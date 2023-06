Flashback : des téléphones qui ne l’étaient pas, partie 3 : un design primé entravé par un horrible chipset

Alors que Windows est surtout connu comme un système d’exploitation de bureau, le grand effort de Microsoft avec Windows 8 était de rendre à la fois les composants internes et l’interface utilisateur capables de fonctionner sur un appareil tactile alimenté par ARM. Cela a provoqué une réécriture massive de Windows Phone lors du passage de la version 7 à la version 8 et la rupture de la compatibilité des applications. Les systèmes d’exploitation de bureau et mobiles ont continué à se rapprocher et la fonctionnalité Continuum de Windows 10 Mobile a brouillé les frontières entre le bureau et le mobile.

Le héros de l’histoire d’aujourd’hui – enfin, le héros tragique, mais ne gâchons pas l’histoire – s’appelle le NuAns Neo. Continuum joue un grand rôle dans son histoire car il a été l’un des temps forts de la campagne Kickstarter.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Continuum était un mode bureau pour Windows 10 Mobile. Il pourrait acheminer la vidéo via un port USB-C et exécuter des applications mobiles en mode fenêtré. Mieux encore, il pouvait exécuter des applications Win32, c’est-à-dire des applications Windows écrites pour les processeurs x86 32 bits (ce qui était la majorité des applications à l’époque).

NuAns Neo exécutant Continuum

Nous rencontrons immédiatement le problème avec ce plan. Le Neo était alimenté par un Snapdragon 617, un chipset 28 nm de fin 2015 qui comportait un processeur Cortex-A53 octa-core (configuration 4 + 4, 1,5 GHz + 1,2 GHz) et avait un GPU Adreno 405, plus un Cat. 7 Modem LTE (300 Mbps vers le bas/100 Mbps vers le haut).

Dire qu’il est sous-alimenté serait un euphémisme – NuAns voulait lancer le Neo à la mi-2016, à peu près au même moment où ZTE a dévoilé le Zmax Pro, un téléphone à 99 $ avec le SD 617, 2 Go de RAM et 32 ​​​​Go de stockage. À titre de comparaison, le Neo disposait également de 2 Go de RAM et de seulement 16 Go de stockage interne (extensible avec des cartes microSD UHS-I jusqu’à 128 Go).

C’est très peu de puissance de calcul pour un remplacement de bureau. Pour plus de contexte sur la scène technologique en 2016, vous pouvez vous procurer un Lumia 950 pour seulement 250 £ et Microsoft aurait ajouté un Display Dock gratuit à utiliser avec la fonction Continuum. Un Lumia 950 XL coûtait 340 £. Microsoft distribuait également des Docks gratuits aux États-Unis et au Canada.

Certes, les chipsets Snapdragon 808 et 810 à l’intérieur de ces téléphones étaient profondément défectueux, mais ils étaient toujours meilleurs que le 617. Et vous avez 3 Go de RAM plus 32 Go de stockage (extensible).



Un Microsoft Lumia 950 avec le Display Dock exécutant Continuum

D’accord, pour être juste, à cette époque, Microsoft organisait une vente au rabais de son inventaire Lumia car il avait perdu confiance dans son activité de smartphones. Et le NuAns Neo n’était pas un téléphone cher – sa valeur marchande était de 400 $, mais les premiers bailleurs de fonds pouvaient l’obtenir pour 270 $.

Regardons le matériel – nous aurons plus à dire sur la conception plus tard car c’est de loin la meilleure fonctionnalité du téléphone. Pour l’instant, regardons le matériel. Il y avait le port USB-C et la prise casque 3,5 mm requis. Le dos était amovible, tout comme la batterie de 3 350 mAh, ce qui vous donnait également accès aux emplacements SIM et microSD.



Présentation de NuAns Neo

Fait intéressant, il y avait de la place pour une carte NFC sous le panneau arrière. NFC était déjà bien établi en 2016, mais cette approche a un certain mérite – par exemple, l’iPhone 7 l’avait, mais Apple n’en a ouvert l’accès qu’en 2018 avec iOS 12. NuAns vous a permis d’utiliser, par exemple, un public une carte de transport ou une carte qui ouvre la porte de votre bureau, même si celles-ci peuvent avoir utilisé des normes non prises en charge par les téléphones de l’époque.

Le Neo avait un écran de 5 pouces avec une résolution de 720p, ce qui était faible pour un téléphone à 400 $ (même 270 $) de l’époque. Soit dit en passant, le Zmax Pro avait un écran 1080p de 6 pouces. Il y avait deux caméras à bord – 13MP à l’arrière et 5MP à l’avant, toutes deux avec autofocus. Le téléphone mesurait 141 x 74,2 x 11,3 mm et pesait 150 g.

Très bien, parlons du design maintenant. Le panneau arrière était amovible et il y avait une touche cool – il y avait en fait deux panneaux qui pouvaient être changés individuellement. Cela a permis aux utilisateurs de mélanger et assortir les panneaux pour obtenir un look unique avec autant de combinaisons possibles. Voici les panneaux disponibles pour le look « TWOTONE » :

Et maintenant une animation pour enfoncer le clou. Si vous aviez plusieurs panneaux, vous pouvez avoir un combo différent pour chaque jour de la semaine.

