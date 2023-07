Flashback : des téléphones qui ne l’étaient pas, partie 3 : créer un nouveau système d’exploitation pour smartphone est difficile

Les plus férus de technologie d’entre vous savent probablement qu’Android est basé sur le noyau Linux. Mais cela n’a rien à voir avec un Linux typique que vous avez peut-être vu sur des PC – ou sur des smartphones.

Nokia et Intel ont dépensé beaucoup de temps et d’argent pour essayer de lancer un système d’exploitation pour smartphone basé sur Linux. Le Nokia N9 a vu les deux sociétés unir leurs forces pour créer MeeGo, l’union de Maemo de Nokia et de Moblin d’Intel. Cependant, il a été pris entre Symbian et Windows Phone et n’a jamais été à la hauteur de son potentiel.

Il y a eu des suivis comme Tizen de Samsung, un successeur de MeeGo qui alimentait certains téléphones dans le passé, certaines montres intelligentes jusqu’à récemment et qui est toujours utilisé comme plate-forme de télévision intelligente. Il y avait aussi Firefox OS, qui a emprunté le noyau Linux d’Android pour accélérer les parties les plus difficiles du développement du système d’exploitation. Mais à moins que vous n’ayez creusé dans les composants internes, vous n’avez peut-être jamais entendu parler de la lignée Linux de Tizen ou de Firefox OS.

Canonical, la société à l’origine de l’une des distributions Linux les plus populaires, a tenté d’appliquer ses principes de logiciel libre et open source au domaine des smartphones avec Ubuntu Touch.

La version 1.0 est sortie en 2013 et était basée sur Ubuntu 13.10. Il fonctionnait sur des téléphones tels que le Galaxy Nexus et le Nexus 4. Une version ultérieure a été portée sur le Samsung Galaxy S4 Google Edition. Mais ce n’étaient que des démos techniques principalement destinées aux développeurs.

Canonical lui-même voulait construire le tout premier téléphone Ubuntu Touch et en 2013, il s’est tourné vers IndieGoGo pour aider à financer un premier lot de 30 000 à 40 000 unités. L’objectif a été fixé à un ambitieux 32 millions de dollars.

Au cœur de cette campagne se trouvait un téléphone nommé Ubuntu Edge. Il n’était pas destiné à la vente au détail, il ne serait accessible qu’aux bailleurs de fonds. C’était censé être un démonstrateur technologique qui a ouvert la voie à d’autres téléphones Ubuntu.



Ubuntu Edge, le téléphone sous Linux de Canonical

Le téléphone avait un matériel assez puissant. Un « processeur multicœur » sans nom était connecté à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage (rappelez-vous, c’était en 2013) ainsi qu’un écran HD de 4,5 pouces. À titre de comparaison, un Galaxy S4 de la même année n’avait que 2 Go de RAM et jusqu’à 64 Go de stockage.

Mais ce n’est pas tout, grâce à son connecteur MHL, l’Edge pourrait se connecter à un moniteur externe via HDMI et se transformer en PC de bureau. Le connecteur du téléphone peut simultanément faire USB On-The-Go, de sorte que vous pouvez également brancher un clavier et une souris. Malheureusement, ces transformations du mobile au bureau ne semblent jamais trouver d’audience. Le Continuum de Microsoft était similaire – sauf basé sur le Windows beaucoup plus populaire – et il a échoué.



Ubuntu était à la fois un système d’exploitation mobile et de bureau

Même l’Ubuntu Edge ne pouvait pas échapper à l’ombre d’Android et le téléphone était capable de double démarrage Ubuntu et Android. C’était un bon moyen de donner aux bailleurs de fonds une tranquillité d’esprit – même si tout le système d’exploitation Ubuntu ne fonctionnait pas, ils auraient toujours un téléphone Android de haute qualité.

La campagne a commencé fort avec un niveau de 600 $ « Pour un jour seulement » qui a en fait légèrement dépassé l’objectif de 5 000 contributeurs. C’était une bonne affaire car le téléphone devait initialement coûter 830 $.

La campagne a bien démarré et a atteint 3,5 millions de dollars 24 heures seulement après son lancement, puis a atteint 8,5 millions de dollars en 17 jours (elle devait durer un mois). Fait intéressant, Bloomberg a dépensé 80 000 $ sur 100 téléphones Edge, devenant ainsi le premier grand bailleur de fonds du projet.

Quoi qu’il en soit, il est rapidement devenu clair que la campagne n’atteindra jamais son objectif de financement, alors Canonical a baissé le prix de l’Edge à 695 $ pour les deux dernières semaines de la campagne. Ensuite, il l’a baissé encore plus bas, 625 $, mais à ce moment-là, il était trop tard.

La date limite est arrivée avec 12 733 521 $ amassés, 39 % de l’objectif. Et avec cela, les rêves d’un véritable smartphone Linux s’étaient à nouveau fanés. Mais tout n’était pas perdu et plusieurs fabricants de smartphones se sont mobilisés.

Fin 2014, le fabricant de téléphones espagnol BQ est devenu le premier à lancer un téléphone avec Ubuntu Touch prêt à l’emploi. Eh bien, cela ou Android 4.4 KitKat – le BQ Aquaris E4.5 était proposé en stock Google Experience et une édition Ubuntu.



