Nous avons décidé de faire un léger détour par rapport aux téléphones étranges des séries de marques inattendues pour nous concentrer sur les téléphones de marque automobile. Ceux-ci existent depuis des lustres et sont encore relativement populaires.

Par exemple, OnePlus a fabriqué quelques téléphones de l’édition McLaren, Samsung a fabriqué une Aston Martin Galaxy Z Fold2, iQOO s’est associé à BMW et, bien sûr, il y a le Huawei Porsche Design (bien que PD soit une entreprise de design plutôt qu’un constructeur automobile).

Éditions limitées Siemens SX1

Comme nous l’avons vu précédemment, bien avant l’apparition de OnePlus, il y avait le Siemens SX1, sorti à l’origine en 2003. En 2004, Siemens a dévoilé une édition limitée McLaren (200 unités), inspirée de la voiture de Formule 1 McLaren MP4-19 qui courait. dans la saison 2004.







Siemens SX1 McLaren Edition • Édition Mille Miglia

Il y avait une autre édition limitée spécifiquement pour le GP de Bahreïn 2004, dont seulement 50 unités ont été fabriquées (note: cette course a été remportée par le pilote Ferrari Michael Schumacher, les deux voitures McLaren ont abandonné avec des pannes mécaniques). Puis vinrent deux éditions limitées des Mille Miglia, nommées d’après la course d’endurance de 1 000 milles organisée en Italie. La première édition comprenait 500 téléphones, la seconde de 99.

Nokia 8800 Aston Martin Edition

La série 8000 était la gamme premium de Nokia, qui se concentrait davantage sur l’artisanat que sur la technologie (pour la technologie, il y avait les 9000 Communicators). En 2006, les Finlandais et les Britanniques se sont réunis pour annoncer le Nokia 8800 Aston Martin Edition.









Nokia 8800 Aston Martin Edition

Le logo Aston Martin a été gravé au laser sur l’extérieur en acier inoxydable du téléphone. Comme avec le SX1, la majeure partie de la marque réelle provenait de contenu numérique préchargé. Par exemple, une sonnerie était un enregistrement du moteur V8 rugissant qui alimentait l’Aston Martin Vantage. En outre, il y avait un économiseur d’écran avec le bouton de démarrage en cristal, que vous devez (on suppose) avoir conduit une Aston Martin pour savoir ce que c’est.

Le communiqué de presse mentionne également qu’un «court métrage documentaire» a été préchargé, ce qui a dû étirer les 64 Mo de stockage intégré à sa limite. Oui, mégaoctets et il n’y avait pas de fente pour carte. Encore une fois, le 8800 était un téléphone que vous avez acheté en raison de son bel extérieur en métal brossé, pas parce qu’il faisait plus qu’un Nokia de la série 3000.

Motorola RAZR maxx V6 Ferrari

Le Motorola RAZR maxx V6 Ferrari Challenge est sorti début 2007. Eh bien, en quelque sorte, il s’est avéré que Ferrari avait pré-vendu tout le stock disponible, donc vous ne pouviez pas simplement entrer dans un magasin et en obtenir un.







Motorola RAZR maxx V6 Ferrari

Non pas que c’était cher – à 525 $ / 500 €, c’était à peine plus cher que l’édition vanille. Vous connaissez maintenant l’exercice, Motorola a giflé un logo Ferrari sur le téléphone et préchargé des images sur le thème de Ferrari et c’était à peu près tout.

Land Rover S1

Jusqu’à présent, nous avons vu des tentatives de branding plutôt paresseuses. Ou peut-être est-ce simplement que les marques sont incompatibles – qu’est-ce que Motorola a à voir avec Ferrari, de toute façon? Maintenant, Sonim et Land Rover, c’est un couple qui a plus en commun.

Quelques jours après le dévoilement du robuste Sonim XP3 Enduro – les téléphones robustes sont le pain et le beurre de Sonim – la société a annoncé un partenariat avec le constructeur automobile qui verra l’introduction des Land Rover S1 et Land Rover S2 G4 à la mi-2004.











Le Land Rover S1 de Sonim

Les Land Rover ont une réputation de voitures tout-terrain capables et les smartphones seraient à la hauteur de cette réputation. Le S1 a été annoncé comme le premier téléphone GSM au monde classé IP67, ce qui signifie qu’il est résistant à la saleté et à l’eau. Mais le téléphone est allé bien au-delà d’une classification IP.

Il a survécu à des chutes de 2 m de haut, a passé 30 minutes sous un mètre d’eau et a résisté à 400 kg de pression. Il était également résistant à la perforation (testé à 75 kg / cm²), aux chocs et aux vibrations et pouvait fonctionner dans une large fenêtre de température ambiante, allant de -20 à + 55 ° C (soit -4 à 131 ° F).

En gros, vous pouvez le déposer dans une flaque de boue, l’écraser avec la voiture, puis le ramasser et passer un appel. Même si cette flaque d’eau était gelée. Tout cela était disponible à seulement 300 £ et était assorti d’une «garantie inconditionnelle» de trois ans.

Voici une vidéo de démonstration époustouflante montrant à quel point le Land Rover S1 est robuste:

Sur les prochains «téléphones bizarres» …

Ce ne sont là que quelques-uns des téléphones de marque de voiture que nous avons vus au fil des ans. Nous allons créer un autre épisode comme celui-ci, mais avant cela, nous reviendrons au format général des «téléphones bizarres de marques inattendues» – il y a un téléphone Coca Cola à couvrir, entre autres curiosités. Mais nous serons bientôt de retour avec plus de téléphones liés à la voiture.