L’équipe NuAns a pris soin de choisir des matériaux de grande qualité qui offrent un mélange de bois, de cuir et de suède. Ce n’étaient pas des matériaux naturels, mais plutôt conçus spécifiquement pour supporter l’usure d’une utilisation quotidienne.

Comme alternative aux étuis TWOTONE, il y avait aussi des étuis FLIP de style portefeuille. Cela couvrait le dos d’une seule pièce et enroulait du cuir autour du devant. Un aimant maintenait l’étui fermé (et servait à verrouiller/déverrouiller le téléphone) et il y avait une petite poche pour les cartes de crédit à l’intérieur. De plus, le boîtier pourrait être utilisé comme béquille.

Nous ne savons pas pour vous, mais nous pensons que l’équipe NuAns a créé de beaux designs, même si nous nous demandons s’il est sage d’avoir un espace au milieu du dos. Bien sûr, le Neo manquait de résistance à l’eau, mais même la pénétration de poussière aurait pu être un problème.

Nous ne sommes pas les seuls à penser que le Neo est un looker, il a remporté un iF Gold Awardvoici ce que le jury avait à dire :

Ce smartphone du fabricant japonais Trinity représente une rupture avec la plupart des produits de sa catégorie, combinant une technologie complexe avec une haptique intéressante. Il a une apparence fraîche grâce à l’utilisation de bois et d’autres matériaux «chauds», et la forme incurvée du corps est naturelle et bien équilibrée. Dans l’ensemble, un produit superbement exécuté.

À présent, vous devez être impatient de découvrir ce qui est arrivé au NuAns Neo. Le téléphone a été dévoilé au Japon fin 2015, puis il a été présenté au CES début 2016. Le plan était de le lancer à l’échelle mondiale via une campagne Kickstarter en juin 2016.

Le Campagne Kickstarter avait un objectif modeste, 725 000 $, mais il n’a suscité aucun intérêt. Seuls 489 contributeurs se sont inscrits avec un total monétaire de seulement 142 368 $. C’est mieux que le téléphone sans port de Meizu, mais loin de ce qui était nécessaire pour amener le téléphone sur le marché mondial. Il semble que le Neo ait été vendu au Japon, mais nous ne trouvons aucun chiffre de vente.

Ce serait dommage de gâcher un si beau design, non ? L’équipe NuAns l’a pensé aussi et a tenté à nouveau – cette fois avec Android 7.1 Nougat au lieu de Windows. Le nouveau modèle a été surnommé le NuAns Neo Reloaded (apparemment, l’équipe était fan des films Matrix) et c’était en effet un tout nouveau modèle.

Le Reloaded a été renforcé avec un chipset Snapdragon 625, 3 Go de RAM et l’écran a été mis à niveau vers un panneau 1080p de 5,2 pouces. Cela a répondu à toutes les principales préoccupations concernant le Neo original. Il y avait aussi d’autres mises à jour, comme un lecteur d’empreintes digitales et un verre Dragontrail Pro à l’avant.













Le nouveau et amélioré NuAns Neo Reloaded

L’équipe a même publié des fichiers CAO pour aider les gens à concevoir et à imprimer en 3D des couvertures arrière pour le Neo Reloaded à la maison, ce qui était vraiment cool de leur part.

Le téléphone était prévu pour un lancement le 31 mai 2017 au Japon avec un prix de 49 800 JPY (environ 440 $ à l’époque).

L’histoire s’est répétée lorsque NuAns a tenté un lancement mondial, cette fois via IndieGoGo. Le campagne avait un objectif encore plus bas, 370 000 $, mais il a suscité encore moins d’intérêt avec seulement 23 contributeurs et 7 708 $ dans le sac.













Tarification globale de NuAns Neo Reloaded

Nous sommes sceptiques quant aux conceptions post-PC dans le meilleur des cas, mais essayer de positionner un téléphone avec un Snapdragon 617 et 2 Go de RAM comme remplacement de bureau n’est même pas un bon moment, peu importe le meilleur. Pourtant, il est indéniable que le NuAns Neo était un design audacieux, une chose rare au cours de la dernière décennie.

Aurait-il été un succès s’il était parti avec Android dès le départ (et avec un meilleur chipset) ? Android à l’époque n’était pas prêt pour le mode bureau (Android aujourd’hui ne l’est pas non plus, en dehors des implémentations exclusives aux fournisseurs), donc NuAns aurait dû supprimer cette fonctionnalité.

Cela laisserait toujours le beau design personnalisable, mais cela seul n’aurait peut-être pas suffi. Moto Maker à l’époque et les téléphones Samsung Bespoke Edition offrent aujourd’hui une certaine personnalisation, mais sans la conception intelligente de NuAns. Ces modèles Moto X et G et les Galaxy actuels ont commencé avec un bon matériel avant de se concentrer sur l’apparence, cependant. En ce qui concerne le NuAns Neo, la beauté n’était que superficielle – l’intérieur était un téléphone à 100 $.