n’est pas le seul non plus). Plus on est de fous, plus on est de fous, n’est-ce pas ?











vivo X20 Plus UD • vivo X21 UD • Huawei Mate RS Conception Porsche

De nos jours, la plupart des empreintes digitales sont soit capacitives (celles où le lecteur est en surface, par exemple à l’arrière ou sur le côté) soit optiques (sous les lecteurs d’affichage). Mais il en existe un autre genre.

Début 2019, Samsung a présenté la série Galaxy S10, qui a été la première à proposer des lecteurs d’empreintes digitales à ultrasons. Ceux-ci étaient présentés comme plus sûrs car ils pouvaient “voir” votre doigt en 3D plutôt qu’en 2D (comme les lecteurs optiques), ce qui les rendait d’autant plus difficiles à tromper. Cependant, ils ont rencontré quelques problèmes, certains protecteurs d’écran provoquant l’échec du processus de lecture.











Samsung Galaxy S10 • Samsung Galaxy S10+ • Samsung Galaxy S10 5G

La deuxième génération de Qualcomm 3D Sonic Sensor couvrait une plus grande surface et était plus rapide. Mieux encore, il prenait en charge les téléphones pliables. Cela nous a amené le vivo X Fold, qui a des lecteurs sous écran à la fois sur son écran de couverture et sur l’écran interne pliable.



vivo Fold X avec deux lecteurs d’empreintes digitales à ultrasons sous l’écran

Il n’y a pas eu beaucoup de mouvement dans le lecteur d’empreintes digitales ces dernières années. Ils sont devenus courants, même sur des appareils relativement peu coûteux, mais il n’y a pas eu de développements technologiques majeurs. Les fabricants essaient de les rendre plus rapides et plus gros pour qu’ils soient plus pratiques à utiliser, mais ce n’est pas révolutionnaire.

Dès 2018, le téléphone concept vivo APEX avait un lecteur d’empreintes digitales qui couvrait la moitié de son écran – regardez notre vidéo pratique pour le voir en action. La taille supplémentaire a permis un mode curieux où vous pouviez numériser deux doigts en même temps, ce qui offrait une sécurité supplémentaire. Quelque chose qui est devenu une réalité grand public avec le vivo X80 Pro plus tôt cette année.







Le téléphone concept vivo APEX avait un lecteur d’empreintes digitales massif qui couvrait près de la moitié de l’écran

Des débuts modestes à une fonctionnalité omniprésente, les lecteurs d’empreintes digitales ont parcouru tout un chemin au cours des deux dernières décennies. Ont-ils atteint leur forme finale, ne laissant que des améliorations mineures à attendre à partir de maintenant ? Ou pensez-vous qu’il y a encore la possibilité d’un changement révolutionnaire comme le déménagement sous l’écran ?