Le BQ Aquaris E4.5 a été le premier téléphone avec Ubuntu Touch préinstallé

L’Aquaris E4.5 avait un écran qHD de 4,5 pouces et était alimenté par un chipset MediaTek avec un processeur quad Cortex-A7 et 1 Go de RAM, plus 8 Go de stockage. Il a été mis en vente en février 2015 au prix de 170 €, il a été proposé en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni et en Suède.

Le BQ Aquaris E5 HD Ubuntu Edition, plus avancé, a été dévoilé à la mi-2015 avec un écran 5 pouces 720p, le même chipset MediaTek et un prix légèrement plus élevé de 200 €.



BQ Aquaris E5 HD Édition Ubuntu

En 2016, BQ a également lancé la première tablette tactile Ubuntu, l’Aquaris M10. Les aspirations de Canonical pour Ubuntu Touch comprenaient les smartphones, les tablettes, les téléviseurs intelligents et, éventuellement, les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau. Cela aurait créé une expérience Ubuntu unifiée sur toutes les plateformes.



La BQ Aquaris M10, la première tablette tactile Ubuntu

Quoi qu’il en soit, cette tablette de 10,1 pouces avait un écran de 1 920 x 1 200 pixels et utilisait également un chipset MediaTek (processeur quad A53 à 1,5 GHz, GPU Mali-T720MP2) avec 2 Go de RAM, 16 Go de stockage et une batterie de 7 280 mAh. Et comme vous pouvez le voir dans le nom « Ubuntu Edition », il y avait aussi une version Android. Les précommandes ont débuté en mars 2016 à 290 €. Il y avait aussi une version moins chère à 250 € avec un écran de résolution inférieure de 1 280 x 800 pixels.

BQ n’était pas le seul partenaire de Canonical – le toujours aventureux Meizu s’est joint à nous et a taquiné le Meizu MX4 Ubuntu Edition dans la préparation du MWC 2015. Cette version du téléphone a été lancée en Chine en mai de la même année au prix de 1 800 CNY. (environ 290 $ à l’époque). Un mois plus tard, il est arrivé en Europe à 300 €.



Meizu MX4 Édition Ubuntu

Le suivi de cela est venu au début de 2016 avec le Meizu Pro 5 Ubuntu Edition. Comme la version Android, il s’agissait d’un appareil élégant et puissant avec un grand écran AMOLED 5,7 pouces 1080p, un chipset Exynos 7420 (du Galaxy S6), un appareil photo 21MP et un corps en aluminium qui ne mesurait que 7,5 mm d’épaisseur. L’édition Pro 5 Ubuntu a été lancée à 370 $.



Meizu Pro 5 Édition Ubuntu

Consultez nos travaux pratiques avec l’édition Ubuntu pour un aperçu de l’état d’Ubuntu Touch. Un élément majeur de l’interface utilisateur était les soi-disant Scopes – ceux-ci similaires aux écrans d’accueil glissables sur Android, mais chacun était axé sur une tâche particulière, par exemple Photos, Musique, Actualités, etc.

D’autres entreprises se sont jointes à nous, mais aucun des grands acteurs n’a montré d’intérêt. Librem 5 de Purism et PinePhone de Pine64 avaient prévu de prendre en charge Ubuntu Touch, mais ceux-ci ont à peine bougé l’aiguille.

Pas plus tard qu’en 2021, un téléphone compatible Ubuntu a fait la une des journaux, mais pas dans le bon sens – L’équipe F (x) Tec Pro1-X a manqué de puces Snapdragon 835 et a dû passer au 662.



Le F(x)Tec Pro1-X avait un clavier QWERTY coulissant et pouvait exécuter Ubuntu

Si vous avez un vieux téléphone Android assis dans un tiroir, vous pouvez essayer Ubuntu Touch – voici le liste des appareils pris en charge. Cette liste comprend les téléphones Nexus et Pixel, OnePlus et Xiaomi, Poco et Nord, certains Galaxys, plusieurs tablettes aussi.

Soit dit en passant, le projet n’est pas mort, il y a quelques mois à peine, la Fondation UBports a publié une nouvelle version d’Ubuntu Touch basée sur Ubuntu 20.04 LTS.

Après le succès initial de Windows Mobile, Microsoft a tenté de reconquérir le marché du mobile à deux reprises – une fois avec Kin, puis une autre fois avec Windows Phone. Nokia prévoyait la fin de la domination de Symbian, mais ne pouvait pas voir l’avenir assez clairement pour choisir un remplaçant gagnant. BlackBerry n’a pas non plus pu revenir aux jours de gloire car son innovant BlackBerry OS 10 a été accueilli avec désintérêt. Mozilla a également échoué avec Firefox OS (bien que KaiOS perdure). Samsung a également discrètement retiré Tizen du marché mobile.

Et nous pouvons ajouter Ubuntu Touch de Canonical à cette liste. Android est rapidement devenu le système d’exploitation « assez bon » par défaut et il a aspiré tout l’oxygène du marché des smartphones – à part Apple, qui fait son propre truc avec iOS, chaque entreprise qui veut fabriquer des smartphones finit par s’installer sur Android. Toute autre plate-forme ne peut tout simplement pas obtenir la masse critique d’utilisateurs, de fournisseurs de matériel et de développeurs d’applications nécessaire pour rester plus d’un an ou deux.