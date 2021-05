Flashback : des téléphones de marque automobile encore plus étranges – McLaren, Aston Martin et Hummer

Le fou Siemens SX1 avait une édition limitée McLaren, mais d’autres fabricants de téléphones se sont également associés à la marque de course. Cela s’est produit quelques années plus tard lorsque le transporteur Vodafone a signé pour être le sponsor titre de l’équipe de Formule 1 McLaren Mercedes (l’accord a duré de 2007 à 2013).

Comme c’était le transporteur qui appelait les coups, il a créé une image de marque qui a été appliquée à plusieurs téléphones Samsung et Sharp existants pour créer des éditions limitées pour le championnat 2007.

Le premier est le Samsung Z720 ou pour donner son nom complet le « Vodafone McLaren Mercedes SGH-Z720M ». Un petit curseur avec un petit écran de 2,1 pouces, c’était en fait un appareil assez performant. Il avait une caméra de 3,15 MP à l’arrière et une caméra VGA à l’avant qui pouvait être utilisée pour les appels vidéo sur 3G. Il avait un slot microSD et un support MP3, bien qu’il utilisait des écouteurs avec un connecteur propriétaire, ce qui n’était pas idéal.









Vodafone McLaren Mercedes SGH-Z720M

Ensuite, le Sharp 770SH. Eh bien, la Vodafone McLaren Mercedes 770SH, vous voyez l’image. L’écran de 2,2 pouces était à peine plus grand que celui du Samsung, même si les téléphones à clapet sont plus efficaces dans la façon dont ils utilisent l’espace (par exemple, le D-pad était dans la moitié inférieure, pas en dessous de l’écran).

Celui-ci était également un téléphone 3G, mais avec des appareils photo moins performants – 1,3 MP principal et une caméra vidéo QCIF (176 x 144 px). Il avait également un slot microSD et un lecteur MP3, mais encore une fois avec un connecteur de casque propriétaire. Il s’est vendu 69 € dans les magasins Vodafone (sur contrat, bien sûr).









Vodafone McLaren Mercedes 770SH

Le dernier du groupe est le Sharp GX29. Celui-ci était plus compact avec un écran de 2,0 pouces et des dimensions plus petites. Cependant, la caméra était encore plus limitée (640 x 480 px principale et 128 x 96 px caméra d’appel vidéo). En outre, il a perdu la fente microSD et les lecteurs de musique.







Vodafone McLaren Mercedes GX29

La marque Aston Martin a honoré quelques téléphones au fil des ans. Dans un article précédent, nous avons couvert l’édition limitée du Nokia 8800, mais il s’agissait clairement d’un Nokia. En 2012, quelque chose aux origines moins claires est apparu – l’Aston Martin Aspire est apparue. C’était un appareil de luxe à 1 300 $, 1 600 $ si vous vouliez celui en plaqué or 24 carats.

Il fonctionnait sous Android 2.3 Gingerbread sur un processeur à 800 MHz avec 256 Mo de RAM et 512 Mo de stockage (+ emplacement microSD). Il avait un écran 320 x 480 px, des caméras arrière 5MP et avant VGA et était livré avec une pochette en cuir élégante. La boîte reliée en cuir dans laquelle elle était livrée disait vraiment « vous avez dépensé 1 300 $ pour un téléphone », contrairement aux minuscules boîtes écologiques d’aujourd’hui.















Aston Martin Aspire

Faisons une pause dans les marques de voitures rapides et sportives et regardons quelque chose de plus imposant. Vous vous souvenez du Hummer ? C’est une version civile du véhicule militaire et, peut-être, une inspiration étrange pour un téléphone, mais nous y sommes.

Ou nous étions en 2007 lorsque le Hummer HT1 a été conçu par la firme française ModeLabs. Il s’est vendu 300 € en Europe, ce qui n’est pas exactement le plus gros marché du Hummer. Pourtant, le D-pad a été conçu d’après l’enjoliveur de l’énorme véhicule, alors c’est quelque chose, non?









Hummer HT1

Ce téléphone 2G comportait également un écran tactile de 2,2 pouces, un appareil photo 2MP, 256 Mo de stockage intégré pouvant être étendu par des cartes microSD. Ce stockage supplémentaire a également été utilisé par les lecteurs de musique MP3 et vidéo MPEG4.

Malgré l’image du Hummer, ce n’était pas un téléphone robuste comme le Land Rover S1 que nous avons vu dans une édition précédente.

ModeLabs a tenté une nouvelle fois et créé le Hummer HT2. Celui-ci était un téléphone bar et encore une fois, il manquait complètement de protection et de robustesse. Il avait un petit écran LCD avec une résolution de 220 x 176 px et le D-pad de l’enjoliveur a fait une autre apparition.











Hummer HT2

Deux marques s’associent souvent pour faire la promotion croisée de leurs produits, mais ce n’est pas toujours un succès. Peut-être que quelques fans de McLaren ont acheté ces combinés Vodafone, mais combien de téléphones Hummer les ModeLabs ont-ils vendus ? Ce n’est pas clair, mais au moins il a essayé.